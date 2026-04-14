【あさぎり牛乳】日本の空の玄関口・羽田空港に初出店！91日間の長期催事が決定

朝霧乳業株式会社

朝霧乳業株式会社（本社：静岡県富士宮市、代表取締役：前堀 誠）が展開するミルクスイーツブランド

『あさぎり牛乳』は、2026年4月8日（水）より、羽田空港第1ターミナル 2F マーケットプレイス「羽田スタースイーツ」にて、91日間の長期催事出店を開始いたします。

あさぎり牛乳公式サイト｜https://www.asagiri-milk.jp/sweets/

日本の空の玄関口、羽田空港へ。ブランド初の出店が実現

『あさぎり牛乳』にとって、羽田空港への出店は今回が初めてとなります。

富士山麓・朝霧高原の生乳から生まれたやさしいミルクのおいしさを、日本の空の玄関口である羽田空港より、お届けいたします。

旅のはじまりに、旅の終わりに。

あるいは、搭乗前のひとときに。

空港という特別な場所だからこそ出会える、"牛乳屋さんのミルクスイーツ"をぜひお楽しみください。

定番から季節商品まで。3カ月間、充実のラインナップを展開

会期となる91日間を通じて、プリンやミルクサンド、パンケーキサンド、焼き菓子などの定番商品を幅広くご用意いたします。

さらに、季節の移ろいに合わせた季節限定フレーバーや新商品も順次展開予定です。

牧場直送のフレッシュな生乳を活かした、ミルクの濃厚なコクと素材本来のやさしい甘み。

旅のお供やご自宅へのお土産はもちろん、大切な方へのギフトとしてもご利用いただけます。

店舗情報

会場：羽田空港第1ターミナル 2F マーケットプレイス「羽田スタースイーツ」

住所：〒144-0041 東京都大田区羽田空港3-3-2 羽田空港第1ターミナル 2F

期間： 2026年4月8日（水）～2026年7月7日（火）

営業時間：全日7:00～20:00

展開商品一覧１.２.

１.あさぎり牛乳

■価格：260円（税込）

■賞味期限：7日【要冷蔵】

富士山麓朝霧高原の生乳を100%使用し、85℃15秒間の殺菌と脂肪分の均質化（ホモゲナイズ）のみをした成分無調整牛乳です。

２.あさぎりミルクコーヒー

■価格：280円（税込）

■賞味期限：7日【要冷蔵】

あさぎり牛乳をたっぷり60％使用したミルクコーヒー。コーヒーの香りとほのかな苦みが同居する、少し懐かしい味わいです。

３.４.

３.リッチミルクサンド

■〈ミルク〉1個 400円（税込）

■消費期限：5日【要冷蔵】

マスカルポーネチーズと生クリームで仕上げた特製ミルククリームを、さっくり軽い食感のバターサブレでサンドした、濃厚ミルクのサブレサンド。

４.あさぎりミルクシュー

■価格：420円（税込）

■消費期限：2日【要冷蔵】

香ばしいクッキーシューの中に、とろける特製ミルククリーム入り。あさぎり牛乳を使ったカスタードに、練乳や生クリームを合わせた、ミルクのコクが重なる贅沢な味わい。

５.６.

５.ふんわりパンケーキサンド〈あさぎりミルククリーム〉

■1個 260円（税込）

■賞味期限：15日

ふんわりふわふわなパンケーキに、あさぎり牛乳をたっぷり使った濃厚ミルククリームをサンドした、ミルク感たっぷりのパンケーキサンド。

６.焼きチョコクッキー

■価格：6 個入 1,360円／10 個入 2,260円（税込）

■賞味期限：139日

香ばしいクッキーシューの中に、とろける特製ミルククリーム入り。あさぎり牛乳を使ったカスタードに、練乳や生クリームを合わせた、ミルクのコクが重なる贅沢な味わい。

７.８.

７.ザ・ミルクロール

■価格：2,160円（税込）

■消費期限：2日【要冷蔵】

あさぎり牛乳の美味しさがぎゅっと詰まったミルククリームを、あさぎり牛乳入りのふんわりなめらかなスポンジで包んだ

ミルクロールケーキ。素材本来のすっきりとしたミルク感を存分に味わえるロールケーキです。

８.あさぎりミルククリームパン

■価格：380円（税込）

■消費期限：2日【常温販売】

朝霧高原の生乳を使ったあさぎり牛乳を生地に練り込み、バターをたっぷり加えてふんわりと焼き上げました。

パンのやわらかな食感に合わせて、なめらかで口どけの良いホイップクリームをたっぷりとサンド。牛乳屋さんが届ける、やさしさあふれるクリームパンです。

９.１０.１１.

９.あさぎり高原プリン

■価格：450円（税込）

■賞味期限：14日【要冷蔵】

卵のほか、ミルク、生クリーム、練乳を使い、ミルク感を強めた【ミルクプリン】。朝霧高原産ミルクのおいしさを存分に味わえる一品。お日持ちも長く「もらってうれしい」プリンです。

１０.あさぎりバタークッキー

■価格：3 個入 460円／10 個入 1,490円（税込）

■賞味期限：60日

たっぷりの「あさぎりバター」と国産の小麦粉、卵を使用したこだわりのバタークッキーです。口にした瞬間、サクッ！とした食感とともに崩れ、口いっぱいに広がる甘さとバターの風味。

朝霧高原の自然が育んだミルクの味わいをお楽しみください。

１１.あさぎりミルクパウンドラスク

■価格：6個入 990円 （税込） ■賞味期限：120日

ミルク風味溢れるパウンドケーキを焼き上げ、一枚ずつカット。更にラスクに仕上げる為、もう一度オーブンへ。サクっと軽い食感と、表面のバター＆ミルクパウダーがコク深いミルク風味を演出。

ミルク好きにぜひ食べていただきたいミルクパウンドケーキのラスクです。

OUR PROJECT

社会課題である“牛乳離れ”に向き合い、生産者・お客さま・地域それぞれに持続可能な”Good cycle”を生み出すエシカルなブランドを展開しています。

【あさぎり牛乳】について

公式HP：https://www.asagiri-milk.jp/sweets/

牛乳屋さんの生乳の美味しさをダイレクトに伝えるミルクスイーツと、産地直送牛乳のミルクスタンド。

朝霧高原の牧場から直送するフレッシュな牛乳をはじめ、ミルクの濃厚な味わい感じるプリンやミルクサンド、お土産にもぴったりなクッキーなどの焼き菓子と、用途に合わせた豊富なラインナップをご用意しています。牛乳のおいしさをダイレクトに伝える商品をぜひお楽しみください。

https://prtimes.jp/a/?f=d161984-44-df84fd0615781b10ef504c635f87ffc6.pdf朝霧乳業株式会社

名 称：朝霧乳業株式会社 https://www.asagiri-milk.jp/

ブランドサイト：https://www.asagiri-milk.jp/sweets/

創 業：昭和46 年5 月

代表者：代表取締役 前堀誠

所在地：静岡県富士宮市根原449-1 あさぎりフードパーク内

事業内容：牛乳・乳製品の製造・販売、スイーツブランド「あさぎり牛乳」の展開