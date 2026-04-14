新東工業、「あいち女性輝きカンパニー認証」取得のお知らせ

新東工業株式会社

新東工業株式会社（本社：名古屋市、社長：永井 淳）は、2026年4月1日に愛知県の「あいち女性輝きカンパニー認証制度」において、女性の活躍促進に取り組み企業として「あいち女性輝きカンパニー」認証を取得いたしました。当社は、社員一人ひとりが生きがいを持っていきいきと働き、社員の可能性を最大限に引き出す「活人主義」を人事制度の根幹に据えています。多様性を尊重し、社員が活躍し「成長できる場」の提供に取り組んでおり、その重点テーマの一つとして女性活躍を位置付けています。

当社は今後も、女性をはじめとした多様な人材の活躍と、社員の多様な働き方を支援することで、持続的な成長と企業価値の向上に努めてまいります。

■「あいち女性輝きカンパニー」認証制度について

女性の活躍に向け、トップの意識表明や採用拡大、職域拡大、育成、管理職登用のほか、ワーク・ライフ・バランスの推進や働きながら育児・介護ができる環境づくりなどの取組を行っている企業等を「あいち女性輝きカンパニー」として愛知県が認証する制度です。

■認証期間

2026年4月1日～2031年3月31日（5年間）

■当社の主な取り組み

▽女性社員の活躍推進に向けた取組み

・女性活躍を推進するDE&I推進プロジェクトチームを設置し、全社横断的な取組みを推進

・一般職女性社員を対象に、ITスキルを活用した業務改善や新たな業務へのチャレンジを支援

・製造現場において女性社員が働きやすい環境整備の整備を推進(女性用トイレや作業服など職場環境の改善)

▽仕事と家庭の両立支援

・男性の育児休業取得率について目標を設定し、性別を問わず育児に参画しやすい職場風土の醸成