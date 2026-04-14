Les Mills、世界最高のフィットネストレーナー探しの画期的なドキュメンタリー番組を開始

YouTubeの新しいドキュメンタリー番組は、エリートフィットネスの世界にこれまでにない接続を提供し、世界のトップトレーナーたちがスターの座を目指して競い合う情熱、プレッシャー、そして個人的な犠牲を明らかにします。

オークランド（ニュージーランド）, 2026年4月14日 /PRNewswire/ -- 大手フィットネスブランドのLes Mills は本日、『RISE： Search for the Ultimate Trainers』（ライズ： 究極のトレーナーを探して）の世界的な配信開始を発表しました。この新しいYouTubeドキュメンタリーシリーズは、フィットネス界の最高峰におけるエリートパフォーマンスの舞台裏を視聴者に届けます。



To celebrate the launch of RISE, Les Mills will be sharing an array of its legendary workouts free on YouTube, so millions more people can start their own fitness journey.



Les MillsのYouTubeチャンネルで4月13日にスタートする『RISE』は、フィットネス業界で最も求められる役割の一つを競い合うエリートフィットネストレーナーたちの生活を追ったものです。それは、Les Millsの世界的な撮影チームの一員となることです。世界中に10万人のLes Mills認定インストラクターがいるため、競争は激しく、挑戦は絶えません。

このシリーズは、2年がかりで撮影された全6話にわたり、ニュージーランドからロンドン、ロサンゼルス、上海、ベルリン、アムステルダム、リヤド、ストックホルムを巡り、何千人ものフィットネスファンを前にしたアリーナでの白熱したパフォーマンスを捉えています。旅はニュージーランドでクライマックスを迎え、最終トレーナーたちは、世界中の23,000のジムで毎週700万人が楽しんでいるワークアウトを撮影する場所を獲得しなければなりません。

RISE』予告編（WATCH TRAILER FOR RISE）

しかし、『RISE』は舞台の枠を超えています。

脚光や群衆から離れ、このシリーズは、家族、健康、絶え間ない移動、そして世界で最も人気のあるグループワークアウトを提供するという要求のバランスを取りながら、トップであり続けるために必要な献身を明らかにします。これらのアスリートは、この場所にたどり着くために生涯をかけて戦ってきました。そしてフィットネスの世界では、Les Millsの撮影チームに参加することが究極の栄冠です。しかし、彼らはそれを手にすることができるのでしょうか？

『RISE』は、ランナーやライダーたちの熱戦を、現役スター選手や充実したサポートチームのカメオ出演を交えながら、特にトレーナー志望の8人に焦点を当てて追います。

・Maggie Cheng (China)

・Vili Fifita (New Zealand)

・Sebastian Jaramillo (Germany)

・Charlotte Ranque(France)

・Lula Slaughter (US)

・Kenshin Tani (Japan)

・Bronté Terrell (UK)

・Marlon Woods (US)

「フィットネスは世界最大の参加型スポーツであり、トレーナーはその中心です。しかし、プロフェッショナルとしての絶対的な頂点を極めるために何が必要かを知る人はほとんどいません」と、Les Millsのマネージングディレクター、Phillip Mills氏は語ります。

「『RISE』は、野心、プレッシャー、そして大規模なパフォーマンスについての物語です。これらのトレーナーは卓越していますが、一貫して卓越したものを提供することが、超一流とそれ以外を分けるのです。このシリーズでは、フィットネス界のトップテーブルの座を獲得し、何千人もの追手が迫る中でその座を守り続けるために本当に必要なことが示されています。」

本シリーズと並行して、Les Millsは、Les MillsのプレゼンターであるBas Hollanderがホストを務め、番組から交代でゲストを迎えるVodcast『RISE Reactions』（ライズ・リアクションズ）を毎週配信します。このウォッチアロング形式は、各エピソード、パフォーマンス、そしてその背後にいる人々について、ファンとインストラクターに深い洞察を与えます。

「『RISE』は、誰がチームに入るかだけでなく、人々が自分の信じるものに対して何を惜しまずに捧げるかという物語です」と、『RISE Reactions』のホストであるBas Hollanderは語ります。「そこには、彼らの仕事に対する誇り、時につきまとうプレッシャーや迷い、そしてその中で支え合う人間関係があります。その誠実さこそが、このシリーズを力強いものにしています。これまでに見たことのないフィットネスの世界です。」

Les Millsの撮影チームで数十年を過ごしたシニアクリエイティブのKylie Gatesにとって、このシリーズは、トレーナーを偉大な存在へと駆り立てる、彼らの技術に対する情熱と愛情に光を当てています。

「優れたトレーナーの背後には、人々にフィットネスを好きになってもらいたいという願望があるのです」とKylieは付け加えます。「そして、このドキュメンタリーシリーズの中で本当に輝いているのは、トレーナーたちがどんなに大きな成果を上げようとも、彼らが最初のクラスに立ち、教えるきっかけとなった目的意識に突き動かされているということです。」

撮影は受賞歴のあるニュージーランドのプロダクション、Tomorrowlandが担当しました。『RISE： Search for the Ultimate Trainers』（ライズ： 究極のトレーナーを探して）は、6週間続き、各エピソードは3部構成で毎週公開されます。

また、『RISE』の配信開始を記念して、Les Millsは伝説的なワークアウトの数々をYouTubeで無料公開し、より多くの人々が自分自身のフィットネスの旅を始められるようにします。

『RISE』は、4月13日（米国東部時間午後4時45分）より、Les MillsのYouTubeチャンネルでご覧いただけます。

https://www.youtube.com/@lesmills

プレスキットの全文はこちらから入手できます。

LES MILLSについて

Les Millsはグループトレーニングの世界的リーダーであり、世界中の主要なジムで利用できる30以上のプログラムを開発しています。同社は、4度のオリンピック選手であり、ニュージーランド陸上競技のナショナルヘッドコーチでもあるLes Millsが、エリートスポーツトレーニングを大衆に広めることを目的に、1968年に最初のジムをオープンしたのが始まりです。現在、Les Millsのワークアウトは、世界110カ国、23,000のクラブで、10万人の認定インストラクターによって、またLES MILLS+ストリーミングプラットフォームを通じて提供されています。

写真：https://mma.prnasia.com/media2/2954715/Les_Mills_RISE.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





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