遮光率・UVカット率100%、撥水、耐風設計※のトリプルブロックを実現！晴雨兼用日傘「ハニカム断熱パラソル」新モデルを販売開始

ムーンバット株式会社

ムーンバット株式会社（本社：京都市下京区、代表取締役：鎌田 尚、以下「ムーンバット」）は、独自のハニカム構造アルミシートを挟み込んだ三層生地構造により、日差しの熱を滞留させず外へ逃がす「ハニカム断熱パラソル」から、新ラインナップを発売します。

遮光率・UVカット率100％の高い遮熱性能に加え、撥水加工と耐風骨構造※を備え、晴雨兼用で使用できる高機能日傘です。

※折りたたみ50cmは除く

【開発背景】

近年の夏は、単なる直射日光だけでなく、地面や建物からの照り返しや、こもった空気による熱の滞留など、複合的な要因によって体感温度が上昇しています。従来の日傘は主に直射日光の遮断を目的として設計されてきましたが、それだけでは対応しきれない環境になりつつあります。

※【出典】気象庁「過去の気象データ検索」「平年値（月ごとの値）」

気象庁のデータによると、2025年は年間を通して平年値を上回る平均最高気温を記録しており、特に夏季においてはその差が顕著となっています。猛暑の常態化に加え、都市部では照り返しや熱の滞留によって体感温度がさらに押し上げられており、従来の「日差しを遮るだけ」の対策では不十分となっています。2026年においても同様の厳しい暑さが見込まれており、シーズンが本格化する前からの早期の対策が重要になると考えられます。

こうした過酷な気象環境の課題に対応するべく、当社では従来のアルミシートによる断熱技術をさらに進化させ、晴雨兼用日傘「ハニカム断熱パラソル」を開発いたしました。

ハニカム構造のシートを生地の間に挟み込んだ三層サンドイッチ構造によって生まれる空気層が、熱を効率的に外へ逃がし、優れた温度低減効果を実現します。さらに、歩行時などの空気の動きによって熱が排出されやすくなり、外出時においても高い遮熱効果を発揮します。

今回発売する新モデルでは、長傘を従来のアルミシート仕様からハニカムシート仕様へと全面リニューアルしました。また、折りたたみ傘は新柄を追加し、ラインナップのバリエーションを拡充しています。

【商品特長】

１． 遮光率・UVカット率100％ 雨も日差しもしっかりガード

遮光率・UVカット率ともに100％を実現し、強い日差しからしっかりと保護します。さらに外側生地には撥水加工を施しており、急な雨にも対応できる晴雨兼用仕様です。

試験方法…遮熱効果：JIS L 1951/遮光率：JIS L 1055A法／UVカット率・UPF値：JIS L 1925

※表記数値は、生地の状態での測定値です。傘全体の性能を示すものではありません

２．ハニカムアルミシートが光と紫外線をブロック

ハニカム構造のアルミシートを挟み込んだ三層サンドイッチ構造により、光や紫外線をブロックするとともに、内部にこもる熱を効率的に外へ逃がします。傘の遮熱性評価試験（室内環境下）では、未使用時と比較して最大33.9℃の温度差を確認できました。

また、サーモグラフィー試験においても、頭頂部で最大-14.3℃、右肩で最大-4.4℃の温度低減効果が認められています。これらの数値は室内試験に基づくものですが、屋外においても歩行時の振動や風によって三層構造内の空気が動き、熱が逃げやすくなるため、実使用環境においても遮熱効果を実感いただけます。

３．突然の風にも安心の耐風構造※

風を受け流す耐風骨構造で、傘が反り返る「おちょこ」状態になっても壊れにくい設計です。

※50cmモデルを除く ※風速15m/sの耐風試験にクリアしていますが、強風時のご使用はお避け下さい。

特設サイト：https://estaa.jp/dannetsu/(https://estaa.jp/dannetsu/)

【ラインナップ】

長傘・折りたたみ傘

金額：\5,940（税込）～\7,150（税込）

重さ：約256g～410g

■ハニカム断熱パラソル長傘

・裏プリントシリーズ

柄（フォレスト・オーシャンビュー・アイスクリスタル・氷・グラデーション・アイスサークル）

・シンプルシリーズ

柄（ボーダー・無地）

■ハニカム断熱パラソル折りたたみ傘

・裏プリントシリーズ

柄（フォレスト・オーシャンビュー・アイスクリスタル・氷・グラデーション・アイスサークル・YUKIYAMA・PENGUIN・SUNRISE・SEA GLASS）

・シンプルシリーズ

柄（ボーダー・無地）

＜発売先＞

MOONBAT ONLINE SHOP（https://shop.moonbat.co.jp）

ハンズ、ロフト他全国小売店にて

天気と暮らす日常を彩るestaa(エスタ) 公式サイト

https://estaa.jp/

＜会社概要＞

社名 ：ムーンバット株式会社（MOONBAT CO.,LTD）

本社 ：京都府京都市下京区室町通四条南入鶏鉾町493番地

東京本部：東京都千代田区九段北4-1-3 飛栄九段北ビル4階

支店 ：京都・福岡

創業 ：明治18年3月（西暦1885年）

設立 ：昭和16年9月（西暦1941年）

代表者 ：代表取締役社長 執行役員 鎌田尚

事業内容：洋傘、洋品、毛皮、レザー、宝飾品、帽子などアクセントファッション商品の企画、輸入、 製造、仕入、販売等を主な事業内容としております。

ムーンバット公式サイト：https://www.moonbat.co.jp/

estaa公式Instagram：https://www.instagram.com/estaa_official/

estaa公式X：https://twitter.com/estaa_official