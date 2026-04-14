【SUPER GT 2026開幕戦】「HYPER WATER Racing INGING」第2位表彰台を獲得

株式会社マーフィードHYPER WATER INGING GR86 GT

株式会社マーフィード（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：池田 比呂志、以下「マーフィード」）は、SUPER GT 2026開幕戦（岡山国際サーキット）において、マーフィードがメインスポンサーを務める「HYPER WATER Racing INGING」としてGT300クラスに参戦しました。

本レースは、わずかな差が結果を左右する展開となり、安定して結果を出し続ける再現性の重要さが改めて示される一戦となりました。

■レース概要

2026年4月11日～12日に岡山県美作市の岡山国際サーキットでSUPER GT 2026の開幕戦が行われました。同サーキット特有の低速コーナーが続き、オーバーテイクが難しい中で、予選順位と安定した走行が大きく結果に影響するレースとなりました。

「HYPER WATER Racing INGING」は、昨年に引き続きGT300クラスにゼッケン2番のGR86 GTで参戦。ドライバーは堤優威選手とルーキーの卜部和久選手の2名で臨みました。

11日(土)の公式練習ではGT300クラスで1位のベストタイムをマーク。同日午後に行われた公式予選においては、両選手ともに好タイムを記録し2位で予選を終えました。

この結果を受け、12日(日)の決勝レースでは前方グリッドからのスタート。3位に1ラップの差をつけ、トップには7.325秒差で迫る2位という好成績でフィニッシュとなりました。

表彰台で声援に応える堤選手（左）と卜部選手（右）

岡山国際サーキットは、コース幅が狭く、ミスが許されないテクニカルコース。そのため、一つひとつの操作や判断の精度が結果に直結し、安定した走行をいかに維持できるかが鍵となります。そしてこれは、モータースポーツの現場に限ったことではありません。

■『HYPER WATER』が支える再現性の高い品質と安定した現場運用

マーフィードが展開する『HYPER WATER（ハイパーウォーター）』は、洗車後の水シミの原因となる不純物を除去した超純水を精製する洗車専用システム。洗車の作業工程から拭き上げを省略し、作業者の技量に左右されることなく、誰が使用しても同じ仕上がりを安定して実現します。

フラッグシップモデルの「HW-Pシリーズ」はリアルタイム遠隔監視で稼働状況を可視化し、異常の早期把握を可能に。さらに、全国60拠点のサポート網と連携することで、洗車現場の安定運用を支えるインフラとして高く評価されています。

これらにより、『HYPER WATER』は人的リソースや環境条件に依存しない、再現性の高い品質と安定した現場運用をサポートする洗車インフラとしての価値を提供し続けます。

最上位のHW-Pシリーズ

遠隔監視機能を備え、万が一のトラブル時にも状況を迅速に把握可能です。また、1日最大500台分の超純水を生産できる高い処理能力を有し、大量に洗車を行う現場にも対応します。

■富士スピードウェイにて5月に第2戦

5月3日～4日には、富士スピードウェイ（静岡）にて第2戦がひかえています。引き続き、SUPER GTの各レースを通じて、過酷なモータースポーツの現場で磨かれるプロフェッショナリズムと、洗車専用超純水システム『HYPER WATER』に通底する価値を発信してまいります。

【株式会社マーフィードについて】

1990年創業。逆浸透膜に関する技術力・ノウハウを強みに、家庭用から業務用・産業用まで幅広い製品、全国でメンテナンスサービスを展開する浄水装置の専門メーカーです。主力の洗車専用浄水ユニット『HYPER WATER』は、全国の自動車ディーラーやサービスステーション（SS）をはじめ、バス・タクシー・レンタカーなどのモビリティ事業者への導入が拡大。水処理技術を通じて、洗車品質の向上とオペレーション効率化を実現し、現場を止めない安定運用を支えています。

・ 所在地： 神奈川県横浜市中区相生町3-56-1 KDX横浜関内ビル10F

・ 代表者： 代表取締役 池田 比呂志

・ URL： https://www.hyperwater.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社マーフィード 事業推進部

電話：045-228-1147（代表） / メール：hw-info@marfied.co.jp