【6/10-12開催】Interop Tokyo 2026 出展のお知らせ（無料セキュリティ診断も実施！）

株式会社アイロバ

サイバーセキュリティおよび、ITインフラを展開する株式会社アイロバ（代表取締役：小林 直樹、以下「アイロバ」）は、同社提供のクラウド型WAF「BLUE Sphere（ブルースフィア）」を株式会社ナノオプト・メディア（代表取締役：藤原 洋、以下「ナノオプト・メディア」）主催の「Interop Tokyo 2026」にて出展・展示することをお知らせいたします。

■Interop Tokyo2026 開催概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/48044/table/96_1_ba6aae8ca2a2ee25775871dc4d472e1a.jpg?v=202604140251 ]■展示サービス１.「BLUE Sphere」

BLUE SphereはWEBサイトのセキュリティサービスです。

アンチウィルスでは防げないサイバー攻撃が増加しているのはご存知でしょうか？

ハッカー達はWEBサイトへ攻撃する隙の「脆弱性」を探り、攻撃する機会を伺っています。

標的となるWebサイトの脆弱性を狙った攻撃を防御できるのは「WAF」しかありません。

WAF : BLUE Sphereは国内主要IT製品比較サイトで3年連続1位を取得しております。

◆BLUE Sphereの特徴◆

・DDoS防御やDNS監視等複数機能がオールインワン！

・三井住友海上のサイバーセキュリティ保険が付帯！

・導入～運用までサポート充実！

■展示サービス２.「BLUE Sphere ADVANCED」

BLUE Sphere ADVANCEDは155Tbpsの大規模DDoS攻撃に対応できるクラウド型WAFです。

企業を狙ったDDoS攻撃は前年度比100%以上と増加しており、ランサムDDoSによる被害も急増しています。

しかしDDoS対策ツールは運用の専門性も費用も高く、導入を断念している企業が多いのが現状です。

BLUE Sphere ADVANCEDは下記3点で速く、信頼性の高い、安全なインターネットをご提供します。

◆ヘルプデスクのエンジニアにて導入～運用までサポート

◆大規模攻撃にもミティゲーション(攻撃緩和)機能による対応が可能

◆独自の課金モデルで高いコストパフォーマンス

■ご来場者様特典！！

ブース内では無料でWEBサイトの簡易セキュリティ診断を行わせて頂きます。

診断を希望するWEBサイトのドメインをブース内で当社担当者までお申し付けください

◆対象：Interop2026のリアル会場へご来場いただいた方

◆持ち物：診断をご希望の貴社のドメイン

◆提供内容：下記の図のように「A～F」の5段階で貴社のサイバーリスクを診断いたします。

▼企業が実行すべきサイバーセキュリティのリスク対策とは

https://youtu.be/nNcDpaPHEig

▼サービス紹介動画

https://youtu.be/ckRCyA_rY1A

【過去のプレスリリースはこちら】

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/48044

【BLUE Sphereサービスに関するお問い合わせ先】

https://bluesphere.jp/form.html

＜株式会社アイロバ 会社概要＞

社 名：株式会社アイロバ （URL https://www.irob.co.jp/）

所在地：東京都千代田区麹町3-10-3 神浦麴町ビル5F

代表者：代表取締役 小林 直樹

設 立：2016年12月

事業内容：サイバーセキュリティ事業、クラウド事業、データセンター事業、専用線事業