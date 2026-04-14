海を愛する釣りブランド「Shipsmast」からサステナブルなフェイスカバー＆アームカバー登場！

株式会社プラスエム

女性の釣り人のためのフィッシングウェアブランド「Shipsmast」より廃漁網をアップサイクルした女性のためのUVカットアイテムが新登場

【肌にも環境にもやさしい廃漁網から生まれた新しいUVカット商品】

「綺麗な海を意識して欲しい」という想いから、海と魚を愛する釣りブランド Shipsmastとして、廃漁網をリサイクルした生地を使用し、強い日差しのシールドとなるフェイスカバーとアームカバーを作りました。釣りを楽しむときも、日常の外出時も、しっかり紫外線から女性を守ってくれる新商品です。

生地はイタリアCarvico社製「Parigi」を採用しました。薄くサラッとしたストレッチ素材で、安心のUPF50+。吸水速乾性、接触冷感性があるので夏の暑い日差しの下でも快適に過ごすことができます。

【呼吸がしやすく顔全体をしっかりガードするフェイスカバー】

鼻と口を覆うフェイスカバーは長時間の着用では呼吸が苦しくなったり、水分補給がしにくいアイテムでした。新製品では炎天下での釣行や屋外作業でも呼吸がしやすいよう、口元の重なり部分に通気スペースを設けた設計。カバーを外さずにそのまま飲み物を飲むことも可能です。

頬骨やあご下など、日焼けしやすい部分までしっかりカバーします。

耳かけ部分はやわらかいシリコンストッパーで調整可能で、首の後ろもボタン仕様で好みのフィット感に。

長めのネックラインで、Tシャツの襟ぐりまで自然に覆うことができます。

釣りはもちろん、ガーデニング・ウォーキングなど日差しの強い屋外シーン全般で活躍するアイテムです。

【Tシャツとの隙間をしっかりカバー、締め付けが少なく快適な付け心地のアームカバー】

前作より総丈を長めに設計し、Tシャツとの隙間の日焼けを防止。

二の腕部分には伸縮性の高いゴムを採用し、長時間の着用でも締め付け感の少ない快適なフィット感を実現しました。（※当社比：丈+6cm、二の腕口寸＋1.6cm）

半袖の袖口に重ねて着れば隙間がなく、手の甲までしっかりカバーできる長さなので、釣行時の紫外線対策はもちろん、自転車移動やドライブなど日常のシーンにも便利です。

また、内側の調整機能で上部のフィット感を調整でき、幅広い腕のサイズに対応します。

【素材へのこだわり：廃漁網アップサイクル】

今回採用した素材は廃漁網を主に再利用したナイロン素材です。

再生ナイロンと従来のナイロンはもともとの原料が同じであるため、見た目や質感に違いは生じません。しかし、廃棄物由来の再生ナイロンのほうが、生産・廃棄の際のCO2排出量を減らすことができ、海洋ごみ問題の軽減と脱炭素化へとつながります。身近な製品で、アップサイクルが実現しました。

海を綺麗に守りながら、女性の肌を守りたいという想いを込めたシリーズです。

【商品概要】

シールドネットUVフェイスカバー(AC20)

シールドネットUVアームカバー（AC21）

■価 格 4,200円（税込4,620円）

■カラー ブラック、ピンク

■発売日 2026年4月17日

■素 材 リサイクルナイロン86％、ポリウレタン14％（ナイロンは全て再生ナイロンです）

■サイズ フェイスカバー：フリー

アームカバー：総丈53cm/腕口幅（ゴムあがり）12cm/袖口幅9cm

【ブランド概要】

Shipsmast(R) 『女性による女性のための釣りアイテムの開発』をスタートさせ “かわいい“だけではない、 女性の釣り人が本当に必要としている機能性アイテムを送り出しています。マリンウエアや グローブ、キャップやハットなどオリジナリティ溢れる商品は、多くの女性釣り人をサポート しています。

公式webサイト： https://plusm.jp/shipsmast/

公式オンラインストア：https://plusm-online.jp/

【会社概要】

会社名 株式会社プラスエム （代表取締役 金子真美）

所在地 東京都目黒区自由が丘1-4-10-402

設 立 2010年12月25日

URL: https://plusm.jp/