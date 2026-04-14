【お得な4日間！】神奈川県横浜市の「魚民 市が尾東口駅前店」で、4日間限定“半額”セールを実施！
「白木屋」「魚民」「目利きの銀次」などを全国に展開する株式会社モンテローザ（本社：東京都杉並区、代表取締役：大神輝博）は、地域で一番愛される店舗づくりに日々努めてまいりました。日頃のご愛顧に感謝の気持ちを込めて、「魚民 市が尾東口駅前店」で4日間限定のセールを実施いたします。
お食事メインでも飲み会メインでも、ぜひこの機会にご来店ください！
「魚民 市が尾東口駅前店」限定！お得な4日間！
開催期間：2026年4月14日（火）～2026年4月15日（水）の2日間
実施内容：店内でお召し上がりの全品半額
開催期間：2026年4月16日（木）～2026年4月17日（金）の2日間
実施内容：店内でお召し上がりの料理全品半額
【ご留意事項】
・別途チャージ料を頂戴いたします。
・宴会コース、食べ放題は半額対象外となります。
・セールご利用時は、クーポン券、割引券、当社お食事券、その他サービス等との併用はできません。
・詳しくは、直接店舗へお問い合わせください。
この機会にぜひ「魚民 市が尾東口駅前店」でご飲食をお楽しみください。
「魚民」について
“おいしい料理と おいしい魚と おいしい地酒 魚民で心和むひとときを”
「和風＝魚」と若年層からシニアまでみん（民）なに愛される、というコンセプトの大衆居酒屋で、魚料理を中心に豊富なメニューをご用意しております。
ご家族やご友人、同僚の方とのお食事など、様々なシーンでご利用いただけます。
魚民 市が尾東口駅前店メニュー
魚民 市が尾東口駅前店 店舗情報
営業時間：月 定休日
火～日 16：00-23：30
住 所：神奈川県横浜市青葉区市ヶ尾町1064-2 市ヶ尾駅前森正ビル 3階
電話番号：045-971-8088
席 数：121席
喫 煙 室 ：あり
U R L：https://shop.monteroza.co.jp/detail/802963/
会社概要
企業名：株式会社モンテローザ
代表者：代表取締役 大神 輝博
所在地：東京都杉並区梅里1-21-15
事業内容：飲食事業を中心とする傘下子会社の経営管理
URL：https://www.monteroza.co.jp/company/profile/?utm_source=prtimes