シーホースくんへの温かいご青援ありがとうございました！マスコット投票結果発表と、応援してくださる皆さまへの感謝のメッセージ
シーホース三河株式会社
ダーツの旅 :
https://go-seahorses.jp/news/detail/id=24575
いつもシーホース三河にご青援ありがとうございます。
本日、「B.LEAGUE MASCOT OF THE YEAR 2025-26」の結果が発表されましたので、お知らせします。
期間中、シーホースくんへのたくさんのご投票ありがとうございました！
投票結果
愛知県4位(総合34位)
シーホースくんを応援してくださる全ての皆さまへ
今年もたくさんのご投票ありがとうございました！
シーホースくんは、皆さまの後押しとともに愛知県No.1マスコットの座を奪還するべく臨みました。
残念ながら目標達成には届きませんでしたが、期間中も皆さまから多くの温かいメッセージをいただきました。
シーホースくんを応援いただいた皆さま、本当にありがとうございます！
投票形式を用いたマスコットオブザイヤーは今年で最後となりますが、いつも背中を押していただく皆さまと、シーホース三河に関わる全ての方々のために、シーホースくんはこれからも活動を続けてまいります。
引き続き、シーホースくんへの温かいご青援よろしくお願いいたします。
「シーホースくんの西三河探訪ダーツの旅 2026」について
シーホースくんが地元・西三河の魅力をたくさんの人に伝えるため、ダーツによって選ばれた「豊田市」に足を運び、魅力をPRしました。
その足跡をまとめましたのでぜひご覧ください！
ダーツの旅 :
https://go-seahorses.jp/news/detail/id=24575