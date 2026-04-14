シーホースくんへの温かいご青援ありがとうございました！マスコット投票結果発表と、応援してくださる皆さまへの感謝のメッセージ

シーホース三河株式会社

いつもシーホース三河にご青援ありがとうございます。

本日、「B.LEAGUE MASCOT OF THE YEAR 2025-26」の結果が発表されましたので、お知らせします。

期間中、シーホースくんへのたくさんのご投票ありがとうございました！

投票結果

愛知県4位(総合34位)

シーホースくんを応援してくださる全ての皆さまへ

今年もたくさんのご投票ありがとうございました！

シーホースくんは、皆さまの後押しとともに愛知県No.1マスコットの座を奪還するべく臨みました。

残念ながら目標達成には届きませんでしたが、期間中も皆さまから多くの温かいメッセージをいただきました。

シーホースくんを応援いただいた皆さま、本当にありがとうございます！

投票形式を用いたマスコットオブザイヤーは今年で最後となりますが、いつも背中を押していただく皆さまと、シーホース三河に関わる全ての方々のために、シーホースくんはこれからも活動を続けてまいります。

引き続き、シーホースくんへの温かいご青援よろしくお願いいたします。

「シーホースくんの西三河探訪ダーツの旅 2026」について

シーホースくんが地元・西三河の魅力をたくさんの人に伝えるため、ダーツによって選ばれた「豊田市」に足を運び、魅力をPRしました。

その足跡をまとめましたのでぜひご覧ください！

ダーツの旅 :https://go-seahorses.jp/news/detail/id=24575