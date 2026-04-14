日本プロジェクトソリューションズ、2026年7月からのPMP新試験に対応する最新教材を2026年4月14日より提供開始

日本プロジェクトソリューションズ株式会社

プロジェクトマネジメントの専門会社である日本プロジェクトソリューションズ株式会社(https://www.japan-project-solutions.com/)（本社：東京都中央区、代表取締役社長：伊藤大輔）が運営する「JPSビジネスカレッジ(https://www.jpsol.co.jp/pmp/exam-preparation/on-demand/35h/?gad_source=1&gad_campaignid=14528421067&gbraid=0AAAAADqsraY3Dh-eJYATyl6ONXwkLPnlf&gclid=CjwKCAjwnN3OBhA8EiwAfpTYehU9l1dee8X88-tcfgpEYc-OK_FgDR1G9dHghISQ1NhqZ8GeCKcUPhoCtAgQAvD_BwE)」は、2026年7月9日から一新されるPMP新試験に対応した最新教材の販売・申込み受付を2026年4月14日より開始しました。JPSビジネスカレッジ(https://www.jpsol.co.jp/pmp/exam-preparation/on-demand/35h/?gad_source=1&gad_campaignid=14528421067&gbraid=0AAAAADqsraY3Dh-eJYATyl6ONXwkLPnlf&gclid=CjwKCAjwnN3OBhA8EiwAfpTYehU9l1dee8X88-tcfgpEYc-OK_FgDR1G9dHghISQ1NhqZ8GeCKcUPhoCtAgQAvD_BwE)は、PMI認定トレーニング・パートナー（ATP）として、PMP受験に必要な35時間の公式学習時間に対応する学習メニューを日本語で提供しています。





PMIでは2026年7月にPMP試験を改定し、AI、サステナビリティ、ステークホルダーエンゲージメントなどの現代的テーマを取り込むとともに、成果・価値へのフォーカスをさらに強める方針を示しています。受験予定者にとっては、どの教材で、いつから準備を始めるかがこれまで以上に重要になっています。



こうした変化に対応するため、JPSビジネスカレッジ(https://www.jpsol.co.jp/pmp/exam-preparation/on-demand/35h/?gad_source=1&gad_campaignid=14528421067&gbraid=0AAAAADqsraY3Dh-eJYATyl6ONXwkLPnlf&gclid=CjwKCAjwnN3OBhA8EiwAfpTYehU9l1dee8X88-tcfgpEYc-OK_FgDR1G9dHghISQ1NhqZ8GeCKcUPhoCtAgQAvD_BwE)では、いち早く最新のPMI公式オンデマンド教材を中核とする「35時間公式コース」に加え、本番対策向けの問題集・模擬試験、PMBOK(R)ガイド学習用コンテンツ、資格取得支援サービスを組み合わせた複数の学習メニューを用意し、新試験に向けた学習開始を後押しします。総学習者数3,000名超の提供実績を持つJPSビジネスカレッジ(https://www.jpsol.co.jp/pmp/exam-preparation/on-demand/35h/?gad_source=1&gad_campaignid=14528421067&gbraid=0AAAAADqsraY3Dh-eJYATyl6ONXwkLPnlf&gclid=CjwKCAjwnN3OBhA8EiwAfpTYehU9l1dee8X88-tcfgpEYc-OK_FgDR1G9dHghISQ1NhqZ8GeCKcUPhoCtAgQAvD_BwE)が、最新試験への移行期に合わせて、日本語で学びやすい受験環境をいち早く提供します。今回販売を開始した主な学習メニューは、以下の通りです。

◼️新試験対応に対応した主な提供メニュー

PMP(R)オンデマンド試験対策コース（35時間）｜新試験対応(https://tlp.edulio.com/jpselbiz/cart/detail/6138)

PMP(R)受験申請に必要な35時間の公式学習時間に対応した、PMI公式オンデマンド教材です。ECO（2026）およびPMBOK(R)ガイド第8版に準拠した内容で、新試験対策をオンラインで進めることができます。

PMP(R)オンデマンド試験対策コース（35時間）セット１｜新試験対応(https://tlp.edulio.com/jpselbiz/cart/detail/6139)

PMI公式35時間オンデマンド教材に加え、PMP(R)受験の受験申請プロセスを支援する「受験申請サポートサービス」を組み合わせたセットです。申請項目内容の添削および妥当性確認、そして英訳サポートまで専門のスタッフが一人一人対応します。また、PMIのランダムな監査対象に選ばれた際の手続きや書類準備を全面的にバックアップまでサポートします。

PMP(R)オンデマンド試験対策コース（35時間）セット2｜新試験対応(https://tlp.edulio.com/jpselbiz/cart/detail/6140)

PMI公式35時間オンデマンド教材＋受験申請サポートに加え、本番対策向けの「PMP問題集＋模擬試験」を組み合わせたセットです。新試験対応の問題演習を通じて、弱点の把握と実戦的な準備を進めたい方に適した構成です。

PMP(R)オンデマンド試験対策コース（35時間）セット3｜新試験対応(https://tlp.edulio.com/jpselbiz/cart/detail/6146)

PMI公式35時間オンデマンド教材＋受験申請サポート＋問題集・模擬試験に加え、PMP(R)試験内容に関連するPMI公式書籍の提供までを組み合わせた、より体系的に学びたい方向けのセットです。

PMI入会金・初年度年会費・受験料のセット割引キャンペーン（PMPバンドル割引）(https://www.jpsol.co.jp/pmp-bundle-discount-campaign/)

PMI会員への入会費・初年度年会費と、PMP(R)試験の初回受験料をまとめて安く購入できる割引キャンペーンです。

個人・法人を問わず利用でき、特に法人での一括支払いや、受験料を抑えたい方に適したセットとなっています。eラーニング講座や試験対策書籍がセットになったプランとも併せて利用可能で、学習から受験までを網羅的にサポートしていきます。

◼️ATP最大手としての責任を果たすため、いち早く出題構成の大きな変更にも対応したサービスを提供

制度変更のタイミングで受験計画や学習方法に迷う受験者が増えることが想定される中、日本プロジェクトソリューションズ株式会社(https://www.japan-project-solutions.com/)では、新試験の変更点(https://www.japan-project-solutions.com/pmp-exam-2026)そのものを詳しく整理した解説ページ(https://www.japan-project-solutions.com/pmp-exam-2026)も公開しています。出題構成の変化や学習方針の考え方、各メニューの詳細、価格、申込み方法については、JPSビジネスカレッジ(https://www.jpsol.co.jp/pmp/exam-preparation/on-demand/35h/?gad_source=1&gad_campaignid=14528421067&gbraid=0AAAAADqsraY3Dh-eJYATyl6ONXwkLPnlf&gclid=CjwKCAjwnN3OBhA8EiwAfpTYehU9l1dee8X88-tcfgpEYc-OK_FgDR1G9dHghISQ1NhqZ8GeCKcUPhoCtAgQAvD_BwE)の特設ページ(https://www.japan-project-solutions.com/pmp-exam-2026)で確認できます。詳しく説明しすぎずとも、「何が変わるのか」「どの教材から始めればよいのか」を確認したい受験予定者にとって、必要な情報へスムーズにアクセスできる構成となっています。

日本プロジェクトソリューションズ株式会社(https://www.japan-project-solutions.com/)は、今後もプロジェクトマネジメントの専門企業として、国際資格取得支援と実務教育の両面から、企業・個人の成長を支援してまいります。試験制度の変化を単なる“受験対策”にとどめず、これからのプロジェクトリーダーに求められる実践力を育成する機会として捉え、最新情報の発信と教育コンテンツの充実に取り組んでまいります。

◼️実務直結型のプロジェクトマネジメント研修メニュー

・実践型プロジェクトマネジメント研修（PM研修）

https://www.japan-project-solutions.com/training-3stage-pm(https://www.japan-project-solutions.com/training-3stage-pm)

・PMI公式認定 PMP(R)オンデマンド試験対策コース（35時間）

https://www.jpsol.co.jp/pmp/official-35hour-course/eco2026/(https://www.jpsol.co.jp/pmp/official-35hour-course/eco2026/)

・PMP(R)オンライン問題集＋模擬試験

https://www.japan-project-solutions.com/e-learning-pmp002(https://www.japan-project-solutions.com/e-learning-pmp002)

・PMP(R)更新用PDU取得eラーニング

https://www.japan-project-solutions.com/pdu-elearning(https://www.japan-project-solutions.com/pdu-elearning)

◼️ 会社概要

会社名：日本プロジェクトソリューションズ株式会社

所在地：東京都中央区日本橋富沢町6番4号 3階 PROXIA GROUP

代表者：代表取締役社長 伊藤大輔

事業内容：

・プロジェクトマネジメント教育研修事業(https://www.japan-project-solutions.com/training-3stage-pm)

・プロジェクト実行支援（PM・PMO）事業(https://www.japan-project-solutions.com/pmo-c134)

・資格取得支援事業(https://www.jpsol.co.jp/pmp/exam-preparation/on-demand/35h/)





日本プロジェクトソリューションズ株式会社では、経済・産業・国内・国際・自治体・地域・製造業・IT・教育・人材育成・文化・社会貢献・就職・リスキング・生活・科学・医療・健康・スポーツ・エンタメに至るまで、プロジェクトマネジメントに関連する情報を発信しています。



