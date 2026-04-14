今年の母の日、まだ何もしていない方へ。“ありがとう”を添えられる枕ギフト、期間限定で対応開始

富士ベッド工業株式会社母の日ギフトイメージ（※画像はイメージです）

毎年悩む母の日の贈り物。

「何を選べばいいかわからない」「気づけば直前」――そんな声に応える形で、取り扱い中の枕商品に“母の日カード”を添えてお届けできる期間限定サービスを開始致します。

忙しくても、離れていても。

想いを“かたち”にして届ける母の日ギフトをご提案します。

■母の日の悩みを解決

母の日は、日頃の感謝を伝える大切な機会。

しかしその一方で、「毎年同じようなプレゼントになってしまう」「何を選べば良いのかわからない」と悩む方も少なくありません。

そこで当社では、普段使いできる枕に“ありがとう”の気持ちを添えられる「母の日カード対応」を期間限定で開始。

贈る側の想いをより自然に、そして確実に届けることができます。

特に、仕事や家庭で忙しい20代～40代の女性を中心に、「しっかり気持ちは伝えたいが、準備に時間をかけられない」というニーズに応えるギフトとしてご活用いただけます。

遠方に住むお母様へ、直接会えない場合でも、想いを込めた贈り物をお届けできます。

■サービス概要

・内容：対象の枕商品に「母の日カード」を添えてお届け

・対象期間：2026年4月15日～2026年5月10日受注分まで

・方法：以下のwebサイトにて希望者のみ商品の注文時に「母の日ラッピング」を選択

母の日「枕ギフト」はコチラから :https://www.rakuten.co.jp/cocochi-factory/

富士ベッド工業株式会社

■会社概要

創業：1957年2月1日

設立：1964年3月21日

代表者：小野 弘幸

所在地：東京都大田区北千束2丁目17番10号

事業内容：寝具、寝装品(特にまくら)の企画・開発・製造・販売

資本金：25,000千円



公式サイト：http://fujibed.com/

公式ショップ：https://cocochi-factory.myshopify.com/

公式Ｘ(旧Twitter)：https://x.com/CocochiFac6348

公式Instagram：https://www.instagram.com/cocochi.factory_official/

楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/cocochi-factory/

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