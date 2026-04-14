北軽井沢の大自然に囲まれた“プライベートドッグラン付き”コテージで、愛犬と過ごす特別な春～初夏の休日

鹿島軽井沢リゾート株式会社

ANAホリデイ・イン リゾート軽井沢（群馬県吾妻郡、総支配人：上山勝）では、愛犬と一緒に過ごす穏やかな高原時間を楽しめる“プライベートドッグラン付きコテージ”を、1日2組限定でご用意。浅間山を望む北軽井沢の澄んだ空気と豊かな自然に包まれながら、大切な家族と一緒に、快適で心ほどけるリゾートステイをお楽しみください。

ワンちゃんと一緒の特別な休日

専用のプライベートドッグランでは、愛犬が自由気ままに走り回り、のびのびと過ごす姿を間近に感じられます。自然の風を感じながら遊ぶ時間は、大切なパートナーにとっても “ここだけのひととき”。

また、コテージはリビングルームを中心に2ベッドルームを備えたゆとりある間取りで、ご家族でのご旅行はもちろん、友人同士のグループステイにも最適です。

北軽井沢ならではの静けさと自然に包まれながら、ご家族みんなが心からくつろげる特別なステイ。愛犬との旅がより豊かに、思い出がいっそう深まる時間が広がります。

みんな一緒にリビングルームで木のぬくもりを感じる寝室

さらに施設敷地内には、旅の途中でも安心して愛犬を預けられるドッグホテルと、共用ドッグランを併設。ご滞在の目的やスタイルに合わせて、柔軟にご利用いただけます。

開放感あふれるドッグランでは、高原ならではの爽やかな風と自然に包まれながら、愛犬がのびのびと駆け回るひととき。愛犬とともに過ごす北軽井沢での滞在を、より快適で心豊かなものにします。

詳細：ドッグフレンドリー(https://karuizawa.holidayinnresorts.com/dogfriendly/)

愛犬と過ごす高原リゾート

ドッグホテル

ドッグホテル

敷地内にドッグホテルをご用意。S・M・Lの3タイプから選べるお部屋は、愛犬のサイズや個性に合わせて、快適にお過ごしいただける空間となっています。

※敷地内の散策は、リード着用のうえお楽しみください。

愛犬と森の探索

北軽井沢は、浅間山の裾野に広がる雄大な自然が魅力のエリア。春の新緑、夏の涼風、秋の紅葉、冬の白銀と、季節ごとにまったく異なる表情を見せてくれます。視界いっぱいに広がる高原の景色と、愛犬が嬉しそうに駆け回る姿を眺めれば、思わず深呼吸したくなるような心地よさ。ここでしか味わえない “北軽井沢の自然がくれる豊かさ”が、旅の時間をより鮮やかに彩ります

おすすめ宿泊プラン＆ホリデイ・インのキッズプログラム

森を走り回ろうドッグフレンドリーコテージ

自然と美食に癒されるリトリートステイ

豊かな自然に囲まれた「フォッジ フォレスト ダイニング」の朝食＆ディナービュッフェ付きプラン。春の息吹を感じながら心身をリセットする休日を。パッケージのお部屋を選ぶ際に「2ベッドルームコテージ・ドッグフレンドリー」をご選択ください。

料金：51,000円～

詳細：春の高原リトリートステイ(https://karuizawa.holidayinnresorts.com/offers/highland-spring-retreat/)

フォッジ フォレスト ダイニング

森の中のリゾートレストランで味わう、美食のひととき。地元野菜を使った彩り前菜と、自然の恵みを活かした和洋彩りブュッフェをご提供します。朝は季節食材の朝食ビュッフェ、夜は上州牛ローストビーフなど贅沢な一皿を。

ここでしか味わえない、静寂と美味の時間をお楽しみください。

詳細：フォッジ フォレスト ダイニング(https://karuizawa.holidayinnresorts.com/dine/foggi-forest-dining/)

彩り豊かなディナービュッフェご家族のくつろぎの時間も、思い出のひとコマに

キッズステイ＆イートフリー

12歳以下のお子さまは2名まで、宿泊と館内レストランでの食事が無料に。さらに、キッズチェックインやキッズクラブ、キッズメニューなど、お子さまを“特別なゲスト”として迎える多彩なサービスをご用意しています。小さなお子さま連れの旅行ももっと気軽に、もっと楽しく。思い出に残るファミリーステイを応援します。※規定あり

詳細：キッズプログラム(https://karuizawa.holidayinnresorts.com/kids-program/)

ANAホリデイ・イン リゾート軽井沢

ANAホリデイ・インリゾート軽井沢

北軽井沢の大自然に寄り添う滞在型リゾート、「ANAホリデイ・イン リゾート軽井沢」。

春は新緑、夏は爽やかな涼風、秋は鮮やかな紅葉、冬は白銀の景色と、四季折々の表情を楽しみながら、散策やアクティビティ、ゆったりとしたリゾート時間をお過ごしいただけます。

客室からは浅間山の絶景が広がり、季節ごとに異なる自然の美しさを感じられます。

温泉で心と体を癒し、地元食材を使った料理で五感を満たし、季節のアクティビティで心弾む滞在を楽しめるのも魅力のひとつ。

館内にはキッズフレンドリーな設備やサービスが揃い、小さなお子様連れでも安心。

一年を通してカラフルな魅力が広がる北軽井沢で、ご家族みんなが心からくつろげる特別なひとときをお過ごしください。

ロビーラウンジ室内プール天然温泉「相生の湯」浅間山を望む客室

また、これからの季節はホテルに隣接する4月11日（土）シーズンオープンの「ネイチャーヒルズ軽井沢カントリークラブ」でのゴルフもおすすめ。爽やかな高原の風を感じながら、雄大な自然に包まれたプレーをお楽しみいただけます。詳細：ネイチャーヒルズ軽井沢カントリークラブ(https://nature-hills-karuizawa.com/)

浅間山の絶景の中、思い思いに楽しむ高原ゴルフ

【ご予約・お問い合わせ】

ANAホリデイ・イン リゾート軽井沢

〒377-1412 群馬県長野原町北軽井沢2032-16

TEL: 0279-84-1441（代表）EMAIL: info.anahirkaruizawa@ihg.com

HP: https://karuizawa.holidayinnresorts.com

【報道関係者からのお問い合わせ】

マーケティング: pr.anahirkaruizawa@ihg.com

ホリデイ・イン(R)ホテルズ&リゾーツについて

ホリデイ・インでは、ご友人やご家族、同僚と一緒に過ごす大切な瞬間をサポートします。世界中で展開するホリデイ・インは、温かく心地よいサービス、親しみやすくも新しさを感じるデザイン、そしてブランドならではの快適さとアイコニックな緑のサイネージを通じて、ビジネスでもレジャーでも、思い出に残る体験をお届けします。12歳以下のお子様専用メニューの飲食が無料になるレストラン、ミーティングやビジネス用施設、フレキシブルなパブリックスペースなど、仕事やくつろぎをサポートするアメニティをご用意しています。ブランドの詳細は、https://www.holidayinn.com

Facebook: https://www.facebook.com/HolidayInn/

Instagram: https://www.instagram.com/holidayinn/ をご覧ください。

IHGホテルズ&リゾーツ / IHG・ANA・ホテルズグループジャパンについて

IHG ホテルズ&リゾーツ [LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)]は、True Hospitality for Good（真のおもてなし）を提供するグローバルホスピタリティー企業です。20のホテルブランドと1億4,500万人の会員を持つ世界最大級のロイヤリティプログラム「IHGワンリワーズ」を有するIHGは、世界100ヶ国以上に6,700軒超の開業中ホテル、100万超の客室、2,200軒超の開発パイプラインを展開しています。

ラグジュアリー&ライフスタイル:

シックスセンシズ ホテルズ リゾーツ スパ: https://www.sixsenses.com/en

リージェント ホテルズ&リゾーツ: https://www.ihg.com/regent/hotels/jp/ja/reservation

インターコンチネンタル ホテルズ&リゾーツ: https://www.intercontinental.com/hotels/jp/ja/reservation

ヴィニェット コレクション: https://www.vignettecollectionhotels.com/hotels/jp/ja/reservation

キンプトン ホテルズ&レストランツ: https://www.ihg.com/kimptonhotels/hotels/jp/ja/reservation

ホテルインディゴ: https://www.ihg.com/hotelindigo/hotels/jp/ja/reservation

プレミアム:

voco: https://www.ihg.com/voco/hotels/jp/ja/reservation

Ruby: https://www.ruby-hotels.com/en

HUALUXE ホテルズ&リゾーツ: https://www.ihg.com/hualuxe/hotels/gb/en/reservation

クラウンプラザ ホテルズ&リゾーツ: https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/jp/ja/reservation

EVEN ホテルズ: https://www.ihg.com/evenhotels/hotels/us/en/reservation

エッセンシャルズ:

ホリデイ・イン ホテルズ&リゾーツ: https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/jp/ja/reservation

ホリデイ・イン エクスプレス: https://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/jp/ja/reservation

ガーナー: https://www.ihg.com/content/us/en/garner-hotels

avid ホテルズ: https://www.ihg.com/avidhotels/hotels/us/en/reservation

スイーツ:

Atwell スイーツ: https://www.atwellsuites.com/hotels/us/en/reservation

ステイブリッジ スイーツ: https://www.ihg.com/staybridge/hotels/gb/en/reservation

ホリデイ・イン クラブバケーションズ: https://www.ihg.com/staybridge/hotels/gb/en/reservation

キャンドルウッド スイーツ: https://www.ihg.com/candlewood/hotels/us/en/reservation

エクスクルーシブパートナーズ:

イベロスター ビーチフロント リゾーツ: https://www.ihg.com/content/us/en/iberostar-beachfront-resorts

InterContinental Hotels Group PLCはグループの持株会社で、英国に設立、英国およびウェールズで登録されています。世界中のIHGのホテルとコーポレートオフィスには約385,000人のスタッフが勤務し、日々世界中のお客様をお迎えしています。

公式サイト（英語） https://www.ihg.com/hotels/gb/en/reservation

公式サイト（日本語） https://www.ihg.com/japan/content/jp/ja/japan

IHGワンリワーズ https://www.ihg.com/onerewards/content/jp/ja/home

アプリのダウンロードはこちら：

https://apps.apple.com/us/app/ihg-hotels-rewards/id368217298

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