polisee、「SusHi Tech Tokyo 2026」に出展

株式会社ｐｏｌｉｓｅｅ

AIを活用した政策インテリジェンス・プラットフォーム「polisee（ポリシー）」を提供する株式会社polisee（本社：東京都千代田区、代表取締役：鈴木協一郎、以下 polisee）は、「SusHi Tech Tokyo 2026」のNINEJPゾーンに出展し、スタートアップピッチにも登壇することを発表しました。北大発認定スタートアップ企業であるpoliseeは、大学発スタートアップの全国連携組織「NINEJP」を構成する地域プラットフォームの一つであるHSFC（北海道未来創造スタートアップ育成相互支援ネットワーク）から選出され、SusHi Techに参加します。

「SusHi Tech Tokyo」とは

「SusHi Tech Tokyo」は、「持続可能な都市をハイテクノロジーで実現する（Sustainable High City Tech＝SusHi Tech）」をテーマに開催される、アジア最大級のグローバルイノベーションカンファレンスです。2026年4月27日（月）～29日（水・祝）、東京ビッグサイトにて開催され、世界中からスタートアップ、企業、自治体、研究機関、投資家など多様なプレイヤーが集い、交流と共創の機会を創出します。本年は、「AI」「Robotics（ロボティクス）」「Resilience（レジリエンス）」「Entertainment（エンターテインメント）」の4分野にフォーカスし、未来都市の実装に向けたセッションおよび展示が展開される予定です。

大学発スタートアップ連携とNINEJPの取り組み

ディープテックなど最先端技術の社会実装を進めるためには、高度な研究シーズを持つ大学の研究成果から生まれる大学発スタートアップの存在が重要です。「SusHi Tech Tokyo」は、全国の大学と連携し、優れた技術を持つ大学発スタートアップを世界に発信する取り組みが進められています。poliseeはその一環として、大学発スタートアップの全国連携組織であるNINEJPの枠組みで参加します。NINEJP（National Innovation Network for Entrepreneur Japan）は、全国9拠点の大学発スタートアップ支援プラットフォームが連携し、日本全体でグローバルに通用する事業の創出を目指すイノベーションエコシステムです。現在、160以上の大学・研究機関等が加盟しています。本取り組みにより、東京にとどまらず全国から選抜された大学発スタートアップや研究者が出展し、AIをテーマとしたピッチコンテストが開催されます。

【poliseeの出展概要】

poliseeは、西展示棟 西1ホール1F Startupエリアにてブース出展を行います。当日は、AIを活用した政策モニタリング・分析機能や、政策動向を構造化・可視化する独自技術、企業における活用事例などを紹介し、政策環境の変化が激しい時代における政策インテリジェンスの重要性を発信します。スタートアップを含む企業・団体にとって、政策・規制の変化をいち早く捉え、リスク管理と市場機会の発見につなげることは、事業成長を左右する重要な要素です。poliseeは、政策情報の収集・整理・分析を効率化し、意思決定を支える基盤として、企業の成長とイノベーション創出に貢献してまいります。

【スタートアップピッチ登壇】

日時：2026年4月28日（火）11:00～13:00（poliseeの登壇は11:05～11:15）

会場：西展示棟 西1ホール1F Green Stage

【イベント概要】

名称：SusHi Tech Tokyo 2026

会期：2026年4月27日（月）～29日（水・祝）

・ビジネスデイ 4月27日（月曜日）、28日（火曜日）9時00分～18時30分

・パブリックデイ 4月29日（水曜日・祝日）10時00分～18時00分（9時30分受付開始）

※パブリックデイは入場無料

会場：東京ビッグサイト西展示棟1～4ホール（江東区有明3-11-1）

【株式会社poliseeについて】https://polisee.com/

株式会社polisee（ポリシー）は、法改正や政策立案に関する情報を最新テクノロジーで可視化し、企業の意思決定を支援する政策インテリジェンス企業です。共同創業者である弁護士・水越尚子の「企業による政策形成への関与を促進し、多様な知見をルールメイキングに反映することで、より良い社会の実現につなげる」という考えのもと創業されました。2024年3月に商用サービスを開始した「polisee(R)」は、法務・政策渉外のプロフェッショナル向けに設計されており、審議会、パブリックコメント、政策ネットワークなどを横断的に把握し、企業の戦略策定を支援します。日本語・英語に対応し、グローバル企業の情報共有基盤としても活用されています。

polisee、政策インテリジェンスおよびPolicy-Making Lifecycleは、株式会社poliseeの登録商標です。