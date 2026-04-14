「mofusand」のえびにゃんが『HIPPERS mofusand Shrimp Meow Series』になって新登場！4月24日（金）より販売開始。

株式会社ドリームズ株式会社ドリームズ (本社：東京都新宿区/代表取締役 添谷徹)は、人気のイラストレーターぢゅのが描く「mofusand」のデコレーションフィギュア『HIPPERS mofusand Shrimp Meow Series(ヒッパーズ mofusand デコラティブ ミニ フィギュア シュリンプ ミャオ シリーズ)』を、2026年4月24日（金）より販売開始します。2024年9月に発売し、大好評の『HIPPERS mofusand』が、今回はさまざまな「えび」のコスチュームを身にまとったえびにゃんになって新登場。「HIPPERS」は、日常のアイテムに貼り付けて楽しめるデコレーションフィギュアです。思わずほほえんでしまうキュートなおしりが人気なポイント。身の回りのアイテムにペタっと貼り付けると、ひょっこり顔を出すにゃんこたちが、日常にささやかな癒しを届けてくれます。

- SNSで話題の「HIPPERS」に「mofusand」のえびにゃんが新登場！

2024年9月に発売し、大好評だった「HIPPERS mofusand」の第2弾が登場。サクサクな衣の形が特徴的なエビフライやぷりっとした甘えびなど、「えび」のコスチュームを身にまとった全7種類がラインナップ。前からはちょこんと顔をのぞかせる姿や、後ろからはぽてっとしたおしりと尻尾を楽しむことができます。ちょっぴりシュールでとっても可愛いにゃんこたちが、いつもの日常に、彩りを添えてくれます。

- HIPPERSとは

「HIPPERS」は日常のさまざまなアイテムに貼りつけて、かわいくデコレーションすることができるフィギュアです。ふとした時に目に入る、愛らしいおしりが特徴的な後ろ姿も人気なポイントです。

パソコンやスマートフォン、フォトフレームなどさまざまな物に取り付け可能。会社やお出かけ先でも、いつでもどこでもお気に入りのキャラクターと一緒♪

『HIPPERS mofusand Shrimp Meow Series』は日常アイテムのワンポイントとしても大活躍！あなたの身の回りのアイテムを特別なものにしてくれます。

- どのキャラクターに出会えるかは、箱を開けてからのお楽しみ♪

箱を開けるまでどのフィギュアが出るか分からない、ブラインドボックス仕様。全7種類（6種類 + シークレット1種類）のラインナップ。1アソートボックス12個入りです。

『HIPPERS mofusand Shrimp Meow Series』ラインナップ(6種類＋シークレット1種類)

フィギュアのお腹部分は、貼り剥がし可能な吸着シートがついています。剥離紙を剥がし、パソコンやスマートフォンなどのモバイル機器、ペン立てやフォトフレームなどのデスク周りの小物に取り付けることができます。※貼り付ける面の材質や状態によって、接着力が低下する場合があります。※吸着力が弱まった場合は、吸着面を水で濡らすことで、吸着力が復元する場合もあります。- 商品概要

■商品名：HIPPERS mofusand DECORATIVE MINI FIGURES Shrimp Meow Series

■商品名（カナ）：ヒッパーズ mofusand デコラティブ ミニ フィギュア シュリンプ ミャオ シリーズ

■価格：税込1,430円（税抜1,300円）

■商品サイズ：W25.5～31×H46～63×D22.6～33.2/mm

■質量：約19～21/g

※商品の大きさと重さはフィギュアの種類により異なります。

■パッケージサイズ：W50×H102×D45/mm

■フィギュア種類：全7種類（6種類 + シークレット1種類）

■パッケージ仕様：ブラインドボックスのため、中身は選べません。

■権利表記：(C)mofusand

■発売日：2026年4月24日（金）

※商品の発売・仕様につきましては、諸般の事情により変更・延期・中止になる場合があります。

mofusandとは

もふもふのにゃんこがサメの着ぐるみを着た『サメにゃん』をはじめ、

とってもキュートでちょっとシュールなにゃんこたちを描いた「mofusand」。

手がけるのはInstagramやXなどのSNSを中心に人気のイラストレーター・ぢゅのです。

グッズ展開、企業コラボなど幅広く展開しており、

小学館クリエイティブから書籍「サメにゃん」が2巻まで発売中。

2026年1月7日(水)より、アニメ「mofusand」がYouTube＆各配信プラットフォームにて配信中！

〇関連サイト

mofusand公式総合情報サイト「mofusandインフォ」：https://mofusand-info.jp

ぢゅの

X：https://x.com/mofu_sand

Instagram：https://www.instagram.com/mofu_sand/

■商品取扱い店舗：

mofusand もふもふストア、mofusand もふもふマーケット、KIDDY LAND、LOFT、HANDS、コーチャンフォー、有隣堂、博品館TOY PARK、Tree Village、Hobby Zone、シャンブル、R.O.U、OLYMPIA、SONIANDSMI他、全国のバラエティストアにて随時展開予定です。

※商品の取り扱いは店舗により異なります。詳細はお近くの販売店までお問い合わせください。

※販売店舗は諸般の事情により、取扱いの中止や発売時期が異なる場合があります。

【ドリームズオンラインショップでは、4月24日（金）午前11時より販売開始予定】

▼ドリームズオンラインショップ

https://www.dreams6-shop.com/SHOP/156931/236835/list.html

▼ドリームズ公式ショップ （楽天市場）

https://item.rakuten.co.jp/dreams6/hippers_mofusand2/

▼ドリームズ公式 Yahoo!店

https://store.shopping.yahoo.co.jp/dreamsonlineshop/hippers-mofusand2.html

▼Sonny Angel Online Store

https://www.sonnyangelstore.com/products/hippers-mofusand2

・会社概要

会社名：株式会社ドリームズ

本社所在地：〒169-0075 東京都新宿区高田馬場3-14-3 八達ビル

TEL:03-5332-3955 FAX:03-5332-3866