【広島経済大学】社会人対象講座 受講者 募集中！

学校法人石田学園

広島経済大学（学長 石田 優子、広島市安佐南区）では、社会人の方を対象としたキャリアアップ・プログラム２０２６の受講者を募集しています。

本学は、中四国唯一の経済を専門とする大学として、ビジネスに関連する多くの専門知識を蓄積してまいりました。その専門知識を活かして、ビジネスの現場で奮闘する皆様を応援するため、毎年社会人対象のキャリアアップ・プログラムを開講しております。

キャリアアップ・プログラム2026 チラシ表面キャリアアップ・プログラム2026 チラシ裏面

◆概要

会 場：広島経済大学 立町キャンパス 〒730-0032広島市中区立町2-25（IG石田学園ビル）

講義時間：19時00分から20時30分（90分間） ※1講座 全6回

定 員：30名（最少開講人数5名）

受 講 料：1科目/12,000円 ※各種割引有

◆申込方法

広島経済大学の公式HPからお申し込みください。各講座の内容もご覧いただくことができます。

https://www.hue.ac.jp/visitors/local/careerup/index.html

◆申込締切

・１学期受講申込締切 2026年5月7日(木)

・２学期受講申込締切 2026年9月24日(木)

・３学期受講申込締切 2026年12月17日(木）

◆問い合わせ

広島経済大学 教育・学習支援センター 082-871-9345