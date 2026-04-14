【広島経済大学】社会人対象講座 受講者 募集中！

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学校法人石田学園

広島経済大学（学長 石田 優子、広島市安佐南区）では、社会人の方を対象としたキャリアアップ・プログラム２０２６の受講者を募集しています。


本学は、中四国唯一の経済を専門とする大学として、ビジネスに関連する多くの専門知識を蓄積してまいりました。その専門知識を活かして、ビジネスの現場で奮闘する皆様を応援するため、毎年社会人対象のキャリアアップ・プログラムを開講しております。




キャリアアップ・プログラム2026　チラシ表面

キャリアアップ・プログラム2026　チラシ裏面


◆概要


　会　　場：広島経済大学　立町キャンパス　〒730-0032広島市中区立町2-25（IG石田学園ビル）


　講義時間：19時00分から20時30分（90分間）　※1講座 全6回


　定　　員：30名（最少開講人数5名）


　受 講 料：1科目/12,000円　※各種割引有



◆申込方法


　広島経済大学の公式HPからお申し込みください。各講座の内容もご覧いただくことができます。


　https://www.hue.ac.jp/visitors/local/careerup/index.html



◆申込締切


　・１学期受講申込締切　2026年5月7日(木)


　・２学期受講申込締切　2026年9月24日(木)


　・３学期受講申込締切　2026年12月17日(木）



◆問い合わせ


　広島経済大学　教育・学習支援センター　082-871-9345