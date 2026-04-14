持続的に通用するスキルへの投資 ー テックキャリアとEarth Dayのサステナビリティを記念して全ラインアップ35% オフ : LF Educationキャンペーン

The Linux Foundation Japanサステナブルなキャリアを築くには、持続的に通用するスキルが強い味方に : 割引コードEarth26で35%オフ

持続可能なシステムが長期的な運用を前提に構築されるように、サステナブルなキャリアもまた一過性の成功で終わるものではありません。テクノロジーの分野でそれは一度のブレークスルーにとどまらず、継続的な知識の更新、認証に裏付けされたスキル、さらに進化し続けるテクノロジーへの適応力を身につけることを意味します。Linux Foundation Educationは、クラウドネイティブから、AI、セキュリティ、新興技術に至るまで、持続的に通用するスキルを身につけるために必要なリソースを提供します。

本日から4月21日まで、テックキャリアと技術スタック、そして地球の日 (Earth Day) の長期的なサステナビリティを記念して、サイト内の全ラインアップを35%オフで提供します。

- キャンペーンサイト : https://training.linuxfoundation.org/ja/april-2026-promo/(https://training.linuxfoundation.org/ja/april-2026-promo/)- キャンペーン期間 : 2026年4月22日 8:59AM (日本時間) まで- 割引コード : EARTH26 (35%割引)購入時にCoupon Code欄に割引コードを入力してください

日本語版の製品一覧はこちら(https://training.linuxfoundation.org/ja/full-catalog/?_sft_solution_type=japanese-training-certification&trp-form-language=ja)をご覧ください。

ベンダーニュートラルで業界に広く認知されている以下の認定試験やコースも特別価格で提供されます :

- ITプロフェッショナルプログラム：職種に合わせた体系的なパスにより、わずか6ヶ月で実務に即したスキルの習得を支援します。- インストラクター主導コース：エキスパートによるライブトレーニングです。実際の環境を再現したハンズオンラボが含まれます。- 認定試験：実務スキルを証明する、特定のベンダーに依存しない認定を取得できます。- eラーニング：自分のペースで学習できるコースが幅広い分野で提供されています。

無料学習リソースをチェック

アクセスしやすい無料リソースも、持続的な成長を後押しします。キャリアをスタートしたばかりの方や、次の方向性を模索している方は、ぜひ無料の学習カタログ(https://training.linuxfoundation.org/ja/resources/?_sft_content_type=free-course)から最適な出発点を見つけてみてください。

- 60以上の無料コース (体系的な学習をサポート、修了するとデジタルバッジ付与)- 270以上のマイクロコース、動画、ウェビナー、その他のリソース

制限事項 : 本プロモーションは、2026年4月14日から2026年4月21日 23:59（UTC）までの期間に、対象のクーポンを使用して上記製品を購入されたすべての方に適用されます。その他のコースや認定試験の組み合わせには適用されません。プロモーション価格は、新規および個人での購入のみに限定されます。他の割引との併用はできません。なお、THRIVE-ONE サブスクリプション、Yocto Project(R) Super Practical Online Course (LFD461-JP), Linux システム管理 (LFWS307-JP) およびすべてのFinOps関連コース・認定試験は対象外です。