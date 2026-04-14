身体の内側から整える “食べる薬膳” 参鶏湯専門店「CLASSIC参鶏湯 渋谷」2026年4月15日（水）移転オープン

■美容・滋養・健康をテーマにした身体の内側から整える “食べる薬膳”

株式会社そら

このたび「CLASSIC参鶏湯」は、2026年4月15日(水)東京都・渋谷にて移転オープンいたします。



本店舗では、韓国の伝統料理である参鶏湯に、薬膳の知恵と日本の四季の感性を重ね、身体の内側から整える食体験を提供します。忙しい日常の中で、その日の体調や気分に寄り添う、美容・滋養・健康をテーマにした身体の内側から整える “食べる薬膳” を提案します。

■丸鶏を8時間かけて煮込んだとろほろ参鶏湯

5,280円(税込)

丸鶏を8時間かけて丁寧に煮込んだ参鶏湯は、創業以来愛されてきた看板メニュー。

鶏の旨味が凝縮された濃厚なスープが特徴の「CLASSIC参鶏湯」に加え、全6種の薬膳参鶏湯をご用意しました。ミナリ、きのこ、黒胡麻、にんにく、スパイスなど、身体にやさしい食材を掛け合わせ、体調や気分に合わせて選べるラインナップとなっております。

■ 体調や目的で選べる、6種の薬膳参鶏湯

6,380円(税込)RICH ‐ 黒胡麻にんにく参鶏湯

滋養強壮／疲労回復／アンチエイジング

黒胡麻とにんにくのコクが広がる、力強い滋養の参鶏湯。

PURE ‐ 薬膳参鶏湯

美肌 / 美容 / アンチエイジング

きのこの旨味と薬膳素材が優しく身体を整えます。

6,380円(税込)6,380円(税込)RED - 辛味薬膳参鶏湯

脂肪燃焼 / 温活 / ダイエット

唐辛子の刺激で代謝を高め、身体を芯から温めます。

YELLOW - スパイスカレー薬膳参鶏湯

腸活 / エネルギー代謝 / ダイエット

数種のきのことスパイスで身体を内側から活性化。

6,380円(税込)6,380円(税込)ミナリ薬膳参鶏湯

アンチエイジング / 疲労回復 / 美肌

爽やかな香りのミナリを合わせた、美容を意識した一杯。

TRUFFLE BLACK - 黒トリュフ参鶏湯

滋養強壮 / 疲労回復 / アンチエイジング

黒胡麻とにんにくにトリュフの香りを重ねた贅沢な一杯。

■4/25～土日祝日限定ランチ開始｜食べて綺麗になれるご自愛ランチコース

7,480円(税込)3,500円(税込)

ランチタイムは2026年4月25日(土)より土日祝日限定でスタート。

ランチタイムには、6種の薬膳参鶏湯からお好みの一品を選べるコースをご用意。

キムチやナムルなどのパンチャンセット、チヂミ、ごはん、デザートに加え、乾杯スパークリングマッコリ付きの満足度の高い内容です。

■ 手作りにこだわる、もう一つの名物「マンドゥ」

4個 858円(税込)～

韓国式の薄皮蒸し餃子「マンドゥ」は、毎日店内で手包み。

定番のマンドゥに加え、しいたけ青唐、にんにく白菜キムチ、ネギキムチなどを具材にした、バリエーション豊かなマンドゥもご用意しております。

あふれる肉汁とともに、出来立てならではの味わいをお楽しみください。

■ 韓国料理とドリンクも充実

参鶏湯に加え、旬の食材を取り入れた韓国料理も展開。

ドリンクはマッコリや韓国焼酎「ジョウンデー」をはじめ、オリジナルカクテルやサワーなど幅広く取り揃えています。

渋谷という街から、身体の内側から整える新たな食体験を。

日常に寄り添う“滋養の一杯”を「CLASSIC参鶏湯 渋谷」でお楽しみください。

■店舗概要

店 名：CLASSIC参鶏湯 渋谷

所在地：東京都渋谷区宇田川町13-16 コクサイビルA館3F

アクセス：JR各線・東京メトロ各線・東急線・京王線 渋谷駅 ハチ公口より徒歩5分

TEL：050-1722-3765

URL：https://classic-samgyetang.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260414_open(https://classic-samgyetang.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260414_open)

食べログ：https://tabelog.com/tokyo/A1303/A130301/13319746/

営業時間：（~4/24）全日｜17:00-23:00

（4/25~）月~金｜17:00-23:00 ／ 土日祝｜11:30-23:00

座席数：40席

■会社概要

会社名：株式会社そら

所在地： 東京都渋谷区神宮前6-23-2 第25SYビル9F

代表者： 都築 学

事業内容：飲食事業 レストランホテル事業 スポーツストレッチ事業 海外事業 コンサルティング事業 カーセールス事業 シェアハウス&シェアオフィス事業 トレーニング事業 フェイシャルエステ事業

https://www.sola-japan.co.jp/