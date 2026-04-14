日本オラクル株式会社

Oracle AI World、ロンドン - 2026年4月14日

（本資料は米国2026年3月24日にオラクル・コーポレーションより発表されたプレスリリース(https://www.oracle.com/news/announcement/oracle-introduces-fusion-agentic-applications-2026-03-24/)の抄訳です）

オラクルは本日、成果志向でプロアクティブ、かつ推論に基づいて動作し、エンタープライズ環境での運用を前提に設計された、専門AIエージェントが連携する新たなクラスのエンタープライズ・アプリケーション「Fusion Agentic Applications(https://www.oracle.com/jp/applications/fusion-ai/ai-agents/)」を発表しました。「Oracle Fusion Cloud Applications(https://www.oracle.com/applications/)」に組み込まれた「Fusion Agentic Applications」は、統合された企業データ、ワークフロー、ポリシー、承認階層、権限、およびトランザクションのコンテキストに安全にアクセスし、業務プロセス内で意思決定を行い、その決定を実行できます。コパイロットやAIアシスタント、その他のAI追加機能とは異なり、「Fusion Agentic Applications」はトランザクション・システムにネイティブに組み込まれているため、エンタープライズ規模でリアルタイムかつ完全なガバナンスのもとで実行できます。

オラクルのアプリケーション開発担当エグゼクティブ・バイスプレジデントであるスティーブ・ミランダ（Steve Miranda）は、次のように述べています。「成果の創出のためではなく、プロセス管理に多くの時間が費やされている現状では、現代のビジネスに求められるスピード、複雑さ、期待値を満たすことはできません。『Fusion Agentic Applications』によって、エンタープライズ・ソフトウェアは単なる記録管理システムから進化し、定められたビジネス目標の達成に向けて推論し、意思決定し、実際に行動できるアプリケーションが実現します。これは業界にとって大きな進歩であり、お客様がより迅速に成果を得て、貴重な時間を戦略的な活動に集中させ、業務の進め方を再定義できるよう支援します。」

「Fusion Agentic Applications」は、推論と実行が連携され、継続的にビジネス成果を創出し、その成果をさらに発展させていくよう設計されています。明確な役割や専門性、意思決定権限を持つAIエージェントのチームによって構成されており、特定の目的の達成に向けて、なぜ・いつ・どのように業務を進めるべきかを自律的に判断できます。「Fusion Agentic Applications」は、既存の「Oracle Fusion Cloud Applications」セキュリティ・フレームワークのもとで完全に動作し、ガードレール内で定型的なアクションを自律的に遂行します。そして、人による判断が成果に大きな影響を与える例外やトレードオフ、重要な意思決定のみをユーザーに提示します。記録管理システムと成果創出システムを独自に融合することで、組織は次のようなメリットを得ることができます。

- 成果の達成にフォーカス: 「Fusion Agentic Applications」は、特定のビジネス目標の達成にフォーカスし、「Oracle Fusion Cloud Applications」スイート全体で推論と実行を連携させ、業務を継続的に前進させます。- プロセス全体でコンテキストを共有: 「Fusion Agentic Applications」は、時間や複数のステップにまたがって永続的な共有コンテキストを維持できます。エージェントが意図や履歴、過去の意思決定、現在の状況を記憶できるため、業務が進む中でユーザーがその都度コンテキストを説明したり再構成したりする手間が大幅に軽減されます。- 継続的な推論と調整: 「Fusion Agentic Applications」は、常に推論を行い、各状況におけるニュアンスを理解し、トレードオフを評価してアクションを実行します。さらに、状況が変わったときには再評価を行うことで、単なる作業で終わらず、常に目標に向かって業務を前進させます。- エンタープライズクラスのガバナンスと監査可能性: 「Fusion Agentic Applications」は、役割ごとのアクセス管理や承認フレームワーク、すべての操作履歴を追跡できる仕組みにより、AIを活用したワークフローを安全に実行します。どの段階でどんな行動が行われたか、全体の流れを把握できるので、誰がどのような判断をしたかを明確に説明できます。

「Fusion Agentic Applications」は、業界トップクラスのLLMを活用し、「Oracle Cloud Infrastructure」上で稼働することで、世界でも屈指の包括的なクラウド・アプリケーション・スイートをさらに強化します。これにより、財務・人事・サプライチェーン・カスタマーエクスペリエンス分野のリーダーが、ビジネス成果を大幅に向上させることが可能になります。現在、特定の目的達成を支援する22種類の新しい「Fusion Agentic Applications」が提供されています。これには以下が含まれます。

- 給与関連の問題の抑制と人員スケジューリングの迅速化: 新しい「Workforce Operations Agentic Application」は、人事リーダーが手作業でのデータ収集を減らし、スケジューリングの承認プロセスを迅速化して、給与に関する問題の発生を抑えるのに役立ちます。これにより、事後対応型の人員管理を、プロアクティブかつインテリジェントな運用へと進化させます。- サプライヤー・ソーシング・コストの削減: 新しい「Design-to-Source Workspace Agentic Application」は、サプライチェーンのリーダーが製品コスト、サイクルタイム、コンプライアンス・リスクを低減するのに役立ちます。これにより、これまで分断されていたエンジニアリング、サプライヤー、ソーシングの各意思決定を、ひとつの連携した継続的プロセスへと統合できます。- 受注率の向上と顧客獲得コストの低減: 新しい「Cross-Sell Program Workspace Agentic Application」は、営業チームが成長機会を先回りして特定し、安定した収益の拡大を実現しながら、顧客獲得コストを削減するのに役立ちます。これにより、従来の事後対応型キャンペーンから、常に稼働する継続的な収益拡大施策へと変革できます。- 回収業務の迅速化: 新しい「Collectors Workspace Agentic Application」は、財務チームによる資金回収をスピードアップし、売上債権回転日数の短縮や支払い約束の履行率向上を支援します。これにより、手作業中心だった回収業務が、インテリジェントかつ継続的なキャッシュフローの創出に変わり、運転資本の改善につながります。

新しい「Fusion Agentic Applications」は、「Oracle AI Agent Studio」を中心とした包括的なAIエコシステムによって支えられています。「Oracle AI Agent Studio」に新たに搭載された「Agentic Applications Builder」を使うことで、組織は従来のアプリケーション開発なしに、オラクルやパートナー、外部のエージェントを再利用しながら、AIによる自動化やエージェント型アプリケーションを簡単に構築し、連携・実行できます。さらに、組み込みの可観測性、ROI測定、そして安全管理機能により、エージェントは価値を定量的に提供し、責任ある形で大規模に運用できます。

業界アナリストのコメント

ISGのチーフAI／ソフトウェア・アナリストであるMark Smith氏は、次のように述べています。「『Oracle Fusion Agentic Applications』の導入は、エンタープライズ・ソフトウェアが単なるタスクの自動化から成果主導の実行へと進化し、自律型エンタープライズを目指す上で重要な転換点となります。組織がビジネス全体で自動化を拡大していく中で、セキュリティや承認をアプリケーション・スイート内に確保しつつ、さまざまな機能を横断してエージェント同士を連携させることができるプラットフォームを持つことは、大きな差別化要因となります。」

IDCのFinancial Applications担当リサーチ・ディレクターであるKevin Permenter氏は、次のように述べています。「エージェント型アプリケーションは、人々の時間を奪う雑多な業務を減らし、人間の判断が求められる重要な意思決定をより際立たせることで、その真価を最大限に発揮します。人が例外対応に専念し、エージェントが日常的な調整やフォローアップを担うことで、『Oracle Fusion Agentic Applications』は、組織が時間を有効活用し、業務の一貫性を高め、財務・人事・サプライチェーン・カスタマーエクスペリエンス全体で意思決定をスピードアップできるよう支援します。」

Arion ResearchのCEO兼チーフ・アナリストであるMichael Fauscette氏は、次のように述べています。「エンタープライズAIにおける根強い課題のひとつは、トランザクション・システムに十分に統合されないまま、既存のワークフローにインテリジェンスを付加してきた点です。『Oracle Fusion Agentic Applications』におけるオラクルの特徴的なポイントは、エージェントがアプリケーション・スイート内部で動作し、企業に必要なデータやポリシー、承認階層、ガバナンス・フレームワークにネイティブにアクセスできる点にあります。このようなアーキテクチャ上の強みを活かすことで、顧客はAIの試行から業務での実行へと、より迅速に移行できるでしょう。」

「Oracle Fusion Cloud Applications」の詳細は、www.oracle.com/applications(http://www.oracle.com/applications) をご覧ください。

Oracle Fusion Cloud Applicationsについて

Oracle Fusion Cloud Applicationsは、組織が業務を迅速に実行し、より賢明な意思決定を行い、コストを削減できるようにする、AI機能が組み込まれた統合クラウド・アプリケーション・スイートを提供します。Oracle Fusion Cloud Applicationsには、次の製品が含まれます。

- Oracle Fusion Cloud Enterprise Resource Planning (ERP): AIを活用した財務・オペレーション向けアプリケーションの包括的なスイートを提供し、生産性の向上、コスト削減、インサイトの拡充、意思決定の改善、内部統制の強化を支援します。- Oracle Fusion Cloud Human Capital Management (HCM): AIを活用した包括的な人事プラットフォームを提供し、人事プロセスとデータを統合することで、従業員ライフサイクル全体のタスク自動化、従業員エクスペリエンスの向上、人事リーダーへの実行可能なインサイトの提供を実現します。- Oracle Fusion Cloud Supply Chain & Manufacturing (SCM): AIを活用した包括的なプラットフォームを提供し、サプライチェーンとオペレーションのプロセスを統合することで、レジリエンスの強化と市場変化への迅速な適応を支援します。- Oracle Fusion Cloud Customer Experience (CX): AIを活用したアプリケーション・スイートを提供し、マーケティング・営業・サービスのプロセスを統合・管理することで、新規獲得、より強固な顧客関係の構築、カスタマー・エクスペリエンスの向上を支援します。

オラクルについて

オラクルは、統合されたアプリケーション・スイートと安全な自律型のインフラストラクチャをOracle Cloudで提供しています。オラクル（NYSE: ORCL）について詳しくは、oracle.com(https://www.oracle.com/)をご覧ください。

商標

Oracle、Java、MySQL及びNetSuiteは、Oracle Corporation、その子会社及び関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。NetSuiteは、クラウド・コンピューティングの新時代を切り開いたクラウド・カンパニーです。