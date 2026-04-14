食もモノも、サステナブルに。「なんぼや 宅配買取」と「食べチョク」が連携

株式会社ビビッドガーデン

認知度・利用率など9つのNo.1（※1）を持つ日本最大の産直通販サイト（※2）「食べチョク」を運営する株式会社ビビッドガーデン（本社：東京都港区、代表取締役社長：秋元里奈）は、ブランド買取「なんぼや」を運営するバリュエンスジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：冨田 光俊）と連携し、2026年4月より食べチョクユーザーに不要品のリユースを通じた資源循環の取り組みの紹介を開始します。

「食」と「リユース」という異なる領域をまたいで、生活者が日常の中でサステナブルな選択を取り入れやすくすることを目指します。

URL：https://nanboya.com/lp/tabechoku/

取り組み概要

本取り組みは、「良いものを選ぶ目」を持つ食べチョクユーザーと、「モノを大切にする」なんぼやユーザーが、サステナブルな価値観を共有する層として重なり合うという点に着目して実現しました。

「食」と「モノ」という異分野をつなぐ国内ではまだ多くない連携を通じて、生活全体におけるサステナブルな行動を促進することを目指します。

今後の展開

食べチョクは今後も、SDGsへの貢献や持続可能な社会の実現に取り組む企業とのパートナーシップを積極的に推進することで、生活者がサステナブルな購買行動を日常に取り入れやすい環境を広げ、生産者と生活者がともに豊かであり続けられる仕組みづくりに取り組んでまいります。

バリュエンスジャパン株式会社について

「Circular Design for the Earth and Us（地球、そして私たちのために循環をデザインする）」をパーパスに掲げ、ブランド買取「なんぼや」をはじめとするリユース事業を展開。ブランド品・貴金属・宝石等の買取・販売を通じて、価値あるモノを次の人へつなぐ取り組みを行っています。東証グロース市場上場のバリュエンスホールディングス株式会社（証券コード：9270）のグループ企業です。

・設立：2019年9月10日

・代表者：代表取締役 冨田 光俊

・本社所在地：東京都港区南青山五丁目6番19号MA5

・事業内容：ブランド品、貴金属、宝石等の買取・販売

・会社HP：https://www.valuence.inc/company/

法人様との取り組み

当社はSDGsに取り組む企業様と、さまざまなプロジェクトを実施しております。ご関心のある法人のご担当者様は、以下詳細ページよりお気軽にお問い合わせください。

・法人の担当者様専用サイト：https://www.tabechoku.com/slp/for-business

メディア取材について

本取り組みの詳細について取材が可能です。食とリユースをまたぐ異業種連携の背景や狙いについて、下記よりお申し込み、お問い合わせください。

・メディア様お申し込みフォーム：https://forms.gle/VubingRb83TM7EDEA

■「食べチョク」について

食べチョクは、こだわり生産者から直接食材や花きを購入できる産直通販サイトです。日本の産直通販サイトの中で認知度や利用率などの9つのNo.1（※1）を獲得しています。

野菜・果物をはじめ、米・肉・魚・飲料といった食材全般と、花き類を取り扱っており、消費者が生産者に食べた感想を伝えるなど直接やりとりできることが特徴です。

また、好みに合う生産者を選んでくれる野菜定期便「食べチョクコンシェルジュ」や冷凍食品サブスクリプションサービス「Vivid TABLE（ビビッドテーブル）」なども提供。さらに、企業の福利厚生や販促キャンペーンに活用できる法人向けサービス「食べチョク for Business」も展開しています。

2026年4月時点でユーザー数は130万人、登録生産者数は11,500軒を突破し、約5万点のこだわりの逸品が出品されています。

・URL：https://www.tabechoku.com/

・公式X(Twitter)：https://twitter.com/tabechoku

・公式Instagram：https://www.instagram.com/tabechoku/

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=MdbFpqtryaU ]

（※1）国内の産直通販サイトの中で「お客様認知度」「お客様利用率」「お客様利用意向」「Webアクセス数」「SNSフォロワー数」「生産者数」「生産者認知度」「生産者利用率」「生産者利用意向」の9つでNo.1を獲得。

プレスリリースURL：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000344.000025043.html

（※2）産直通販サイト：生産者が消費者の自宅へ商品を直送することを特徴とする生産者特化型の通販サイト

■株式会社ビビッドガーデンについて

代表者：代表取締役社長 秋元里奈

本社所在地：東京都港区浜松町1丁目7番3号 第一ビル4F

設立日：2016年11月29日

事業内容：全国の生産者から食材や花などを直接購入できる産直通販サイト「食べチョク」、生産者の顔が見える冷凍食品ブランド「Vivid TABLE」の開発・運営、官公庁や自治体の支援

会社HP：https://vivid-garden.co.jp/

公式X(Twitter)：https://x.com/vivid_garden_jp