ホロライブ二次創作ゲームブランド「holo Indie」より、3Dアクションゲーム『HOLO-KINGDOM』のSteamストア公開および、無料体験版配信開始！

株式会社シー・シー・エム・シー

株式会社シー・シー・エム・シー（CCMC）は、同社が運営するホロライブプロダクションの二次創作ゲームブランド「holo Indie（ホロインディー）」において、SNDL開発の3Dアクションゲーム『HOLO-KINGDOM』のSteamストアを公開し、無料体験版をリリースしたことをお知らせいたします。

■ホロライブ3期生が挑む、高難易度3Dアクションゲームが登場！

『HOLO-KINGDOM』は、ホロライブ3期生の「兎田ぺこら」「不知火フレア」「白銀ノエル」「宝鐘マリン」の4名のいずれかとなって、敵と戦いながらステージのクリアを目指す3Dアクションゲームです。タレントに応じた武器やスキル、パリィや回避を駆使して迫りくる敵を撃破しましょう。

▼Steamストア

https://store.steampowered.com/app/4511570/HOLOKINGDOM/

■無料体験版リリース！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Oc4nsc3NdRU ]

ストア公開に合わせて、HOLO-KINGDOMの一部コンテンツをお楽しみいただける無料体験版をリリースいたしました。その無料体験版では、ホロライブ3期生「宝鐘マリン」となって、スキル、パリィ、回避などの基本的な戦闘操作を体験できるほか、物語の序章部分をお楽しみいただけます。



▼HOLO-KINGDOM Demo Steamストア

https://store.steampowered.com/app/4552540/HOLOKINGDOM_Demo/

■HOLO-KINGDOMの世界

王国は崩壊の危機に瀕している。

世界をホロライブを愛する人々を救うため

今、戦士は武器を握りしめる。

ここは超人的な力を持つ「ホロメン」たちの守護により、平和が保たれる世界。

しかし、謎の敵による突然の襲撃を受けた王国は最大の危機を迎える。

最後の希望・ルーナ姫を守り、この戦いに終止符を。

■作品情報

タイトル：HOLO-KINGDOM

ジャンル：3Dアクション

プレイ人数：1

予定発売日：未定

価格：未定

対応プラットフォーム：Steam

ストアページ：https://store.steampowered.com/app/4511570/HOLOKINGDOM/

対応言語：日本語 / 英語 / 中国語（簡体字）

開発元：SNDL

権利表記：(C) COVER (C) CCMC Corp.

■「holo Indie」について

世界中のホロライブプロダクションのファンやクリエイターと共創することを目的に、ゲームクリエイター・サポートプログラムを利用して制作した二次創作ゲーム向けのゲームブランドの総称です。「holo Indie」を介して、二次創作ゲームクリエイターに継続的な活動をサポートするための還元エコシステムの提供と、より多くのファンの皆様に多種多様な二次創作ゲームを届ける機会の創出を目指しております。

本ゲームブランドの詳細については、カバー株式会社の展開する「二次創作ガイドライン」も合わせてご参照ください。

二次創作ガイドライン：https://hololivepro.com/terms/

■株式会社シー・シー・エム・シーについて

株式会社CCMCは、カバー株式会社の100%子会社として、ゲーム制作サポートやゲームのパブリッシングなど多種多様な展開を行い、「ホロライブプロダクション」の成長やVTuberのカルチャーを世界へ浸透させていく手助けや独自の事業展開を行っていきます。

・所在地：東京都港区

・コーポレートサイト：https://ccmc-corp.com

・設立：2023年10月10日