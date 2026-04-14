【おかゆフルコースイベント】おかゆテラス×200年の歴史を持つ日本茶専門店「東京繁田園茶舗」一夜限りのお茶ペアリングイベントを開催！

株式会社グレープストーン

株式会社グレープストーン(本社：東京都中央区銀座)のおかゆ料理専門店「おかゆテラス 阿佐ヶ谷本店」は、2026年5月22日(金)に老舗「東京繁田園茶舗」とコラボレーションしたお茶のペアリングイベントを開催いたします。 200年以上の歴史を持つ「東京繁田園茶舗」が厳選した新茶を含むお茶5種を組み合わせた、唯一無二のペアリング体験をご提供。おかゆを素材にした、おかゆフルコースとともにお楽しみいただけます。

新茶のデモンストレーション付きペアリングイベント

おかゆのフルコースとともに楽しむ、お茶のペアリングイベント(15,000円 税込 サービス料別）

当日限定の特別なおかゆフルコースとともにペアリングをお楽しみいただける、一夜限りのイベントです。阿佐ヶ谷で長年愛されている、200年の歴史を持つ日本茶専門店「東京繁田園茶舗」より繁田穣氏をお招きし、新茶のデモンストレーションやティーカクテルなどを解説付きでご提供いたします。お茶は厳選された5種をコースに合わせてペアリング。イギリスの国際食品コンテスト「Great Taste Awards 2022」で2つ星金賞を受賞した献上煎茶「特選鳳凰」をはじめ、玉露や和紅茶など、お茶の魅力を幅広く感じていただけるラインナップを用意。焼酎やジュースと合わせるなどオリジナルティーカクテルとしての提供も予定しています。また5月は新茶の季節。繁田氏自ら新茶を皆様の目の前で淹れていただき、ご提供いたします。温度や水の量にこだわった新茶の旨味をご堪能ください！ペアリングのドリンクは、アルコール・ノンアルコールよりお選びいただけます。

イベント概要

日時: 2026年5月22日(金)18:30 スタート (受付開始 18:15)

会場: おかゆテラス 阿佐ヶ谷本店(https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%81%8A%E3%81%8B%E3%82%86%E3%83%86%E3%83%A9%E3%82%B9+%E9%98%BF%E4%BD%90%E3%83%B6%E8%B0%B7%E6%9C%AC%E5%BA%97+OKAYU+TERRACE/@35.7018562,139.6330943,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x6018f3005b49bd01:0xeda3e028e1bcd4fb!8m2!3d35.7018519!4d139.6356692!16s%2Fg%2F11yqlcwfjt?hl=ja&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDQwNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D)

(住所: 〒166-0004 東京都杉並区阿佐谷南3丁目2-22)

東京メトロ丸ノ内線「南阿佐ケ谷」駅 徒歩5分、JR「阿佐ヶ谷」駅 徒歩7分

参加費： 15,000円 (税込、サービス料10%別)

・特別フルコース (全9品)

・お茶ペアリング5杯: 東京繁田園茶舗が選定した新茶やオリジナルティーカクテルなど(アルコール・ノンアルコール選択制)

・繁田 穣氏による新茶のデモンストレーションと解説つき

4/1よりテーブルチェックにてご予約受付中

(https://www.tablecheck.com/ja/okayuterrace-asagaya/reserve/message?menu_lists=69c6045b5e0841f5842c4521&start_date=2026-05-22&start_time=18%3A30(https://www.tablecheck.com/ja/okayuterrace-asagaya/reserve/message?menu_lists=69c6045b5e0841f5842c4521&start_date=2026-05-22&start_time=18%3A30))

3月より登場 春を味わう食材×おかゆのフルコース

春のおかゆフルコース (7,000円税込 サービス料別 マチェドニアへの変更は＋500円) ※写真はイメージです。 食材は予告なく変更する場合がございます。

おかゆテラスでは3月より春の食材をふんだんに使ったおかゆ料理が登場する、春のフルコースを提供しております。

温前菜 ホタルイカのガレット 春野菜のサラダ仕立て

温前菜は、ホタルイカが可愛らしく飾られた、ホタルイカのガレット。新玉ねぎの輪の中に、イタリアのトウモロコシの粉であるポレンタを使ったおかゆとホタルイカの出汁を合わせ、ガレットに仕立てています。春野菜のサラダとともにお召し上がりください。

鮮魚のポワレ アスパラガスのポタージュ

また、魚料理は目にも美しいアスパラガスのポタージュを合わせて提供。おかゆが入ったアスパラガスのポタージュと北海道や静岡から産地直送の鮮魚のポワレとともにお召し上がりください。

シトラスのマチェドニア 日向夏のソルベ

デザートは、シトラスのマチェドニアが登場。日向夏や金柑など日替わりの春らしいさわやかなシトラスを、マチェドニアにしました。日向夏のソルベやライチのジュレ、ヨーグルトムースを合わせた見た目にも華やか、食べてもさわやかなデザートです。(デザートは選択制 マチェドニアへの変更は＋500円）

アラカルト＆ランチコースを開始

落ち着いた店内で楽しめます

２月よりアラカルトメニューの提供を開始いたしました。自家製のサルシッチャは、なんとおかゆ入り！おかゆが入ることでやわらかくジューシーに仕上がり、ビールのおつまみにもおすすめです。ほかにも千葉県や宮崎県などの野菜をふんだんに使った前菜の盛り合わせや、ごく少量の油で焼くことで旨味を引き出した野菜の盛り合わせなど、こだわりのアラカルトメニューを取り揃えております。さくっと一杯、お酒が飲みたい日にぜひご利用ください！

アラカルトはディナー、ランチに提供、ディナーとランチでメニューは異なります。ディナーアラカルトのご利用は、おひとり様1ドリンク2フード制です。ディナーは別途サービス料10%を頂戴いたします。

数量限定 野菜の森(2,800円 税込) ※写真はイメージです

4月14日からは、ランチコースの予約を開始。前菜からメイン、デザートまで贅沢に7品ついた5,500円(税込)のコースと、鶏粥などから選べるメインのおかゆに、産直野菜のサラダ、デザートがついた3,300円(税込)のコースの2つよりお選びいただけます。コースのご利用は完全事前予約制です。詳細はテーブルチェックをご確認ください。

また多くのお客様のご要望にお応えし、開店直後に完売してしまう数量限定 野菜の森もご予約可能に。こだわりの魚介のおかゆの上に野菜を美しく飾った、見た目のインパクトが大きい一品です。自家製のスモークサーモンや野菜のマリネ、フムスなど食べ進めるごとに、驚きと楽しさを感じていただけます。この機会にぜひお召し上がりください。また席のみご予約も13時以降可能です。おかゆテラス 阿佐ヶ谷本店で皆様のご来店をお待ちしております！

「おかゆテラス」とは

クラシカルでお米の旨味が詰まったおかゆを様々な料理と掛け合わせた、新たな料理ジャンル「おかゆ料理」を発信するレストランです。これまでのおかゆの枠を大きく超えた「おかゆ料理」は、皆様を驚きと新しい美味しさの世界へお連れいたします。“こんなにおいしいおかゆの世界”、ぜひお楽しみください。

鹿糠秀明料理長 プロフィール

ホテル雅叙園東京内リストランテ「カノビアーノ」（目黒）にて、日本における自然派イタリアンの第一人者である植竹シェフの下、料理長を務め素材の味を究極に引き出すイタリアンの表現を極める。

<料理長よりコメント>

おかゆテラスでは日本のお米で炊いた優しい旨味と野菜そのものが持つ豊かな旨味を掛け合わせ、シンプルでありながらも奥行きのある味わいの「おかゆ料理」をお届けします。

株式会社グレープストーンが運営しています

http://www.grapestone.co.jp/(http://www.grapestone.co.jp/)

1978年創業。本格デザート専門店の先駆けとなった店「銀座ぶどうの木」を開店以来、百貨店を中心に展開する洋菓子ブランド「銀のぶどう」、シリアルスイーツ専門店「シュガーバターの木」、東京みやげの「東京ばな奈ワールド」、バームクーヘン専門店「ねんりん家」など、独創性に満ちたオリジナル商品開発力に支えられた独自のスイーツブランドを数多く発信し続けています。

■店舗情報

店舗名:おかゆテラス 阿佐ヶ谷本店(https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%81%8A%E3%81%8B%E3%82%86%E3%83%86%E3%83%A9%E3%82%B9+%E9%98%BF%E4%BD%90%E3%83%B6%E8%B0%B7%E6%9C%AC%E5%BA%97+OKAYU+TERRACE/@35.7018562,139.6330943,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x6018f3005b49bd01:0xeda3e028e1bcd4fb!8m2!3d35.7018519!4d139.6356692!16s%2Fg%2F11yqlcwfjt?hl=ja&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDQwNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D)

所在地: 東京都杉並区阿佐谷南3丁目2-22 1F

電話番号: 03-5335-7880

■営業時間 ※4月1日より変更いたしました

火・木・金・土曜日：

ランチ 11:30～15:00(14:00LO)

ディナー 17:00～21:30(コース 20:00LO）

水曜日：

ランチ 11:30～16:00(15:00LO)

定休日：日・月 その他カレンダーにより店休日あり

詳しくはHP、インスタグラムをご確認下さい。

URL: https://www.okayuterrace.jp/

SNSアカウント: https://www.instagram.com/okayuterrace/