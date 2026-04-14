あの世はあった…驚きの実話を漫画化『夫が死にかけたので、あの世に連れ戻しに行った話　～死神ガイドと冥界へ、魂の救出ミッション～』が、コミックDAYSで4月14日より連載配信スタート！

株式会社講談社

人気占術家・西きほこの、あの世での不思議体験を元に、鬼才・naked ape が華麗に漫画化！

愛する夫を死の淵から取り戻すため、“あの世”まで行ってきた「きほこ」の、愛と摩訶不思議な旅路の物語。



第1話は常に無料公開。月刊火曜日正午に新たな無料話が更新されます。



【作品1話URL】

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