あの世はあった…驚きの実話を漫画化『夫が死にかけたので、あの世に連れ戻しに行った話 ～死神ガイドと冥界へ、魂の救出ミッション～』が、コミックDAYSで4月14日より連載配信スタート！
株式会社講談社
愛する夫を死の淵から取り戻すため、“あの世”まで行ってきた「きほこ」の、愛と摩訶不思議な旅路の物語。
人気占術家・西きほこの、あの世での不思議体験を元に、鬼才・naked ape が華麗に漫画化！
愛する夫を死の淵から取り戻すため、“あの世”まで行ってきた「きほこ」の、愛と摩訶不思議な旅路の物語。
第1話は常に無料公開。月刊火曜日正午に新たな無料話が更新されます。
【作品1話URL】
https://comic-days.com/series/12207421983463034036/first_episode
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