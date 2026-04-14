沖縄の豊かな自然と出会う、パノラマオーシャンビューの絶景　『スターバックス コーヒー 名護21世紀の森公園あけみおてらす店』4月15日オープン

スターバックスコーヒージャパン株式会社

スターバックス コーヒー ジャパン 株式会社［本社所在地：東京都品川区、代表取締役最高経営責任者（CEO）：森井久恵］は、名護市が実施するPark-PFI事業によって新たにリニューアルされる21世紀の森公園に『スターバックス コーヒー 名護21世紀の森公園あけみおてらす店』を2026年4月15日（水）にオープンします。店舗は、21世紀の森公園の芝生広場や遊歩道を抜けた先、21世紀の森ビーチへとつながる場所に位置しています。数十歩でビーチへ出ることができ、国内のスターバックスの中でも有数のオーシャンビューを望めるロケーションです。コーヒーの香りに包まれながら、波の音や潮風を感じて過ごす、沖縄ならではの贅沢な体験をお楽しみいただけます。

■ 地域の日常と観光をつなぐ「サードプレイス」として

21世紀の森公園周辺エリアのリニューアルでは「誰もが”健幸”になれる海と陸のスポーツ＆レクリエーション拠点」を掲げ、地域の活性化を目指し取り組まれています。私たちも地域の一員として、この場所が日常と観光をつなぐ、皆様の「サードプレイス」となり、公園やビーチ利用の合間、散策やランニングの途中にも気軽に立ち寄っていただけるような店舗づくりをしてきます。

店舗は海が目の前に広がる立地を生かしたつくりで、店内やテラス席からは、21世紀の森ビーチの青い海と空が視界いっぱいに広がり、沖縄の豊かな自然を満喫できるパノラマオーシャンビューの絶景をお楽しみいただけます。時間帯によって表情を変える海の色や光を感じ、また夜にはビーチから望む星空を眺めるなど、コーヒーを片手に、ゆったりとした沖縄ならではのひとときをお過ごしいただけます。店内でも沖縄の文化に親しみを感じていただけるよう、バーカウンターの壁面には琉球瓦を使用する他、沖縄の縁側文化から着想した小上がり席を設け、大人から子どもまで誰もが集い、くつろぎながらコーヒーを楽しめる空間となっています。さらに沖縄のスターバックスにとってもシンボル的な存在として多くのお客様に親しまれているシーサーは、この店舗オリジナルのデザインとして手掛けていただきました。目の前に広がる海の色をイメージし、体の随所に海のうねりを感じさせる表現を施すとともに、尾の部分にはスターバックスのロゴのサイレンの髪をモチーフとしたデザインを取り入れました。沖縄の文化とスターバックスが融合した唯一無二のシーサーがお迎えします。

■ 地域の皆さまとのつながりや未来を一緒に育む北部エリアの拠点として

沖縄県の店舗では、1店舗1店舗が地域とのつながりを大切に育み、地域に根差した活動を店舗ごとに企画、実行しています。『スターバックス コーヒー 名護21世紀の森公園あけみおてらす店』も、地域とともに沖縄の未来につながるポジティブな活動を育んでいきたいと考えております。そのひとつに、沖縄の伝統産業と豊かな自然を全身で感じていただけるよう、沖縄のビーグ（い草）で作られた「ござ」の貸出しを実施します。ビーグ（い草）は、 約200年前に勝連間切地域で栽培されたのが始まりと言われ、ビーグを使用した「ござ」は地域を代表する産業として受け継がれてきました。沖縄で育まれてきた伝統に触れながら、波の音をBGMに芝生広場やビーチへ「ござ」を広げ、お気に入りの一杯とともに、とびきりの時間をお楽しみいただけます。

■ 沖縄では2店舗目となる「My フルーツ³ フラペチーノ(R)」を展開

“わたしだけ”のフローズンフルーツビバレッジ体験として好評いただいている「My フルーツ³ フラペチーノ(R)」を県内2店舗目として『スターバックス コーヒー 名護21世紀の森公園あけみおてらす店』にて販売いたします。「My フルーツ³ フラペチーノ(R)」は、ブレンドするフルーツ、ベース、カップインするフルーツ、ホイップクリームのフルーツをお客様自身で選べるカスタマイズ型のフラペチーノ(R) で、カスタマイズできる楽しさをご提供しています。“フルーツで遊びつくす”をコンセプトに、カップの底には、お選びいただいたフルーツを入れ、ボディは、果実をそのまま凍らせたフローズンフルーツをベースとブレンドすることで、より果物感をダイレクトに感じていただけます。フルーツのおいしさを存分にお楽しみいただけ、お客様自身の好みやその日の気分に合わせてお選びいただける、“わたしだけ“のフローズンフルーツ体験をお楽しみください。

「My フルーツ³ フラペチーノ(R)」に関する情報はこちらで紹介しております。

https://stories.starbucks.co.jp/press/2026/pr2026-0316-1/

私たちは、コーヒーやティーなど一杯を通じて皆さまとのつながりを大切に、この店舗がコミュニティの集い場となるように店舗づくりをしていきます。そして地域と連携し、地域の未来をともに育んでいく、地域のパートナーとなれるように努めていきます。

・店舗名：スターバックス コーヒー 名護21世紀の森公園あけみおてらす店

・オープン日：2026年4月15日（水）

・住所：沖縄県名護市宮里2-2 海の棟2

・営業時間：全日7:30～21:00

・店舗面積：214.88平方メートル （65坪） 客席数：71席（店内：55席、テラス：16席）

◆ スターバックス コーヒー ジャパン 株式会社 https://www.starbucks.co.jp/

スターバックス コーヒー ジャパン 株式会社は、1996年に東京・銀座に日本第1号店を開業。全世界80を超えるマーケットで約40,000店舗以上、日本全国47都道府県において2,105店舗 (2025年12月末時点、ライセンス店舗を含む）のコーヒーストアを展開しております。約6万人のパートナー(従業員)が、一杯のコーヒーを通じて、人と人とのつながりと心あたたまるひとときを提供しております。2019年2月28日には、世界5拠点目となる「スターバックス リザーブ(R) ロースタリー 東京」をオープンしました。全国に広がる、人・社会、地球環境、地域とつながりを育むストーリーは、「STARBUCKS STORIES JAPAN(https://stories.starbucks.co.jp/?nid=mm)」で紹介しております。