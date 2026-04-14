有線イヤホンの「脱ぎっぱなし」を卒業！IEM専用設計で、清潔な浮かせ保管を叶えるイヤホンスタンドを発売

ビーズ株式会社

ビーズ株式会社（本社：大阪府東大阪市、代表取締役社長：大上響）が展開するゲーミング家具ブランド「Bauhutte(R)（バウヒュッテ）」は2026年4月、有線イヤホンの設置に特化し、スムーズな着脱をサポートする「イヤホンスタンド BHS-ES130(https://www.bauhutte.jp/product/bhses130/)」を発売いたします。

近年、ゲーマーやDTM（音楽制作）ユーザーの間で、遅延のない安定したリスニング環境を求めて高音質な有線イヤホン（インイヤーモニター・IEM）への回帰が進んでいます。しかし、1本数万円を超える繊細な機材でありながら、使用後はデスクへ無造作に置かれ、ケーブルが絡まったり、イヤーピースに埃が付着したりと、保管環境には課題がありました。SNSでも「イヤホンの定位置がない」「机の上がごちゃつく」という切実な悩みが散見されます。

Bauhutteはこの問題に着目し、有線イヤホン特有の形状に最適化した専用スタンドを開発しました。本製品は、手に取る・戻すという一連の動作を最短化。繊細なデバイスを保護しながら、デスクトップを機能的な空間へと整えます。

◆IEMに最適化した、幅広＆薄型フック

ユニットが大型化しがちなインイヤーモニターの形状を考慮し、薄型かつ幅広のフック設計を採用しました。一般的なヘッドホンスタンドでは安定しにくいイヤホンも、本製品なら左右のユニットが回転することなく、常に理想的な角度で待機。音楽制作やゲーム中、使いたい瞬間に最短ルートで手に取れる、高いアクセス性を実現しました。

◆デスクに触れない「浮かせて設置」を実現

繊細なイヤーピースを埃や汚れから守るため、フックを前方に突き出したオフセット設計を採用しました。イヤホン本体が支柱やデスク天板、他のケーブル類に直接触れないよう配慮されています。耳に直接入れるデリケートなデバイスだからこそ、衛生面へのこだわりは不可欠です。浮かせて保管することで、デスク上のスペースを有効活用しつつ、常にクリーンな状態で次のゲームプレイや作業に臨むことが可能です。

◆アクセスか美観か。2つの収納スタイルを選べる

設置環境や好みに合わせて、2種類の収納スタイルを選択可能です。取り出しやすさを最優先するなら「フロントフック」を、ケーブルの存在感を消してデスクを美しく見せたいなら「背面ホルダー」を活用した収納を。これ一台で、実用性重視のゲーミング環境から、見た目にこだわったクリエイティブなデスクまで幅広く対応します。

◆その他の機能

〇並べて魅せるディスプレイ性能

複数を横に並べることで、ケーブルの乱れを抑えながらバックプレートを正面に向けた展示が可能。コレクションが増えるたびに「定位置」を増設していく過程が、ガジェット愛好家の所有欲を深く満たします。

〇幅広い形状に対応するスリット

一般的な形状のイヤホンにも幅広く対応するフック形状を採用。機材の種類を選ばず、あらゆる有線イヤホンに最適な「定位置」を提供します。

〇安定感を支える3mm厚の重厚ベース

小型ながら、ベース部分には3mm厚のスチールを採用した低重心設計です。太く重みのある高音質ケーブルを設置しても倒れることなく、大切なデバイスをどっしりと支えます。

耐荷重設定：100g

〇滑り止めシリコン付属

底面には専用の滑り止めシリコンを付属。不意に手が当たった際のズレや転倒を防ぎ、安定した着脱動作をサポートします。

〇皮脂汚れを防ぐ艶消し塗装

指紋や皮脂汚れが目立ちにくい、落ち着いた艶消し塗装を施しました。マットな質感で高級感を演出し、主役であるイヤホンのデザインを引き立てる名脇役として機能します。

◆製品概要

【製品名】イヤホンスタンド BHS-ES130

【サイズ】幅6×奥行き13.5×高さ13cm

【耐荷重】100g

【価 格】OP価格（税込参考：5,480円）

【ＵＲＬ】https://www.bauhutte.jp/product/bhses130/

※その他製品詳細はバウヒュッテ公式サイトよりご確認ください。

「Bauhutte(R)（バウヒュッテ）」はビーズ株式会社（所在地：大阪府東大阪市、代表：大上響）の自社ブランドです。製品のお貸出やコラボキャンペーンなど協業についてのお問い合わせは、弊社お問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。

■ブランドページ：https://www.bauhutte.jp/

■Amazonブランドストア：https://www.amazon.co.jp/bauhutte

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