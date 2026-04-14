“見て・触れて・感じる” LEXUS BEV（電気自動車）の体験を通じて、新たな価値に気づく「LEXUS BEV PLAYGROUND」開催

トヨタ自動車株式会社

東京：二子玉川 蔦屋家電 4月17日(金) - 5月10日(日)

大阪：グランフロント大阪 ナレッジプラザ 5月16日(土) - 6月7日(日)

名古屋：レクサスギャラリー MIDLAND SQUARE 6月12日(金) - 7月5日(日)

LEXUSは、LEXUS BEVならではの体験を通じて、新たな価値に気づく体験型展示イベント「LEXUS BEV PLAYGROUND」を開催します。第1回・名古屋会場（レクサスギャラリー MIDLAND SQUARE）では、ステアバイワイヤシステムの操作感を楽しめる体験コンテンツや、LEXUS BEVの世界観に触れられる展示を通じて、来場者が新たな魅力を発見できる場となりました。



この反響を受け、第2回となる東京会場を2026年4月17日（金）～5月10日（日）に二子玉川 蔦屋家電にて開催します。（入場無料／試乗体験は要予約 ※一部日程は当日体験も可）

「LEXUS BEV PLAYGROUND」とは本イベントは、LEXUS BEVを通して、LEXUSが提供する新たな価値や新しい体験を、実際に触れながら体感いただくイベントです。進化し続けるLEXUSならではのドライビング体験を、いろいろなコンテンツと共にお届けします。第1回（名古屋）では“体験して分かる”BEVの面白さを提供

名古屋会場では、 “体験型”コンテンツを中心に展開しました。

【見て楽しい】ステアリングモニュメント：

LEXUS RZ550eに採用された、今までにない丸くない形状のステアリングをモチーフにしたアイキャッチ／フォトスポットが皆様を迎えます。

【触れて楽しい】Steer-by-wire CHALLENGE：

1/27スケールのRZラジコンを実物のステアリングで操縦する、親子でも楽しめるコンテンツです。

【感じて楽しい】BEV展示＆IMD疑似体験：

LEXUS RZ550eの展示車を会場に用意。エクステリアやインテリア、進化したRZのステアリングに見て触れることができます。またLEXUS初採用のインタラクティブマニュアルドライブ(IMD)を、映像・サウンドとともに疑似体験もできます。

【知って楽しい】LEXUS BEV GALLERY：

思わずめくりたくなるQA式のパネルなどで、BEVの考え方や技術背景を分かりやすく紹介します。

【乗って体感】LEXUS BEV試乗会：

東京会場ではLEXUS BEV RZ550eに試乗できます。LEXUSが作り上げた新世代のBEVを体験いただけます。

“眺める”だけではなく、“触れて納得できる”コンテンツ設計により、LEXUSがつくるBEVのこだわりや、運転の楽しさをより身近に体験できる機会を作り、どのような価値をお届けするか実感できる場になっています。

第一回の名古屋会場では、延べ12,886人にご来場いただき、試乗予約はすべて満枠になるなど、多くの方に注目をいただきました。名古屋を皮切りに、いろいろな拠点を巡っていきますので是非ご来場ください。

第2回は東京、二子玉川で開催

東京会場（二子玉川 蔦屋家電）では、名古屋で好評だった体験コンテンツを軸に、より多くの方が立ち寄りやすいロケーションで展開します。

開催期間は2026年4月17日（金）～5月10日（日）と、大型連休にまたがる形で開催。LEXUS初のステアバイワイヤシステムを搭載した「RZ」新型モデルの、新たなドライビング体験を感じられる試乗もご用意しております。ぜひご家族でご来場いただき、LEXUS BEVの世界に触れながら、進化するLEXUSの魅力を発見してください。

開催概要

イベント名：LEXUS BEV PLAYGROUND

参加費：無料 ※試乗体験は要予約 ※一部日程は当日体験も可

第2回（東京）：二子玉川 蔦屋家電／2026年4月17日（金）～5月10日（日）

今後の巡回予定：

第3回（大阪）：グランフロント大阪 北館 ナレッジプラザ／2026年5月15日（金）～6月7日（日）

第4回（名古屋）：レクサスギャラリー MIDLAND SQUARE／2026年6月12日（金）～7月5日（日）

※試乗予約方法などの最新情報は、特設ページ（または予約サイト）にてご案内します。

URL：https://lexus.jp/models/bev/campaign/playground/

補足情報

Q1. 予約なしでも会場に入れますか？

A. 展示・体験コンテンツは基本的にご自由にご覧いただけます。混雑状況により、会場内でご案内が発生する場合があります。

Q2. どんな体験ができますか？

A. RZ新型モデルに搭載したステアバイワイヤシステムのステアリングをモチーフにしたフォトスポット、同様のステアリングによるラジコン体験（ゲーム形式）、展示車乗車体験（IMD疑似体験）、BEVの理解が深まるギャラリー展示などを予定しています。

Q3. 試乗体験の条件はありますか？

A. 試乗はWEBページで事前予約制で、試乗枠が空いていれば、会場でのご案内も可能です。運転免許条件等の制限がありますので、詳細は予約時の案内をご確認ください。