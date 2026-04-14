【調査結果】大人の「学び」は月5,000円未満が7割超。背景に潜むのは「節約」ではなく、失敗経験による「損したくない」心理

株式会社シー・ビー・ティ・ソリューションズ

学びのメディア『日本の資格・検定』は、資格やスキルアップのトレンドから、学びを取り巻く社会の変化までを多角的にひも解く連載【まなびインサイト】(https://jpsk.jp/articles/tag/manabiinsight.html)にて、「大人の勉強とコスト意識」をテーマにした最新の調査記事を公開いたしました。

学びのメディア『日本の資格・検定』は、株式会社CBTソリューションズ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：野口功司）が運営する国内最大級の資格・検定情報サイトです。

1,701名を対象とした今回の調査では、学習者の約76%が月額5,000円未満で学んでいる実態が判明。その背景には、過去の通信講座や教材選びにおける「費用に見合わなかった」という苦い経験と、それゆえの「損をしたくない」という切実なリスク回避心理が浮き彫りになりました。

▼調査結果サマリー

調査結果の詳細を見る :https://jpsk.jp/articles/manabi-insight_05.html1. 学びの予算は「月5,000円未満」がスタンダード。高額投資派はわずか1％

毎月の学習費用は「5,000円未満（約44.0%）」、「ほとんどお金をかけていない（32.2%）」が圧倒的。対して「30,000円以上」を投じる人は1.3%に留まり、低予算で賢く学ぶスタイルが定着しています。

2. 「安く済ませたい」の裏にあるのは、過去の失敗による「損したくない」本音

「費用に見合わなかった」と感じる出費の1位は「通信講座（23.8%）」。高額な受講料を払っても「続かなかった」「合わなかった」という経験が、現代の学習者を「独学（74.0%）」や「無料コンテンツ」へと向かわせる心理的ブレーキとなっているようです。

3. 求めるのは「安さ」よりも「報われる仕組み」

今後のサポートとして、合格時の「受験料全額返金」や「キャッシュバック・祝い金」を求める声が多数寄せられました。払うこと自体を拒むのではなく、「結果が出たことに対して対価を払いたい／回収したい」という、投資に対する強い納得感を求める傾向が見て取れます。

記事内では、上記の内容をアンケート結果のグラフを用いつつ、詳しく解説しています。

調査結果の詳細を見る :https://jpsk.jp/articles/manabi-insight_05.html

【調査概要】

調査期間：2025/09/01～10/15

調査方法：インターネット調査

調査対象：10～60代の男女

有効回答数：1,701

▼記事の紹介について

本連載の記事をご紹介いただける場合はメディア名「学びのメディア『日本の資格・検定』(https://jpsk.jp/)」および記事URL（https://jpsk.jp/articles/manabi-insight_05.html）の明記をお願いいたします。

▼学びのメディア『日本の資格・検定』とは

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▼会社概要

株式会社CBTソリューションズ

試験業界を牽引するITベンチャー企業として、試験の申込から受験料決済、受験、採点、合否判定処理等の全てをIT化するCBTサービスを提供。

全国47都道府県にテストセンターを展開し、CBT市場では、国内80%以上のシェアを誇ります。また、資格を世の中に正しく伝える学びのメディア『日本の資格・検定』の運営等、様々なサービスで業界を牽引しています。

代表者 ：代表取締役社長 野口功司 設立年月：2009年5月

所在地 ：東京都千代田区神田練塀町3 AKSビル6階

企業ホームページ： https://cbt-s.com

主要事業- 試験運営総合委託サービス(CBT・PBT・IBT)、受験サポートシステム構築サービス- 事務委託・印刷・データ処理・分析サービス- 学びのメディア『日本の資格・検定(https://jpsk.jp)』の運営- 直営テストセンター（歌舞伎座・横浜・岡山・神戸・仙台・札幌）の運営https://cbt-s.com/professional-tc