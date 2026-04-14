TBSラジオ『ジェーン・スー 生活は踊る』で「昭和レトロWEEK！」を開催！レトロ柄がかわいいタイガー製品のプレゼント企画も。
株式会社ＴＢＳラジオ
ジェーン・スー 生活は踊る
作詞家でコラムニストのジェーン・スーがパーソナリティを務める、TBSラジオ『ジェーン・スー 生活は踊る』（月～木 11時～14時放送）。
スペシャルウィーク期間中の4月20日(月)～4月23日(木)に、「生活は踊るプレゼンツ！昭和レトロWEEK！」を開催することが決定しました。
昭和100年となる今年。家具・漫画・喫茶店に音楽・・・昭和を振り返って楽しみ、新たな発見でも楽しむ。生活が豊かになる「昭和レトロ情報」をお送りします。
生活に役立つ、レトロ柄がかわいい、タイガー魔法瓶のボトル・フードジャー・炊飯器・ホットプレートをメッセージを送ってくださった方の中から抽選でプレゼント！
4/20（月）
ゲスト：富永潤さん（昭和ハウスオーナー）
プレゼント：真空断熱ボトル
4/21（火）
ゲスト：小田真琴さん（女子マンガ研究家）
プレゼント：ホットプレート
4/22（水）
ゲスト：甲斐みのりさん（文筆家・エッセイスト）
プレゼント：フードジャー
4/23（木）
ゲスト：高橋芳朗さん（音楽ジャーナリスト）
プレゼント：炊飯器
ジェーン・スー 生活は踊る
放送日時：毎週月～木曜 11時～14時
出演者：パーソナリティ：ジェーン・スー
パートナー：月・小笠原亘、火・山内あゆ、
水・杉山真也、木・宇賀神メグ（TBSアナウンサー）
番組HP：https://www.tbsradio.jp/so/
番組メールアドレス：so@tbs.co.jp
番組X（旧Twitter）：https://x.com/seikatsu954905
番組インスタ：https://www.instagram.com/seikatsu954905/