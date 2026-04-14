TBSラジオ『ジェーン・スー 生活は踊る』で「昭和レトロWEEK！」を開催！レトロ柄がかわいいタイガー製品のプレゼント企画も。

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株式会社ＴＢＳラジオ


作詞家でコラムニストのジェーン・スーがパーソナリティを務める、TBSラジオ『ジェーン・スー 生活は踊る』（月～木 11時～14時放送）。


スペシャルウィーク期間中の4月20日(月)～4月23日(木)に、「生活は踊るプレゼンツ！昭和レトロWEEK！」を開催することが決定しました。


昭和100年となる今年。家具・漫画・喫茶店に音楽・・・昭和を振り返って楽しみ、新たな発見でも楽しむ。生活が豊かになる「昭和レトロ情報」をお送りします。



生活に役立つ、レトロ柄がかわいい、タイガー魔法瓶のボトル・フードジャー・炊飯器・ホットプレートをメッセージを送ってくださった方の中から抽選でプレゼント！



4/20（月）


ゲスト：富永潤さん（昭和ハウスオーナー）


プレゼント：真空断熱ボトル




4/21（火）


ゲスト：小田真琴さん（女子マンガ研究家）


プレゼント：ホットプレート




4/22（水）


ゲスト：甲斐みのりさん（文筆家・エッセイスト）


プレゼント：フードジャー




4/23（木）


ゲスト：高橋芳朗さん（音楽ジャーナリスト）


プレゼント：炊飯器




ジェーン・スー 生活は踊る

放送日時：毎週月～木曜　11時～14時　　　　　


出演者：パーソナリティ：ジェーン・スー


パートナー：月・小笠原亘、火・山内あゆ、


水・杉山真也、木・宇賀神メグ（TBSアナウンサー）


番組HP：https://www.tbsradio.jp/so/


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