味噌らーめん専門店「麺場 田所商店」国内外200店舗超の人気ブランドが奈良市に初上陸！

株式会社トライ・インターナショナル

株式会社トライ・インターナショナル（本社：千葉市美浜区、代表取締役社長：田所 史之）が展開する味噌らーめん専門店「麺場 田所商店」は、奈良県では２店舗目、奈良市では初出店となる 「麺場 田所商店 奈良富雄店」を、2026年4月15日（水）にオープンします。

本店舗では、北海道味噌・江戸前味噌・信州味噌など、地域ごとに異なる味噌の個性を生かした味噌らーめんを提供し、“味噌の奥深さ”を体験できる専門店として、地域のお客様に新たな食の楽しみをご提案します。

麺場 田所商店 奈良富雄店■ 「麺場 田所商店」について

「麺場 田所商店」は、日本各地のこだわり味噌を使用した味噌らーめん専門店です。 北海道味噌・信州味噌・江戸前味噌・九州麦味噌など、産地ならではの個性を生かしたスープが特徴で、創業から20年以上にわたって多くのファンに愛されています。 「麺とスープと具材すべてにこだわる」という姿勢で、味噌らーめん専門店としての確固たる地位を確立しています。

■ 日常の中で“味噌の魅力”を再発見

商業施設内という立地を生かし、ファミリー層からお一人様まで、幅広いお客様にご利用いただける店舗として展開いたします。

買い物の合間や日常の食事の中で、日本の伝統食である味噌の魅力を気軽に楽しんでいただける場を目指します。

■メニュー（一例）

北海道味噌らーめん

濃厚でコクのある北海道味噌を使用した一杯。味噌の力強いうま味と香ばしさを生かしたスープが特徴で、「麺場 田所商店」を代表する人気メニューです。

江戸前味噌らーめん

甘みとコクのある江戸甘味噌をベースにした、まろやかで食べやすい味わい。幅広い年代のお客様に人気の味噌らーめんです。

伊勢味噌らーめん

発酵の香りとうま味が特徴の信州味噌を使用した味噌らーめん。すっきりとした味わいの中にもコクが感じられる一杯です。

北海道味噌 味噌漬け炙りチャーシュー麺江戸前味噌らーめん伊勢味噌らーめん

店舗概要

店舗名：麺場 田所商店 奈良富雄店

オープン日：2025年4月15日（水）

住 所：奈良県奈良市三碓６丁目10-6

最寄り駅：近鉄富雄駅 徒歩22分

営業時間：11:00-22:30 （ラストオーダー22:00）

定 休 日：なし

座 席 数：40席

駐 車 場：あり（18台）／なし

＜トライ・インターナショナルについて＞

株式会社トライ・インターナショナルは、「味噌を通して世界の食文化を豊かにする」ことを念頭に、味噌の製造・卸売・輸出および味噌らーめん専門店「麺場 田所商店」などの外食事業を展開しています。

全国の味噌蔵と連携し、地域の伝統と職人の技を未来へつなぐことで、日本の発酵文化の発信に取り組んでいます。

＜株式会社トライ・インターナショナル 会社概要＞

代表者 ： 代表取締役社長 田所 史之

設立 ： 2003年4月21日

本社所在地 ： 東京本社：東京都千代田区丸の内3-4-1 新国際ビル9階

千葉本社：千葉県千葉市美浜区中瀬2-6-1 WBGマリブイースト19階

事業内容： 味噌らーめん専門店の経営・フランチャイズ事業

味噌および関連食材の製造・卸売・輸出入

その他飲食関連事業

公式サイト ： https://try-international.co.jp