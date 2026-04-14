ケモノ美少女フィギュアプロジェクト『Bunnimals』2周年&「ローザ 1/7スケールフィギュア」発売を記念したポップアップストアが開催決定！

株式会社サクラギア

株式会社サクラギア（本社：埼玉県川口市、代表取締役：石川圭）は、2026年4月23日（木）から2026年5月10日（日）の期間限定で、ボークス秋葉原ホビー天国2にて『Bunnimals -バニーガール・アニマルズ-』のポップアップストアを開催いたします。

開催概要

Bunnimals -バニーガール・アニマルズ- とは？

[表: https://prtimes.jp/data/corp/110801/table/6_1_ea63e564765262c7098643832f7c11ee.jpg?v=202604140251 ]

Bunnimals -バニーガール・アニマルズ- は、『ケモノ×バニーガール』をコンセプトに、スケールフィギュアを中心として漫画・グッズなどのマルチメディアを展開する美少女キャラクタープロジェクトです。

2026年4月にはフィギュア第二弾「ローザ」の発売を行い、フィギュア第三弾「シャオジュ」は現在好評予約受付中です。

「ライブフェス」がテーマの描き下ろしイラストで2周年をお祝い！

今回のテーマは「ライブフェス」！

バニマルズのショーガールたちが店内でプチライブをお披露目する様子を躍動感たっぷりに描いたイラストは、人気イラストレーター「あるうらら」氏による描き下ろし！

販売予定グッズ一覧

会場展示

■イベント限定グッズ / イベント先行販売グッズ- チケット風アクリルキーホルダー 1,540 円- レコードキーホルダー 全5種 各 990 円- B2タペストリー 3,300 円- ラバーマット 3,300 円- パスケース 1,650 円- A5アクリルパネル 2,200 円- Tシャツ (サイズ L / XL) 各3,850 円- 名刺ケース（シルエットロゴ） 2,640 円- Bunnimals × エレメンタリウム 全5種 各8,800 円- ほぼ 1/9 BIGアクリルスタンド 全5種マリー・ゴールド、ローザ、シャオジュ：各 2,640 円 ルピナス：2,530 円 サイネリア：2,750 円- ステンドグラス風アクリルキーホルダー 全5種 各 880 円■会場限定カプセルトイ- ホログラム缶バッジ Bunniversary Live Fes!! 全5種 各400 円- ホログラム缶バッジ メインビジュアル（復刻デザイン） 全5種 各400 円

会場内ではバニマルズメンバー5人の等身大パネルがお出迎え！

ボークス秋葉原ホビー天国2にて前回開催したイベント同様、メインビジュアルを全面にあしらった店内装飾も要チェック！

※写真は過去のイベントのものです

さらに、現在予約受付中の「シャオジュ 1/7スケールフィギュア」のデコマスも展示！

特別展示として「ローザ」「マリー・ゴールド」と3人並んだ姿での展示も実施予定！

会場購入特典

シャオジュ 1/7スケールフィギュアローザ 1/7スケールフィギュアマリー・ゴールド 1/7スケールフィギュア（会場内での販売はございません）

イベント期間中、会場内にて対象商品を3,000円（税込）以上のお買い上げで、オリジナルチケット風ステッカーをプレゼント！

さらに、5,000円（税込）以上のお買い上げなら、通常Ver.に加えて、車やバイクにも貼れるアルミ素材のメタリックVer.ステッカーを追加でプレゼント！

※本記事に掲載された企画の実施・商品の販売は、やむを得ない事情により変更・中止になる場合がございます。

最新の情報はBunnimals公式Xアカウント(https://twitter.com/sakura_gear)にて告知いたしますので、併せてご確認ください。

本イベントに関するお問い合わせ

■株式会社サクラギア

公式サイト：https://sakura-gear.com/

公式X：https://x.com/sakura_gear

(C)Sakura-Gear

Art by あるうらら