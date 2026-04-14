世界で最も歴史あるサッカー大会「エミレーツFAカップ」日本でのトロフィーツアーを経て、聖地「ウェンブリー・スタジアムconnected by EE」へ

The Football Association

イングランドサッカー協会「The Football Association」（以下、FA）は、2026年3月27日（金）から4月5日（日）に日本国内で「エミレーツFAカップ」（以下、FAカップ）のオフィシャルトロフィーツアー「エミレーツFAカップ：東京テイクオーバー」（以下、本ツアー）を実施しました。そして本ツアー終了後、トロフィーは決勝の舞台である聖地「ウェンブリー・スタジアム connected by EE」へと戻りました。

「エミレーツFAカップ」は、1871年創設した世界で最も歴史のあるサッカーカップ戦であり、その象徴となるトロフィーが日本に上陸し、「エミレーツFAカップ」にとって日本初となるオフィシャルトロフィーツアーとして、東京・大阪・静岡の各地で多くのサッカーファンを魅了しました。

期間中は、日本最古のプロ野球球団「読売ジャイアンツ」主催試合においてオフィシャルトロフィーの展示やユニフォーム交換を実施したほか、日本の国技である相撲では安青錦関との対談を行うなど、競技の垣根を越えた多彩な取り組みを展開しました。また、アンバサダーとして元サッカー日本代表の稲本潤一氏、スペシャルゲストとして同じく元日本代表の李忠成氏が登場。FAカップをモデルに創設された「天皇杯 JFA 全日本サッカー選手権大会」の天皇杯および、その原点となったFAシルバーカップとの同時展示も行われ、日本とイングランドのサッカーの歴史的なつながりを体感できる機会となりました。

さらに、日本サッカーの“王国”静岡では、神社にて静岡市長立ち会いのもと大会の成功を祈願。最終日前日の4月4日（土）には、東京・世田谷区の子どもたちを対象としたサッカークリニックや、同日にイギリスで実施されたFAカップ準々決勝の観戦パーティーを限定開催。このイベントには稲本氏、李氏に加え、元サッカー日本女子代表の岩渕真奈氏も参加し、会場を大いに盛り上げました。

加えて、大人気サッカー漫画『ブルーロック』（原作：金城宗幸、漫画：ノ村優介）との公式SNSコンテンツスペシャルコラボレーションも実施され、サッカーファンのみならず幅広い層から注目を集めました。

これらの取り組みを通じて、多くの来場者が長い歴史と伝統を刻んできたトロフィーを間近で鑑賞するとともに、その重みと価値、さらにはFAカップの試合の魅力を体感する機会となりました。

日本での成功裏の開催を経て、トロフィーは再びイングランドへと帰還し、数々の名勝負の舞台となってきた「ウェンブリー・スタジアム connected by EE」にて、2026年5月16日（土）（イギリス時間）に決勝戦を迎えます。伝統と格式を誇るこの舞台で、新たな歴史が刻まれる瞬間を、ぜひU-NEXTにてご覧ください。

以下より、本ツアーのダイジェスト動画をご覧いただけます。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=jrT3AfZAdxg ]

■エミレーツFAカップ トロフィーツアー担当 Olivia Buzagalo（オリビア・ブザグロ）のコメント

「『エミレーツFAカップ：東京テイクオーバー』トロフィーツアーを実現できたことを、心から嬉しく思っています。本ツアーに参加し、歴史あるトロフィーと共に忘れられない瞬間を共有し、日本で多くの素晴らしい人々に出会えたことは、私にとって貴重な経験でした。このトロフィーツアーは、間違いなくこれまでの私のキャリアにおけるハイライトの一つです。」

■エミレーツFA カップX 読売ジャイアンツ

日本最古のプロ野球球団「読売ジャイアンツ」の協力により、東京ドームで1日限定のFAカップ特別展示が実現しました。英国を代表する伝統的なスポーツであるサッカーと、日本で国民的な人気を誇る野球という異なるスポーツ文化が交わる場として、読売ジャイアンツの岸田行倫主将とトロフィーツアー担当 ダニエルがユニフォーム交換を行いました。

岸田主将は、サッカー日本代表の鎌田大地選手が所属するクリスタルパレスのユニフォームを受け取り、「本当に光栄です。鎌田選手とは同い年なので、負けないように頑張りたい」とコメントしました。球場には多くの野球ファンが集まり、FAカップのトロフィーと一緒に写真を撮る姿が見られました。

■大関 安青錦関 meets エミレーツ FAカップ

続いて、日本の国技である相撲とのコラボレーションを実施しました。大相撲で大いなる躍進を遂げ、自身もサッカーファンとして知られるウクライナ出身の新大関・安青錦関との特別対談を大阪府・安治川部屋 松原宿舎にて行い、さらにトロフィーツアー担当 ダニエルが実際に稽古に挑戦するなど、両スポーツの魅力を互いに発信する場となりました。

安青錦関はFAカップと相撲の共通点について、「相撲でも一番大きい人が勝つわけではなく、一番強い人がずっと勝つわけでもありません。そこが面白いところであり、FAカップとも似ていると思います」とコメントしました。さらに、サプライズとしてブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンFCで活躍する三笘薫選手からの応援メッセージとサイン入りユニフォームが贈られると、安青錦関は「とても驚きました。感動しています」と喜びを語りました。

■エミレーツFAカップ と JFA天皇杯 特別トークセッション

トロフィーツアー中盤では、サッカーをはじめとする日本スポーツの聖地「MUFG スタジアム（国立競技場）」にて、FAカップの一般公開を2日間にわたり実施しました。一般公開に先立ち、公益財団法人日本サッカー協会の協力により、日本サッカーの歴史を象徴する「天皇杯」、1919年に日英の友好および日本でのサッカー普及を目的としてイングランドサッカー協会から贈られ、日本サッカー協会設立のきっかけとなった純銀製の「FAシルバーカップ（2代目）」、そしてイングランドサッカーの歴史を象徴する「エミレーツFAカップ」の3つのトロフィーが初めて並ぶ、特別な展示イベントが実現しました。

イベントには、本ツアーのアンバサダーである稲本氏とスペシャルゲストの李氏が登場し、FAカップ トロフィーツアー担当オリビアとのトークセッションを通じて、それぞれのトロフィーや日本と海外サッカーの魅力と歴史を紹介しました。

稲本潤一氏は、イギリスと日本のサッカーを象徴する3つのトロフィーについて次のようにコメントしました。「FAカップが日本にあること自体、これまでヨーロッパでプレーしてきた自分には考えられないことで、とても不思議な感覚です。アーセナル時代にFAカップを手にしたこともあり、その重みを実感しています。FAシルバーカップについては、日本サッカー協会の設立のきっかけとなったと聞き、より一層の重みを感じます」。

また、李忠成氏はFAカップのスタジアムでの体験について、「イギリスに渡ってすぐの試合がFAカップの試合でした。子どもから大人まで熱気にあふれ、ブーイングを受けたこともあります。それだけFAカップには、格上のチームに挑む地元ファンの熱狂があります。日本でも天皇杯のように地域リーグのチームがJリーグのチームと対戦する場面がありますが、FAカップのように国をあげてジャイアントキリングを楽しめる大会は素晴らしいと思います」と語りました。

■小芝八幡宮におけるエミレーツFAカップ：東京テイクオーバー

ツアー終盤には、日本有数のサッカーの聖地でありサッカー王国として知られる静岡に、「エミレーツFAカップ」のトロフィーが到着しました。静岡市長の難波喬司氏の同席のもと、サッカー神社として知られる小芝八幡宮にて、FAカップと本ツアーの成功を祈願しました。難波市長は「FAカップは世界中のサッカーファンに知られている歴史ある大会です。そのトロフィーツアーの場所として静岡を選んでいただき、大変光栄に思います。日本で最初に小学生のサッカーリーグが開かれた地でもあり、静岡はサッカー王国としての歴史を築いてきました」と静岡のサッカー文化の深さについて語りました。

また、静岡が日本茶の名産地であることにちなみ、日本茶をFAカップトロフィーツアー担当に贈呈し、代わりにイギリス文化を象徴する紅茶を市長にお渡しする交換も行われ、両国の文化交流のひと幕となりました。

また、静岡市のサッカーファンやサッカー少年たちも訪れ、トロフィーに触れたり、写真撮影を楽しむ姿が見られました。サッカー名門校のひとつである清水東高校の部員は、「FAカップを掲げられるのはごくわずかな人だけで、みんなそれを目指しています。静岡でサッカーをしていますが、将来はイングランドの地でこのトロフィーを掲げられるよう、日々努力していきたいです」と将来の夢を語りました。

■エミレーツFAカップ キッズクリニック in Tokyo

ツアー最終日となる4月4日（土）には、アンバサダーの稲本氏とスペシャルゲストの李氏が参加し、世田谷区の小学生を対象としたサッカークリニックを開催しました。稲本氏と李氏は、基礎トレーニングや実技指導の際、ウォームアップを行う子どもたち一人ひとりにアドバイスを行いました。

その後、キッズ向けのサッカーゲーム「エミレーツ ミニFAカップトーナメント」を実施。稲本氏、李氏、そしてFAカップトロフィーツアー担当で元サッカー選手のダニエルがそれぞれ優秀選手（MVP）を選出し、ユニフォームのプレゼントや記念撮影を行うなど、参加した子どもたちにとって貴重で楽しい体験となりました。

試合後には、子どもたちから稲本氏と李氏への質問タイムが設けられました。「小学高学年のうちに取り組んでおくべきことは何か」という質問に対し、稲本氏は「5年生、6年生は技術的にも大きく伸びる時期なので、しっかりと技術練習に取り組むことが大切だと思います」と回答しました。また、李氏は「自分はとにかく友達と毎日1対1を繰り返していました。サッカーは1対1で勝てなければチームとしても勝てないので、まずは個人の力を高めることが重要です」とアドバイスを送りました。

■エミレーツFAカップ トロフィーツアー 東京テイクオーバーウォッチパーティー

同日夜には、イギリス現地で開催された準々決勝「エミレーツFAカップ準々決勝 マンチェスター・シティ対リヴァプール戦」の観戦パーティーを、本トロフィーツアーの締めくくりとなるイベントとして都内にて招待制で実施しました。

会場では、エミレーツFAカップの歴史や魅力を紹介する展示に加え、サッカー漫画『ブルーロック』とのコラボレーションによるフォトスポット、サッカーボールペインティング、EA SPORTSによる体験コンテンツなど、多彩なアクティビティを展開。100名を超えるサッカーファンおよびトロフィーツアー関係者が集い、ツアーの最後の夜を華やかに彩りました。

イベントには、稲本氏、李氏に加え、元サッカー日本女子代表の岩渕真奈氏も参加。「エミレーツFAカップ トリビアゲーム」などの企画を通じて会場を盛り上げるとともに、それぞれがイングランドでのプレー経験を振り返り、来場者とともに特別な時間を共有しました。

そして、FAカップのトロフィーは4月5日（日）、決戦の地である「ウェンブリー・スタジアム connected by EE」へと向かい、本ツアーは盛況のうちに幕を閉じました。

「エミレーツFAカップ」について

「エミレーツFAカップ」は、1871年に創設された世界で最も長く続いている国内サッカー大会です。イングランドサッカー協会（FA）に所属する、トッププロのプレミアリーグから、地域に根差したアマチュアクラブまで、あらゆるレベルのチームが参加するトーナメントです。一発勝負のノックアウト方式で、下位リーグのチームがトップクラブを破る「ジャイアントキリング」は、この大会の象徴的な魅力となっています。本シーズンの決勝戦は、2026年5月16日（土）にサッカーの聖地「ウェンブリー・スタジアム connected by EE」にて行います。

■エミレーツFAカップ 公式サイト：https://www.thefa.com

■エミレーツFAカップ 公式SNS：

Instagram：https://www.instagram.com/emiratesfacup

X：https://x.com/EmiratesFACup

YouTube：https://www.youtube.com/c/thefacup

Facebook：https://www.facebook.com/EmiratesFACup

TikTok：https://www.tiktok.com/@emiratesfacup

■エミレーツFAカップ U-NEXT独占配信：配信チャネル(https://www.video.unext.jp/lp/football_pack?cid=D32572&adid=A8N&alpad=1&alpge=1&utm_source=a8&utm_medium=a_n&utm_campaign=a_n&a8=NpLWbpoFk6DQZ9LfJTDjTLL276-IJ6XMwTDZo6e3dZSFk6LCn6X616JpOidzXzYDwZPh3ELtwpLWys00000014274001)