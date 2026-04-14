株式会社シン・ミキイシジマ設立のお知らせ、およびグローバルイノベーションカンファレンス「SusHi Tech Tokyo 2026」アンバサダー就任のお知らせ

株式会社シン・ミキイシジマ株式会社シン・ミキイシジマ 「SusHi Tech Tokyo 2026」アンバサダーに就任

■ 株式会社シン・ミキイシジマについて

「専門職を採用したが、現場で何を判断させるか決まっていない」--この状態は採用の失敗ではなく、組織設計の不在です。

当社は、成長企業が直面するこの構造的な課題に対し、採用の上流にある「何を・誰に・どこまで任せるか」の設計から支援します。要件定義、評価基準の構築、意思決定権限の整理まで一貫して伴走し、デザイン専門職と経営の間にある翻訳不在の問題を解きます。

代表のイシジマ ミキは、SmartHR・マネーフォワード等という国内でも稀有な10人以上を有するプロダクトデザイン組織に携わり、クリエイティブ・開発・経営の3領域での実務経験を持ちます。

■ 「SusHi Tech Tokyo 2026」アンバサダー就任について

当社は2026年4月9日付で、SusHi Tech Tokyo 2026のアンバサダーに就任いたしました。アンバサダーとして、イベントの広報活動およびエコシステムへの参加促進に寄与してまいります。

■ 「SusHi Tech Tokyo 2026」概要

「持続可能な都市をハイテクノロジーで実現する」Sustainable High City Tech（=SusHi Tech）。SusHi Tech Tokyoは、最先端のテクノロジーと多彩なアイデアによって世界共通の都市課題の克服を目指す、東京発のグローバルイノベーションカンファレンスです。

開催日：2026年4月27日（月）～29日（水・祝）

会場：東京ビッグサイト 西展示棟1～4ホール

主催：SusHi Tech Tokyo 2026実行委員会

URL：https://sushitech-startup.metro.tokyo.lg.jp/

■ 会社概要

会社名：株式会社シン・ミキイシジマ

所在地：〒107-0061 東京都港区北青山1-3-3 三橋ビル 3階

代表者：代表取締役 イシジマ ミキ

設立：2026年3月5日

事業内容：経営コンサルティング・M&A・デザイン組織立ち上げ支援

URL：https://shin.mikiishijima-inc.com/