VALOFE、“プレイが価値になる”新体験MMORPG『CHAOS WORLD』がVFUN×CROSS連携で始動──戦略×成長×プレイヤー主導経済を融合

株式会社G・O・P

グローバルゲーム配信プラットフォーム「VFUN」を展開するVALOFE Co., Ltd.（本社：韓国ソウル、代表：申 載明［シン・ジェミョン］）は、現在グローバルサービス準備中の新作MMORPG『CHAOS WORLD』（略称：Chaos W）において、自社プラットフォーム「VFUN」と、NEXUSのブロックチェーンゲームプラットフォーム「CROSS」を連携した新たなゲーム体験を提供することを発表しました。

本作では、従来のMMORPGの成長・戦略性に加え、プレイヤーの活動がゲーム内経済に直結する“プレイヤー主導型の経済システム”を導入。戦う・集める・取引するといった日々のプレイが、そのまま価値へとつながる新しい遊び方を実現します。

◆戦略×MMORPGが融合した『CHAOS WORLD』

『CHAOS WORLD』は、RTS『カオスオンライン』を原作とし、その戦略性を受け継ぎながらMMORPGとして再構築されたタイトルです。スマートフォンとPCのクロスプレイに対応し、プレイヤーは広大な世界でキャラクターを育成しながら、多様な戦略を駆使したバトルや成長要素を楽しむことができます。

・『CHAOS WORLD』公式ティザームービー

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=nZ1fyU687yI ]

◆プレイが価値につながる新たなゲーム体験

本作の大きな特徴は、プレイヤーの行動がゲーム内経済を動かす仕組みにあります。

ゲーム内で入手した装備やアイテムはマーケットプレイスで取引可能で、その対価として専用通貨「レッドダイヤモンド」を獲得できます。この通貨はキャラクター育成に活用できるほか、「＄CROSS」トークンへの変換にも対応しており、プレイの成果がそのまま価値として蓄積されていきます。

単なるアイテム収集にとどまらず、「何を獲得し、どう取引するか」という選択そのものが戦略となる、新しいMMORPG体験が広がります。

・トークノミクスガイド（英語ページ）

https://www.orvvit.com/page/chaos-w/chaosw-tokenomic-guide

◆VALOFE×NEXUS初の連携プロジェクト

VALOFEとNEXUSは、2023年10月にブロックチェーンゲーム領域における業務提携（MOU）を締結しており、『CHAOS WORLD』はその協力関係を具体化する初のタイトルとなります。

NEXUSが提供する「CROSS」は、ゲームとブロックチェーンをシームレスに接続するプラットフォームであり、本作を通じて“遊び”と“価値”が融合する新たなゲームエコシステムの構築を目指します。

◆事前登録受付中──各種イベント・キャンペーンを展開

『CHAOS WORLD』では、2026年4月1日よりグローバル事前登録を実施中です。

Google Playストア、App Store、そして「VFUN」公式サイトにて登録を受け付けており、VFUNではキャラクターの事前作成やサーバー選択が可能です。さらに、登録者数に応じて正式サービス開始時の特典が豪華になるキャンペーンも展開しており、現在までの登録者数は30万人を超えています。

また、独自のコミュニティサービス「ORVVIT」や公式Discordでは、本作を盛り上げる参加型イベント企画も開催中です。

◆数量限定「＄CROSS」報酬が手に入るミッションも実施

事前登録キャンペーンの一環として、「CROSS Play ミッション」を開催しています。

本ミッションでは、合計100,000 ＄CROSSの報酬を先着順で配布。1回の参加につき0.2 ＄CROSSを獲得でき、1ユーザーあたり最大5回まで参加可能です。

ゲーム開始前から新しい経済システムに触れられる機会となっており、早期参加のメリットとなっています。

・CROSS報酬受取ガイド（英語ページ）

https://crossplayxyz.notion.site/Chaos-W-Mission-Guide-337eaab211008060a236fa97e49dfdd3

『CHAOS WORLD』は、2026年第2四半期中のグローバル正式サービス開始を予定しています。

日本ではオンラインゲームポータル「Pmang(https://www.pmang.jp)」を通じてサービス展開予定です。

※Pmangでは「CROSS Play ミッション」には対応しておりません。あらかじめご了承ください。

『CHAOS WORLD』は、戦略性の高いゲーム体験とMMORPGの成長要素に加え、プレイヤーの活動が価値として還元される新しい仕組みを取り入れたタイトルです。グローバルユーザーにこれまでにないゲーム体験を提供いたします。

『CHAOS WORLD』の最新情報は、公式サイトおよび公式コミュニティにて随時公開しています。

・『CHAOS WORLD』VFUN公式サイト

https://vfun.valofe.com/library?service_code=chaosw

・公式コミュニティ「ORVVIT」（『CHAOS WORLD』ページ）

https://www.orvvit.com/page/chaos-w

◆『CHAOS WORLD』について

タイトル：CHAOS WORLD

ジャンル：MMORPG

運営・開発：VALOFE Co., Ltd.

プラットフォーム：VFUN / Pmang

対応OS：iOS / Android / Windows（PC）

価格：基本無料（アイテム課金制）

サービス開始：2026年第2四半期中（予定）

◆VFUNとは

VFUN（https://vfun.valofe.com）は、韓国のゲームパブリッシャーのVALOFEが運営するグローバルゲームプラットフォームです。VFUNは、多様なゲームラインナップや既存ゲームタイトルの再構築を通じて、グローバルにサービスを展開し、ユーザーに幅広いゲーム体験を提供しています。常に新しい挑戦を続けるVFUNは、今後もグローバルな展開を推進してまいります。

●コピーライト表記

(C) VALOFE Co., Ltd. All rights reserved. (C) Neoact Co., Ltd. All rights reserved.

※本プレスリリースに記載のある会社名・製品及びサービス名は、各社の商標または登録商標です。

※本資料は、韓国VALOFE社の発表をもとに、日本グループ企業である株式会社G・O・Pが作成・配信したものです。