速乾・高濃度マイナスイオン・NTC過熱防止を備えたヘアケアドライヤー「SILKY イオンドライヤー」抽選で5名様に当たるプレゼントキャンペーンを開催

TOUCHBeauty株式会社

対象商品は、高濃度マイナスイオン、大風量による速乾、NTCセンサーによる過熱防止を特長とするドライヤーです。応募は「フォロー&いいね」で参加でき、応募締切は2026年4月24日（金）23:59です。

キャンペーン概要

賞品 SILKY イオンドライヤー

当選人数 5名様

参加方法 公式Instagramアカウントのフォローと対象投稿への「いいね」

応募締切 2026年4月24日（金）23:59

※応募条件・当選発表方法・発送方法などの詳細は、公式Instagramのキャンペーン投稿にてご確認ください。

企画意図

SILKY イオンドライヤーは、「乾かすだけで、髪が変わる」と紹介されているヘアケアドライヤーです。忙しい朝でも、速乾と髪にやさしいトリートメントを同時に叶えることを訴求しており、今回のInstagramキャンペーンでは、その魅力を実際に体験いただくきっかけづくりとして展開します。

対象商品概要

商品名：SILKY イオンドライヤー

商品カテゴリ：速乾・マイナスイオン・NTC過熱防止を備えたヘアケアドライヤー

販売価格：\16,280（税込）

商品コピー：パワフルな風で素早くドライ。高濃度マイナスイオンで、髪を美しく守る。

2億個の高濃度マイナスイオン、11万回転/分の高速モーター、風速18m/秒の大風量、NTCセンサーによる温度検知、2種類の風量設定と4種の温度設定による全8パターンのモード設定、さらにマグネットノズルを特長です。

製品仕様（公式WEB掲載情報）

サイズ 199.8 × 78.0 × 176.8 mm

製品重量 613 g

電源 100V~50/60Hz

消費電力 1400W

材質 PC、ABS、PA66+GF30

保証 お買い上げ日から1年間のメーカー保証

公式WEB掲載画像

以下の5点は、TOUCHBeauty公式WEBの商品ページに掲載されている対象商品の画像を引用したものです。

正面斜めカット側面カット正面カットライフスタイルカットパッケージ掲載カット

画像出典

TOUCHBeauty公式WEB 商品ページ

ブランド情報

TOUCHBeautyは「キレイを愛し、キレイを理解し、キレイに触れる」をコンセプトに掲げ、美しく洗練されたデザインと優れた機能で、手にとった方の毎日が少しでも心地よい時間になるようにという想いで製品開発を行います。また、1999年から開発してきた製品は300種類を超え、全世界80ヶ国以上へ届けています。

TOUCHBeauty公式トップページ

https://www.touchbeauty.co.jp/

TOUCHBeauty公式Instagram

https://www.instagram.com/touchbeauty_japan/

TOUCHBeauty楽天公式ストア

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