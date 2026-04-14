Quest Research、AI調査プロダクト群を「コルク」シリーズへ統合。定性・定量調査をシームレスに提供可能な新体制へ

株式会社Quest Research

AIリサーチソリューションを提供する株式会社Quest Research（本社：東京都港区、代表取締役：南 健太）は、2026年4月14日（火）、定性・定量を網羅するAIプロダクト群を新たに「コルク」シリーズとしてリブランディングしたことをお知らせいたします。

AI定性調査プロダクト「qork」を「コルクインタビュー」へ、AIアンケート分析ツール「コエミル」を「コルクサーベイ」へとそれぞれリニューアルし、2プロダクトを同一シリーズとして統合。今後両プロダクトをより密結合させ、定性と定量を一つのプラットフォームでシームレスに運用できる体制を整えていきます。

新サービスサイト：https://qork.ai/businss(https://qork.ai/business?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=qork-rebrand-20260414)

■ 第1の柱：AIインタビュー累計8,000件超の実績をもとに進化した「コルクインタビュー」

お客様の現場ニーズを起点に、継続的かつ迅速にアップデートを重ねてきた「コルクインタビュー」。過去半年間の中で、AIインタビュー機能を中心に、調査担当者・回答者の両面でさらに利用しやすく強化しました。

【主なアップデート】- 大規模並列対応：100人超のAIインタビューを同時実施可能に。大規模なVoC収集にも対応。- 辞書機能の搭載：業界用語・固有名詞を事前登録することで表記ゆれを自動防止し、分析工数を削減。- LLMモデルの刷新と音声機能強化：最新モデルへの更新と音声読み上げ改善により、より自然な対話体験と高精度な自動書き起こしを実現。【導入事例：株式会社社会情報サービス（SSRI）様】

医療リサーチ業界大手のSSRI様に進化したコルクインタビューを導入いただいております。

専門性の高い医療リサーチ領域において、AIインタビューを採用された具体的な背景や成果を公開いたしました。

記事詳細：https://qork.ai/business/case/ssri(https://qork.ai/business/case/ssri?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=qork-rebrand-20260414)

■ 第2の柱：定量調査で得た対象者に、そのままインタビューへ。「コルクサーベイ」

コルクサーベイでアンケートを実施した対象者を、APIを通じてそのままコルクインタビューへ案内し、定量で捉えた傾向の「なぜ」を深掘りする。- これが「コルク」シリーズが実現する、定量と定性の新しい連携体験です。

- 直感的な設計とAI自動チェック：直感的な操作画面でアンケートを作成しながら、AIが設問バイアスやロジック不備を配信前に検出。- 実査完了後すぐに集計納品：配信・回収・クロス集計をワンストップで完結。最短2営業日以内の納品という圧倒的な速さで意思決定のスピードを落としません。- MCP連携で組織知を活用：外部AIツールとシームレスに接続し、分析の自動化・効率化を実現。蓄積された調査データをAIが参照し、調査を重ねるほど設計・分析精度が向上。

累計1,200件以上の実績を持つ本プロダクトとコルクインタビューを組み合わせることで、「定量で傾向を掴み、定性で原因を掘り下げる」という一気通貫のリサーチが「コルク」だけで完結します。

詳細を見る :https://qork.ai/business/survey?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=qork-rebrand-20260414

■ 今後の展開

Quest Researchは、プロダクト開発の速さが強みです。

今後も多様化・複雑化するお客様のマーケティング課題に対し、最適なAIリサーチソリューションを提供すべく、「コルク」シリーズを通じ、長年の経験で培った知見と専門性を活かし、お客様の事業成長に貢献できるよう努めてまいります。

株式会社Quest Researchについて

【会社概要】

会社名 ：株式会社Quest Research

所在地 ：東京都港区南青山1-12-3 LIFORK MINAMI AOYAMA

設立 ：2018年11月1日

代表者 ：代表取締役 南 健太

会社HP ：https://quest-research.co.jp/(https://quest-research.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=qork-rebrand-20260414)

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社Quest Research PR担当

MAIL ：pr@quest-research.co.jp

サービスに関するお問い合わせ(https://qork.ai/business/contact?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=cork_rebrand_20260414)