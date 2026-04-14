【奥入瀬渓流ホテル】食べられるこけ玉が新登場！奥入瀬渓流を代表する天然のこけ玉の成り立ちを表現した、知的好奇心を刺激するかき氷「おいらせこけ玉氷」提供開始

星野リゾートこけ玉の成り立ちを表現したコンディメントと、夏の奥入瀬渓流の情景をイメージしたオリジナルドリンクとともに味わう「おいらせこけ玉氷」

青森県の奥入瀬渓流沿いに建つ「奥入瀬渓流ホテル by 星野リゾート」では、2026年6月5日から8月30日の金・土・日限定で、食べられるこけ玉が新登場！奥入瀬渓流を代表する天然のこけ玉の成り立ちを表現した、知的好奇心を刺激するかき氷「おいらせこけ玉氷」提供開始。天然のこけ玉をモチーフとしたかき氷と、その壮大な成り立ちを表現した5種類のコンディメントを味わいます。夏の奥入瀬渓流の涼やかな景観をイメージしたオリジナルドリンクとともに、自然が織りなす物語を追体験するディープな食体験です。

20周年記念ロゴ星野リゾート 青森エリア20周年について

2025年11月、星野リゾートが青森県で運営を開始して20周年を迎

えます。これを記念し、青森屋、奥入瀬渓流ホテル、界 津軽の3施

設で特別企画を実施します。テーマは「愛あふれる、青森旅

へ！」。青森愛を詰め込んだとっておきの体験を通して、心満たさ

れる時間を提供します。

青森施設20周年記念サイト :https://hoshinoresorts.com/jp/sp/aomori20th/

特徴1 奥入瀬渓流に点在する天然の「こけ玉」を表現した唯一無二のかき氷

おいらせこけ玉氷と岩盤をイメージしたブラウニーとクランブル奥入瀬渓流に点在するこけ玉

奥入瀬渓流の湿潤な気候と谷地形が300種以上の苔を育み、岩の上までも緑の苔の絨毯で覆われます。苔を土台に植物が景観を織りなす「こけ玉」を、目だけでなく味でも楽しめるようかき氷で表現しました。一面の苔は、抹茶とハーブが香り立つふわふわの氷で再現。スプーンを進めると、苔の下の岩盤をイメージした濃厚なブラウニーやクランブルが現れます。天然のこけ玉が織りなす自然の神秘を、食べて、見て、知ることができる特別な一皿です。

特徴2 岩の上で苔むし、樹木が芽吹くまでの成り立ちを表現した5種類のコンディメント

苔の上で樹木の自生を表現したコンディメント

奥入瀬渓流に点在する天然のこけ玉は、八甲田山から流れ出た火砕流が固まってできた大地を起源としています。その岩盤に苔が着生して土壌を作ります。そこに野鳥が運んだ植物の種が芽吹き、豊かな樹木が生い茂ることで、幾年もの命の循環が織りなす神秘的な景観が広がりました。壮大な成り立ちを五感で味わえるよう、5種類のコンディメントを用意しました。種子を運ぶ鳥をイメージしたクッキーや、樹木の種子を表現したチョコパフ、命の芽吹きを表すフレッシュハーブ、植物の腐植を表現したヨーグルトソース、そして湿度を纏い輝く苔をイメージしたわらび餅を提供します。これらを通じ、奥入瀬渓流の景観が辿った歴史を追体験するような、深い味わいを楽しめます。

種子を運ぶ野鳥を表したクッキーとナッツ樹木の種子を表現したチョコパフ芽吹きをイメージしたフレッシュハーブ植物の腐植を表現したヨーグルトソース湿度を纏い輝く苔をイメージしたわらび餅

特徴3「こけ玉」が点在する奥入瀬渓流の涼やかな景観をイメージしたオリジナルドリンク

奥入瀬渓流の涼やかな情景と森の清々しい空気を再現したオリジナルドリンク

夏の奥入瀬渓流に太平洋から吹く冷涼な風「ヤマセ」（＊1 ）が入り込み、落葉広葉樹が木陰をつくります。みずみずしい苔が木漏れ日を受けてきらめく涼やかな景観をオリジナルのハーブティーソーダで表現しました。レモングラス緑茶にグリーンスパイス、ミントやライムが華やかに香り立ち、苔が呼吸する森の清々しい空気を再現。かき氷とともに味わえば、長い歳月が紡ぐ森の物語が清涼な余韻とともに堪能できます。

＊1 6月から8月の間、東北に吹き込む冷たい湿度を多く含んだ海霧のこと

「おいらせこけ玉氷」概要

・期間 ：2026年6月5日～8月30日の金・土・日曜日限定

・時間 ：14:00～15:00

・料金 ：3,850円（税込）

・含まれるもの：こけ玉かき氷、コンディメント、ドリンク

・場所 ：渓流テラス

・定員 ：10名

・予約 ：公式サイト（https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/oirasekeiryu/）にて前日13時までに要予約

・備考 ：悪天候の場合は室内で実施することがあります

関連情報

＜苔スイートルーム＞

苔をテーマにした1室限定の「苔スイートルーム」

苔をテーマにした1室限定の客室「苔スイートルーム」です。客室の至るところに渓流の苔を感じられ るデザインを施し、苔に包まれているかのような贅沢感とくつろぎを感じられます。中でも目を引くの は、リビングルームの壁やと床下に設えた本物の苔を使用したインテリアで、どこを見ても苔尽くしの 空間が広がります。

＜苔モーニング＞

味はもちろん、苔らしい見た目も楽しめる「苔モーニング」

苔スイートルーム宿泊者限定で特別朝食「苔モーニング」を提供します。スペシャリテのスモーブロー

（＊２）には、アボカドやルッコラなどの食材を使用し、奥入瀬渓流の代名詞ともいえる、岩の上に苔

が着生している風景を表現しました。

＊２ 北欧発祥のオープンサンド

＜苔さんぽ＞

苔のミクロの世界を楽しむ「苔さんぽ」

渓流コンシェルジュとともに、通常30分程で歩ける奥入瀬渓流の中流域約1kmのコースを、2時間半程

かけて苔を観察しながら歩きます。苔を観察したり、触ったりするだけではなく、霧吹きとルーペを使

いミクロの世界をのぞくことで、苔のさらなる魅力に気づくことができます。苔を熟知している渓流コ

ンシェルジュの説明により、苔の構造や生態、苔と森のつながりも学べ、ルーペ越しに見えてくる美し

い世界につい夢中になり、なかなか前に進めなくなるアクティビティです。

＜こけ玉作り体験＞

思い出を持ち帰る「こけ玉作り体験」

館内で楽しめる「こけ玉作り体験」では、奥入瀬渓流に生息する苔やシダ、カエデ、ブナなどの植物を

使用し、渓流に点在する苔むした岩を表現します。完成したこけ玉は、家に持ち帰れるため、旅を終え

ても苔を愛でることができます。(材料とする植物は、園芸業者から仕入れた素材のみを使用していま

す。)

さらに苔を楽しめる館内のパブリックエリア

＜本物の苔を用いた、幅8.5mの巨大な「苔アートウォール」＞

苔の繊細なデザインを楽しむ「苔アートウォール」

渓流-BASEで目を引くのは、本物の苔を使用した幅約8.5m、高さ約2mの巨大な「苔アートウォール」

です。使用しているのは奥入瀬渓流に生息しているホソバオキナゴケやエゾハイゴケなど7種類で、本

物の苔のふわふわした質感に触れたり、ルーペを使って繊細なデザインを楽しんだりできます。

奥入瀬渓流ホテル by 星野リゾート

ロビー 森の神話

奥入瀬渓流沿いに建つ唯一のリゾートホテル（＊３）。渓流が目の前に広がる露天風呂や岡本太郎の巨

大暖炉が印象的なロビーが癒しの空間を醸し出します。「渓流スローライフ」をコンセプトに心満たさ

れる滞在を演出します。

＊3 2026年1月 奥入瀬渓流沿いにおける「リゾートホテル」を調査 自社調べ

所在地 ：〒034-0301 青森県十和田市大字奥瀬字栃久保231

電話 ：050-3134-8094（星野リゾート予約センター）

客室数 ：187室・チェックイン：15:00／チェックアウト：12:00

料金 ：1泊25,100円～（2名1室利用時1名あたり、税込、夕朝食付）

アクセス：JR八戸駅から車で約90分（無料送迎バスあり・要予約）

URL ：https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/oirasekeiryu/