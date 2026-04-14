【期間限定】防災・アウトドアに活躍するポータブル浄水器「YZO」特別セール開催

九洋洲 Joychou 株式会社

防災意識の高まりやアウトドア需要の拡大に伴い、非常時でも安全な飲料水を確保できる携帯浄水器への関心が高まっています。

この度、YZOはポータブル携帯浄水器の期間限定キャンペーンを開催。通常価格21,665円の商品を特別価格12,999円で提供し、さらにポイント還元やまとめ買い割引など、お得な購入機会を用意しました。

キャンペーン概要

製品特徴

- ブランド名：YZO- 商品名：ポータブル携帯浄水器（Y1261）- 通常価格：21,665円- 特別価格：12,999円- ポイント還元：1%- まとめ買い特典：2点購入でさらに10%OFF- キャンペーン期間：2026年4月7日～4月20日- 防災備蓄やアウトドア用品の見直しを検討している方にとって、導入しやすい機会となっています。

【750ml/minの高速浄水＆電動・手押し2WAY設計】

従来モデルの500ml/minを上回る、750ml/minの高速浄水に対応。

短時間で飲料水を確保できるため、家族やグループでの使用にも適しています。

また、電池が切れた場合でも、手押し式で浄水が可能な電動＋手押しの2WAY仕様を採用。

地震や台風などの非常時でも、水の確保をサポートします。

【6層フィルターで水の安全性と飲みやすさを両立】

0.01μm中空糸膜と去フッ素活性炭を含む6層フィルター構造を採用。

- 大腸菌- 微粒子- 濁り- 異味

などを除去し、川や湖の水を飲料水として利用可能にします。

また、水道水の余剰フッ素を適正濃度に調整し、飲みやすい口当たりを実現しています。

【防災士推奨・各種安全認証取得】

日本家庭での使用を想定した設計で、コンパクトかつ片手操作が可能。

避難生活やアウトドア環境でも安定した使用ができる設計となっています。

さらに、各種安全基準に対応し、非常時の備えとして導入しやすい仕様です。

【最大40,000L浄水の高耐久設計】

一体成型水路と内部減圧機構により、耐久性を向上。

長期間の使用にも対応し、最大40,000Lの浄水が可能です。

ペットボトル購入を減らし、環境配慮にもつながる設計となっています。

【スマホ充電・LEDライト・SOS機能搭載】

浄水機能に加え、災害時やアウトドアに便利な機能を搭載。

- LED照明- SOS信号- スマートフォン充電機能

停電時や夜間の給水作業にも対応します。

【充実の付属品】

- 浄水器本体（フィルター内蔵）- 外付けフィルター- 吸水ホース- 吐水ホース- 収納袋- 水袋- 洗浄ブラシ- 4in1充電ケーブル- 取扱説明書

アウトドアや防災用途にすぐに使用できるセット内容となっています。

【1年間保証・日本語サポート対応】

日本国内1年間のメーカー保証付き。

万が一の不具合や使用方法に関する問い合わせも、日本語サポートで対応します。

防災備蓄・アウトドア需要に対応した期間限定キャンペーン

防災用品としての備えはもちろん、キャンプ・登山・旅行など、幅広い用途で活用できるポータブル浄水器。

今回の期間限定セールでは、通常より導入しやすい価格で提供されます。

非常時への備えとして、この機会に検討してみてはいかがでしょうか。

購入リング：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FRR3DCZQ?th=1

詳細を見る :https://www.amazon.co.jp/dp/B0FRR3DCZQ?th=1JOYCHOU株式会社

担当：桜井 凛

メールアドレス：yonnie@joychouglobal.com