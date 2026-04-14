非日常はすぐそこ。薔薇に癒される“ご自愛”宿泊プラン誕生！

株式会社ニュー・オータニ

ホテルニューオータニ（東京）

ショートステイプラン『Rose Gift by SABON』

詳細を見る :https://www.newotani.co.jp/tokyo/stay/plan/rose-gift/

ホテルニューオータニ（東京）では、2026年4月25日（土）～6月30日（火）の期間、人気ボディケア・ヘアケアブランド「SABON」の「バラの紅茶」を表現した「ハイドレイティング シャワーオイル」のプレゼントが付いた宿泊プラン『Rose Gift by SABON』を販売します。さらに、ゴールデンウィーク中の4月25日（土）～5月6日（水・休）期間に本プランをご利用の方には、約3万本の赤薔薇が咲き広がるホテル内の「Red Rose Garden」入場券もプレゼント。お部屋の中でも外でも、優雅な薔薇に囲まれながら心身ともにリラックスする“ご自愛”ホテルステイをお届けします。

お仕事帰りの利用も！心と身体を癒すショートステイプランが誕生。

ザ・メイン「新江戸デラックス」

多くの人にとって新生活の始まりとなる4月。緊張や気疲れで自律神経が乱れ、体調不良を感じる季節でもあります。ホテルニューオータニ（東京）では「自分を整える」ためのホテルステイプランを提案します。『Rose Gift by SABON』は、チェックイン時間が17時から、チェックアウトは11時までと、日常から少しだけエスケープするのに最適な宿泊プランです。「旅行は日中外で過ごしたい」という方に加え、お仕事帰りに利用するにもぴったりです。対象のお部屋は、ご利用人数により多様なタイプをご用意。特に、厳格な審査により一流のホスピタリティを格付けする「フォーブス・トラベルガイド」2026年版ホテル部門評価において、6年連続で4つ星を獲得している「ザ・メイン」に位置する「新江戸ルーム」には、お部屋の中にヒノキ風呂を完備し、1日の疲れを癒す上質なバスタイムをお愉しみいただけます。

SABON『ハイドレイティング シャワーオイル ローズティー（100ml）』「SABON」のアイテムでさらに優雅なバスタイムを。

日常の喜びに満ちあふれるきらめくような感動の瞬間を届けるボディケア・ヘアケアブランド「SABON」から、4月23日（木）よりリニューアル登場する『ハイドレイティング シャワーオイル ローズティー』を、お1人さまにつき1本プレゼント。芳醇なバラの香りに包まれながら、豊かな泡と潤いでしっとりと洗い上げるボディソープは、日頃の疲れを洗い流すだけでなく、非日常を演出し、優雅な気持ちにさせてくれるアイテムです。

GW期間に宿泊すると“秘密の庭園”「Red Rose Garden」にご招待！

春と秋、年に2回しかオープンしない「Red Rose Garden」。一般公開は行わず、毎年限られた方のみ入場できるホテルニューオータニ（東京）の“秘密の庭園”です。4月25日（土）～5月6日（水・休）期間に本プランをご利用の方を、約30種3万輪の赤薔薇に囲まれる非日常空間にご招待。昼はオープンエアの「Red Rose Garden」を散策しながら、美景とフレッシュなバラの香りを堪能し、夜は優雅な“バラのバスタイム“を満喫。今年のゴールデンウィークは、“ご自愛”ホテルステイで、心と身体を健やかにしませんか。

販売概要

ホテルニューオータニ（東京）

ショートステイプラン『Rose Gift by SABON』



[期間]

2026年4月25日（土）～6月30日（火）

[料金]

ザ・メイン スタンダードルーム（36平方メートル ）1室2名さま \55,600～

ザ・メイン 新江戸スタンダード（36平方メートル ）1室2名さま \65,800～

ガーデンタワー デラックスルーム（50.2平方メートル ～）1室2名さま \66,300～

ザ・メイン 新江戸デラックス（45平方メートル ）1室2名さま \73,100～

※料金には1泊室料、朝食、プチギフト、税金・サービス料が含まれます。

※このほかのお部屋タイプもございます。詳しくはお問い合わせください。

※チェックインは17:00より、チェックアウトは11:00まで。

[場所]

東京都千代田区紀尾井町4-1 ホテルニューオータニ

[ご予約・お問合せ]

Tel: 03-3234-5678 （客室予約直通 9:00～18:00）

詳細を見る :

https://www.newotani.co.jp/tokyo/stay/plan/rose-gift/





「Red Rose Garden」情報 :https://www.newotani.co.jp/tokyo/facility/rosegarden/