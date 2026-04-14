累計18万台突破！車中泊マットが「キャンプに行かない日」も手放せない理由とは？室内の悩みを解決する、主婦に選ばれる第3の寝具

株式会社YOCABITO

株式会社ＹＯＣＡＢＩＴＯ（本社 : 岐阜県岐阜市、代表 : 菅野祐介）が展開する外遊びブランドQUICKCAMP（クイックキャンプ）のロングセラー商品であるインフレータブルマットが、この度累計販売数18万台を突破いたしました。

本来は車中泊やキャンプでの快眠を支えるための道具ですが、今、購入者の間で「家の中でも手放せない」という声が急増しています。

春のお出かけシーズン、車内での段差解消はもちろんのこと、実は「実家への帰省」「子供の寝かしつけ」「急な来客」といった、主婦が直面する日常の『寝具の悩み』を解決するアイテムとして注目されています。

2012年1月～2026年3月 ECサイト販売の合算 自社調べ

▼QUICKCAMPとは

「外遊びをもっと身近に」をコンセプトに、日常の延長でアウトドアを簡単に楽しめるアイテムを提案するブランドです。

設営の簡単さはもちろん、持ち運びの軽快さ、そして「行こう！」と思い立った瞬間に飛び出せる「クイックな気持ち」を大切にしています。ガチすぎない、でも機能的。

ピクニックや公園遊びのように、誰もが自然体で外の空気を感じられる心地よい時間をお届けします。

累計販売数18万台を突破した「QUICKCAMP（クイックキャンプ）」の車中泊マットが、今、キャンプ愛好家だけでなく「家事や育児に忙しい主婦層」から絶大な支持を得ています。

その理由は、レジャー用とは思えない圧倒的な寝心地の良さにあります。

来客用の予備布団や実家への帰省、さらにはフローリングでの寝かしつけなど、日常の「ちょっと困った」を解決する第3の寝具。18万人の快眠を支えてきた信頼が、家族の安らぎと万が一の備えを同時に叶えます。

QUICKCAMPが選ばれる理由

１.「朝まで体が床に触れない」高密度ウレタンの信頼性

一般的なエアーマットで不満の声が多い「朝起きた時の空気抜け」や「底付き感」が極めて少ない点が評価されています。「家のソファより快適」「腰痛持ちでもこれなら眠れる」といった切実な悩みに応える品質が、18万台という数字に繋がっています。

２.「家事の合間に終わる」圧倒的な設営・撤収スピード

バルブを開けるだけで自動膨張する手軽さが、忙しい主婦層にヒットしています。空気が入るまでの時間、他の家事を済ませてからお休みいただけます。また、収納袋が大きめに設計されており、「畳んだのに入らない」というストレスを解消。ユーザーの「あと一歩の使いやすさ」を追求した設計が支持されています。

３.「あらゆるシーンに対応する」絶妙なサイズ展開

シングル・セミダブル・ダブルと、車種や用途に合わせて選べるラインナップが魅力です。特に「セミダブルやダブルは市場に選択肢が少ない中、品質と価格のバランスが最も良かった」という、賢い消費者の比較検討の結果として選ばれ続けています。

また布団に比べ収納スペースが圧迫されないことも評価いただいております。

セミダブル収納サイズと敷布団とのサイズ比較

製品紹介

高密度ウレタンの秘密

手軽な5cm厚はフローリングでの寝かしつけに、人気No.1の8cm厚はキャンプや車内段差解消に、極厚12cmは自宅のメイン寝具級の快適さを提供。断熱性能を示すR値（3.8～6.1程度 ※厚みによる）も高く、冬の底冷えから家族をガード。季節を問わず、朝までぐっすり眠れる安心をお届けします。

5cm厚8cm厚12cm厚

かんたん設営

設営はバルブを開放して数分待つだけ。電動ポンプも重い布団干しも不要な「自動膨張式」が、忙しい主婦のタイパを向上させます。収納も空気を抜いて、くるくると巻くだけ。実際の設営手順は、公式YouTubeチャンネルにて公開中です。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=K6r2x-iNN1I ]

使用用途

従来の「車中泊：35％」や「キャンプ：30％」に加え、全体の約27％（4人に一人が家使い目的）が「来客用」や「家使い」で活用しているという新事実が判明。「重い布団より手軽」「ソファより寝心地が良い」といったリアルな声が、アウトドア用品を“日常の必需品”へと押し上げています。

サイズ比較

用途に合わせた最適解を提案。シングルは最小の収納サイズで、マンションの隙間収納や軽自動車に最適。セミダブルは100cm幅の余裕が、ママと子の寝かしつけやミニバン（セレナ・ノア等）のシートの段差を埋めます。ダブルは、実家の両親を招く「最高のおもてなし」やハイエース等の広大な荷室を家族の寝室に変え、暮らしの質を底上げします。

より長くご愛用いただくために

快眠を支えるマットに、専用カバーが登場。食べ飲みこぼしや汗、ホコリによるシミを未然に防ぎ、洗濯機で丸洗いできるため常に清潔を保てます。キルティング加工の中綿入りで、柔らかな肌触りを実現。お子様との寝かしつけやリビングでの常用も、これ一枚でより安心、より贅沢なひとときに変わります。

製品概要

【製品名】車中泊マット（シングル）

【展開寸法】5cm厚：約201×70×5cm／8cm厚：約201×70×8cm／12cm厚：約201×76×12cm

【収納寸法】5cm厚：65×Φ18cm／8cm厚：Φ20cm／12cm厚：Φ24cm

【重量】5cm厚：2.1kg／8cm厚：2.5kg／12cm厚：4.1kg

【R値】5cm厚：6.4／8cm厚：10.2／12cm厚：10.2以上

【構造部材】表地：75Dポリエステル 裏地：75Dポリエステル（ドット滑り止め加工）中材：PU

バルブ：ABS樹脂

【内容品】本体、収納袋、バンド

【価格】オープン価格（税込参考価格：4,980円～）

【製品名】車中泊マット（セミダブル）

【展開寸法】5cm厚：約201×107×5cm／8cm厚：約201×107×8cm

【収納寸法】5cm厚：55×Φ34cm／8cm厚：55×Φ38cm

【重量】5cm厚：3.2kg／8cm厚：4.3kg

【R値】5cm厚：6.4／8cm厚：10.2

【構造部材】表地：75Dポリエステル 裏地：75Dポリエステル（ドット滑り止め加工）中材：PU

バルブ：ABS樹脂

【内容品】本体、収納袋、バンド

【価格】オープン価格（税込参考価格：7,480円～）

【製品名】車中泊マット（ダブル）

【展開寸法】5cm厚：約203×137×5cm／8cm厚：約203×137×8cm

【収納寸法】5cm厚：70×Φ34cm／8cm厚：70×Φ38cm

【重量】5cm厚：4.4kg／8cm厚：5.7kg

【R値】5cm厚：6.4／8cm厚：10.2

【構造部材】表地：75Dポリエステル 裏地：75Dポリエステル（ドット滑り止め加工） 中材：PU

バルブ：ABS樹脂

【内容品】本体、収納袋、バンド

【価格】オープン価格（税込参考価格：8,980円～）

【製品名】車中泊マットカバー

【展開寸法】S：193×65cm SD：193×101cm D：198×132cm

【収納寸法】S：34×Φ10cm SD：34×Φ13cm D：34×Φ16cm

【重量】S：42g SD：62g D：82g

【構造部材】表地：ポリエステル95％・綿5％ 裏地：ポリエステル95％・綿5％

中綿：ポリエステル100％ パイピング：ポリプロピレン100％

【内容品】本体、バンド

【価格】オープン価格（税込参考価格：3,900円～）

公式ストア :https://yocabito.jp/p/search?keyword=QC-CM&minprice=&maxprice=&sort=

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■その他お問い合わせにつきましても、下記アドレスまでご連絡いただきますようお願い致します。

株式会社 YOCABITO 担当：成田

メールアドレス： info@yocabito.co.jp

携帯電話：050-1707-0221

ブランドサイト：https://quickcamp.jp/