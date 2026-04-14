ADDress、ガイアックス・ANA未来創造ファンド・AgVentureLabと資本提携

株式会社アドレス

住まいのサブスク「ADDress」を運営する株式会社アドレス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：佐別当隆志、以下ADDress）は、株式会社ガイアックス（本社：東京都千代田区、代表執行役社長：上田祐司）、ANA未来創造ファンド（グローバル・ブレイン株式会社運営、本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：百合本安彦）、一般社団法人AgVentureLab（本社：東京都千代田区、代表理事理事長：土田智子）の3社・団体と資本提携したことをお知らせします。

■ 各引受先との関係・背景

株式会社ガイアックス（リード投資家）

ADDressは、ガイアックスの社内スタートアップとして創業した経緯を持ち、ガイアックスは創業初期からの出資者として、コロナ禍における局面も含め、一貫してADDressの成長を支援していただきました。今回、リード投資家として引き続き経営を支援いただくことで、次のステージへの飛躍を共に目指してまいります。

ANA未来創造ファンド

グローバル・ブレイン株式会社が運営するANA未来創造ファンドとの資本提携により、ADDressが提供する「住まい」とANAが持つ「移動（航空）」を掛け合わせ、地域ならではのディープな体験の提供等を通じて、旅行や移住とも異なる、全く新しいライフスタイルの実現を目指してまいります。

一般社団法人AgVentureLab

AgVentureLabは、JAグループ8団体が共同で設立した、スタートアップとの共創を目的とする一般社団法人です。ADDressは、同団体が運営する「JAアクセラレータープログラム」第7期に採択され伴走支援を受けてきており、今回の資本参加を通じて、第一次産業領域における関係人口の創出と地域課題の解決に向けた連携をさらに加速させてまいります。

■ 投資家コメント

株式会社ガイアックス 代表執行役社長 上田祐司氏

ADDressには創業初期から出資し、その挑戦を継続的に支援してきました。今回の資本提携を通じて、改めてご一緒できることを素直に嬉しく思っています。いま国としても「二地域居住」や「ふるさと住民登録制度」など、関係人口を前提とした新しい社会設計が本格的に動き始めています。単なる移住ではなく、複数の地域とゆるやかにつながる人を増やしていく流れです。

ADDressはまさにその実装を民間側から先行してきた存在であり、今回のANAやAgVentureLabとの連携によって、「住まい・移動・仕事」が一体となったモデルが一気に現実味を帯びてきたと感じています。ガイアックスとしても、こうした社会の実現に取り組んでいますが、ADDressとも株主として連携しながら、その挑戦と成長を後押ししていきたいと考えています。

ANAホールディングス株式会社 上席執行役員 未来創造室長 津田佳明氏

全国各地を一緒に訪問して事業構想を語り明かし、共同で実証実験もしてきた佐別当CEOが率いるADDressに、今回出資できたことは感慨深いです。二地域居住促進法施行やふるさと住民制度創設という足元の大きな流れに乗り、ADDressとANAがタッグを組むことで、関係人口拡大による地域活性化と国内線ネットワーク維持を実現していきます。たくさんのADDress会員がANA便で、全国各地を飛び回る姿を見れることにワクワクしています。

一般社団法人AgVentureLab 会長兼エバンジェリスト 荻野浩輝氏

アドレスの取り組みは、人口減少の課題を背景に、多拠点生活・多拠点活動によって地方の関係人口を増やし、同時に空き家問題の解決を目指すシェアリングサービスです。当社のサービスは、住む場所を「シェア」するにとどまらず、その地域の情報や人的ネットワークも「シェア」できるところが他にはない特徴です。我々は、同社の取り組みを通して、地方が活性化すると同時に、第一次産業の現場に新しい人の流れを生み出すことを期待しています。

■ 国土交通省「二地域居住先導的プロジェクト実装事業」への採択

このたび、静岡市・静岡県・静岡銀行・ADDressが連携したコンソーシアム（事業主体者：株式会社静岡銀行）による取り組みが、国土交通省の令和8年度「二地域居住先導的プロジェクト実装事業」に採択されました。首都圏企業の社員が越境学習で静岡市の人・地域・仕事に関わり、交流から仕事・住まいへと進む二地域居住モデルを実証します。

政令指定都市を対象とした同事業の採択は、日本初となります。

■ 企業横断型コミュニティ「ADDress地域越境サロン」の開始

上記の二地域居住促進事業と連動する形で、ADDressは企業横断型コミュニティ「ADDress地域越境サロン」を開始します。本サロンは、ADDressが提供する国内外約300拠点の二地域居住・多拠点居住を通じて、企業人材の地域越境機会を創出する新たな取り組みです。リモートワークの普及や国の二地域居住政策の推進を背景に、企業の越境機会の設計と実践の場を提供するとともに、新規事業創出力・社会変化への適応力・社員エンゲージメントの向上に寄与していきます。

本サロンには全日本空輸株式会社（ANA）、東日本電信電話株式会社（NTT東日本）、株式会社静岡銀行など、航空・通信・金融といった幅広い分野の企業が参画しています。

参画企業・団体の募集について

ADDress地域越境サロンでは、共に新しい働き方・地域との関わり方を実践していただける企業・団体のエントリーを募集します。



▼基本条件

本取り組みの趣旨（越境・二地域居住・地域共創）に共感いただける企業・団体で、サロン内での対話・情報共有に積極的に参加いただけること、また実証的な取り組みであることを理解し、共創的に関わっていただけることを条件とします。

▼企業条件

以下の全て、または一部に該当する企業・団体を対象とします。

- 3大都市圏または政令指定都市に本社・主要拠点を有する- 社員数100名以上- 人材育成・組織開発・新規事業領域に関心がある- 地域連携・二地域居住・地方創生に関心または実績がある- 社外連携・越境学習・副業制度などに関心がある

▼参加対象者

次世代リーダー候補（30～40代中心）、新規事業・事業開発に関わる人材、越境志向の高い若手～中堅社員、セカンドキャリア・越境に関心のあるシニア層などを想定しています。

▼参加スタンス（重要）

- 単なる研修・視察ではなく継続的な関係構築に関心があること- 地域との関係を「消費」ではなく「関与」として捉えていること- 他企業との協働・共創に前向きであること

▼選考について

初期フェーズは人数を絞った招待・選抜制を予定しております。応募多数の場合は事務局にて選考させていただきます。エントリーは以下までご連絡ください。

■ 代表コメント

地域越境サロンエントリーフォーム :https://form.run/@salon-entry

株式会社アドレス 代表取締役社長 佐別當隆志

今回、創業以来の支援者であるガイアックス、ANAの「移動」ネットワーク、そしてJAグループと連携するAgVentureLabという心強いパートナーと資本提携できたことを、大変嬉しく思います。住まい・移動・農業・地域が一体となった多拠点生活の新しいモデルを推進してするとともに、個人に比べて遅れている企業の二地域居住推進を越境サロンとともに実現し、地方への人の流れをさらに加速させてまいります。

■ 株式会社アドレスについて

社名：株式会社アドレス

所在地：東京都千代田区平河町二丁目５番３号

代表者：代表取締役社長 佐別当隆志

事業内容：住まいのサブスクリプションサービス「ADDress」の運営

URL：https://address.love/