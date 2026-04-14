【イベントレポート】中高生から社会問題の解決アイデアを募集する『地域応援アイデアコネクト2025』最終審査会を実施しました ～グランプリは、さいたま市立大宮国際中等教育学校による「まもチャリ」～

パナソニックグループ

パナソニック サイクルテック株式会社（以下、パナソニック サイクルテック）は、RESAS活用教育推進委員会（※）が主催する「地域応援アイデアコネクト」に協賛しています。全国の中高生を対象にした『地域応援アイデアコネクト2025』では、地域に新たな価値を生み出す“新しい自転車や自転車関連サービス”のアイデアを募集し、2025年度は一次審査102アイデアから選ばれた6校のアイデアが最終審査へと進みました。

3月14日（土）には、大阪・柏原市の本社にて、リアルとオンラインを組み合わせた最終審査会を開催。最終的に、さいたま市立大宮国際中等教育学校が提案した、子育て世代の課題解決を目指す「まもチャリ」が、データに基づく分析と自転車販売店を巻き込んだ高い実現性が評価され、見事グランプリを受賞しました。

パナソニック サイクルテックは今後も、学習指導要領改訂により創設された「総合的な探究の時間」の趣旨に賛同し、中高生ひとりひとりが未来の創り手となれるよう、積極的なキャリア教育支援活動を実施します。

＜優秀作品＞

・グランプリ：さいたま市立大宮国際中等教育学校（埼玉県）「まもチャリ」

・準グランプリ：山口県立岩国工業高等学校（山口県）「目指せ錦帯橋世界文化遺産登録」

＜入賞作品＞

・ベスト地域マーケティング賞：千葉県立市川東高等学校（千葉県）「E-RIDE QUEST 地域デジタル通貨×発見×電動アシスト自転車」

・パナソニック サイクルテック特別賞：沖縄県立小禄高等学校（沖縄県）「沖縄の『育児の壁』を突破する次世代モビリティ・インフラ」

・ベスト地域経済循環賞：広島市立舟入高等学校（広島県）「高広島街ごとレストランプロジェクト」

・ベストプロダクトアイデア賞：柳井市立柳井中学校（山口県）「高齢者の移動を快適に～温度調節で叶える、高齢者の快適な毎日～」

パナソニック サイクルテックは2022年の学習指導要領改訂により創設された「総合的な学習の時間」、「総合的な探究の時間」の趣旨に賛同し、中高生一人ひとりが未来の創り手となれるよう、探究学習を通したキャリア教育のサポートを行っています。

（参考）地域応援アイデアコネクト： https://cycle.panasonic.com/special/tankyu/

※RESAS活用教育推進委員会：2019年度に、内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局ビックデータチームのプロジェクトで、RESAS副教材作成検討委員として活動した教職員が中心になり結成した任意団体です。