チーズを味わう「オーブン焼き」シリーズが新登場！素材の味を楽しめる3品を4月22日（水）より順次発売

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津 知洋）は、削りたてのチーズをのせて焼き上げた「オーブン焼き」シリーズ3品を、一部地区を除く全国のセブン‐イレブンにて4月22日（水）より順次発売いたします。

「オーブン焼き」シリーズは、食卓のプラス一品やおつまみなど、さまざまなシーンでお楽しみいただける新しいシリーズで、風味豊かな削りたてチーズを使用しています。

今回発売する「あつあつオーブン焼き 国産ブロッコリー」と「あつあつオーブン焼き 北海道産じゃがいも」は、それぞれの素材を活かした味わいに仕上げました。「あつあつオーブン焼き もち明太子チーズもんじゃ」は、明太子の旨味にチーズの香ばしさを組み合わせた一品です。

日々の食卓の味方として、「オーブン焼き」シリーズをぜひお楽しみください。

チーズの風味を活かした「オーブン焼き」シリーズ！

■あつあつオーブン焼き 国産ブロッコリー

価格：298円（税込321.84円）

発売日：4月22日（水）～順次

販売エリア：全国（沖縄県除く）

国産ブロッコリーに風味豊かな削りたてのチーズをのせて焼き上げました。ブロッコリー本来の甘みと、チーズの香りを楽しめる仕立てです。こんがりした焼き目が食欲をそそり、温めることで削りたてチーズの風味がより一層引き立ちます。

■あつあつオーブン焼き 北海道産じゃがいも

価格：278円（税込300.24円）

発売日：4月22日（水）～順次

販売エリア：全国（北海道・東北・九州・沖縄県除く）

北海道産のじゃがいもにチーズとマヨネーズを合わせ、こんがりと香ばしく焼き上げました。じゃがいもの素材の味を活かしながら、マヨネーズとチーズのコクが感じられる味わいに仕上げています。おつまみにもおすすめの一品です。

■あつあつオーブン焼き もち明太子チーズもんじゃ

価格：278円（税込300.24円）

発売日：4月22日（水）～順次

販売エリア：全国（沖縄県除く）

もちとキャベツに明太子の旨味とチーズのコクを組み合わせたもんじゃ焼きです。出汁とソースの旨味が広がり、もちとキャベツの食感がアクセントになっています。

担当者コメント

今回発売する「オーブン焼き」シリーズは、副菜やおつまみなど、食卓にもう一品ほしいときに手軽にお楽しみいただける商品として開発しました。それぞれの素材の味わいを活かしながら、削りたてのチーズの風味を感じていただけるように仕上げています。ぜひ、日々の食事の中で気軽にお楽しみください。

※店舗によって価格が異なる場合がございます。

※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記しています。

※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もございます。

※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合がございます。

※画像はイメージです。

※商品に関する販売地域区分はこちら：https://www.sej.co.jp/products/area/

※情報は現時点でのものです。最新の情報はHPをご確認ください。