輸入セラミックタイル「リストーン」、「リコンクリート」新発売

株式会社エービーシー商会リストーン リストーン サファリ（マット）



建材の開発、製造、輸入、販売を行う（株）エービーシー商会（本社：東京都千代田区、社長：東川 茂樹）は、輸入セラミックタイル「リストーン」、「リコンクリート」を発売しました。

近年の環境配慮に対する意識の高まりを背景に、建材にも高い環境性能が求められています。一般的にセラミックタイルのリサイクル率は40％前後でも高水準とされる中、本製品はリサイクル率63.2％以上を実現しました。一般的なタイルでは、製造工程で発生する焼成前の廃材を主なリサイクル原料としていますが、本製品は焼成後の廃材や廃ガラス、太陽光パネルなどを再び原料として活用する独自の製造技術を確立。仕上がりや性能の品質を維持しながら、高いリサイクル率の確保に成功しました。また、GREENGUARD認定とLEED(R)認証も取得していて、環境負荷の低減に寄与しています。

「リストーン」は、全5色・3仕上げの柔らかな質感と色調をベースにしたフレンチライムストーン調デザインです。一方、「リコンクリート」は、ベースとなる3色のコンクリートカラーに上品で穏やかなチップを重ねたテラゾーデザインと素材感を引き立てるプレーンデザインをご用意しました。いずれも空間に調和し高級感を演出します。

当社では当製品の3年以内の販売目標を5千万円としています。また、本製品のほかセラミックタイル7点を新たに追加しており、今後もあらゆるホテル、商業施設、店舗、住宅への提案を継続していきます。

- 施工事例リコンクリート テラ アーティック（フリー）

- カラーリストーン

リコンクリート

- サイズリストーン296mm×595mm×T8mm595mm×595mm×T8mm795mm×795mm×T8mm595mm×1,192mm×T8mm

リコンクリート

595mm×595mm×T8mm

- 材料設計価格リストーン\14,800/平方メートル ～リコンクリート\15,600/平方メートル

■製品お問い合わせ先

乾式材事業部

TEL：03-3507-7221

このリリースは弊社オフィシャルサイト「ニュースリリース」に掲載しています。

https://www.abc-t.co.jp/news/2026/article/20260410-re.html

■PDFデータ

https://prtimes.jp/a/?f=d16820-232-6f267544d1add7198a96b6e13478215d.pdf

■会社概要

株式会社エービーシー商会

東京都千代田区永田町2-12-14

https://www.abc-t.co.jp/

・エービーシー商会とは

エービーシー商会は設立以来70年以上、建材のプロフェッショナルとして成長を続けるマーケティングカンパニーです。商社機能とメーカー機能の両方を有し、ブランド価値のある商品ラインナップに技術力を結合して“高品質”をご提供できる点が強みです。商品は身近なランドマークや商業施設、住宅のほか、オフィスビル、公共施設、工場、倉庫、駐車場などに使われ、都市の快適と安全、産業の発展に大きく貢献しています。