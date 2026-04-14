【新発売】ゼノア「UVカットバーム」「UVブロッククリーム」――顔も体も、スキンケアの延長で守るUVケア

株式会社東京美容科学研究所2026年4月20日（月）新発売

化粧品の製造技術開発・製造・販売および美容に関する教育事業を展開する株式会社東京美容科学研究所（本社：東京都北区、代表：小澤貴子、以下 東京美容科学研究所）は、スキンケアブランド「genoa（ゼノア）」より、肌にやさしい日焼け止めクリーム「UVカットバーム」および「UVブロッククリーム」を、2026年4月20日（月）より直営店舗ならびに公式オンラインショップ（https://genoashop.net/）にて新発売いたします。

紫外線から、肌をやさしく守るために。

紫外線が気になる季節も、

肌に負担をかけずに、毎日使い続けられること。

それが、ゼノアの日焼け止めづくりの出発点です。

ゼノアでは、紫外線を化学的に吸収する

紫外線吸収剤は使用していません。

紫外線をミネラル粒子で反射させ、肌の上ではね返すというシンプルな設計です。

合成ポリマーに頼らず、必要以上に肌を覆い固めないこと。

日焼け止めでありながら、肌に負担をかけにくい使い心地を大切にしています。

しっとりと肌を包み込むUVカットバーム、

軽やかにのびるUVブロッククリーム、

そして、昨年リニューアルしたアンティサンバン。

使い心地やシーンに合わせて選べる、3つのかたちのUVケア。

毎日のスキンケアの延長として、紫外線から肌を守ります。

それが、ゼノアが考えるUVケアです。

【新製品】UVカットバーム(全身用日やけ止めバーム)

genoa｜UVカットバーム 25g

しっとり包み込み

強い日差しから肌を守る

ゼノアでは初めてとなる、バームタイプの日焼け止め。

無香料で、防腐剤・界面活性剤を使用せず、

肌への負担を抑えたシンプルな処方にこだわりました。

なめらかに広がり、肌を包み込むような使用感で、

首や腕、脚など、広い範囲にも使いやすい設計です。

乾燥しやすい肌や、日差しの強い日のUVケアとして、

しっとりとした心地よさを保ちながら、お肌を守ります。

【SPF39.9・PA++++】

商品ページはこちら▼

https://genoashop.net/products/detail/185

<内容成分>

酸化亜鉛、オリーブ果実油、ヒマシ油、ホホバ種子油、ミツロウ、キャンデリラロウ、トコフェロール、酸化鉄

genoa｜UVカットバーム 25g \2,860(税込)

＊紫外線吸収剤ゼロ

＊合成ポリマーゼロ

＊合成界面活性剤ゼロ

＊タール色素ゼロ

＊パラベンゼロ

＊無香料

【新製品】UVブロッククリーム（日やけ止めクリーム・化粧下地）genoa｜UVブロッククリーム 30mL

明るさを添えて

顔まわりを整えるUV下地

なめらかなのびと軽やかな使用感が特長の、クリームタイプのUV下地です。

紫外線対策とベースメイクを心地よくつなぎ、肌表面をなめらかに整えます。

容器の中にはステンレスボールを採用し、

最後まで均一に使いやすい工夫を施しました。

香りを楽しみながら使える処方で、

次に重ねるベースメイクの仕上がりをサポートします。

肌をいたわりながら、紫外線対策と美しい仕上がりを両立する

ゼノアならではのベースメイクをお楽しみいただけます。

商品ページはこちら▼

https://genoashop.net/products/detail/186

<内容成分>

水、クエン酸トリオクチル、トリ（カプリル酸／カプリン酸）グリセリル、酸化チタン、酸化亜鉛、シリカ、ミネラルオイル、水添レシチン、グリセリン、酸化セリウム、キサンタンガム、ステアリン酸、ステアリン酸Mg、リンゴ酸、エチルヘキシルグリセリン、カプリルグリコール、パルミチン酸セチル、水酸化Al、マイカ、酸化鉄、香料

genoa｜UVブロッククリーム 30mL \3,850(税込)

＊紫外線吸収剤ゼロ

＊合成ポリマーゼロ

＊合成界面活性剤ゼロ

＊タール色素ゼロ

＊パラベンゼロ

アンティサンバン（全身用日やけ止めクリーム）genoa｜アンティサンバン 60g

さっと使えて外出先でも頼れるUVケア

携帯しやすいチューブタイプで、

外出先での塗り直しにも便利な日やけ止めです。

扱いやすい使用感で、手や首、全身など、

紫外線が気になったときにすぐお使いいただけます。

肌へのやさしさに配慮した処方で、

赤ちゃんや敏感肌の方にもご使用いただけます。

日中の外出や持ち歩き用として、

生活の中に取り入れやすい一本です。

商品ページはこちら▼

https://genoashop.net/products/detail/157

<内容成分>

水、トリ（カプリル酸／カプリン酸）グリセリル、ステアリン酸、ベヘニルアルコール、酸化チタン、パルミチン酸セチル、ペンチレングリコール、グリセリン、オクチルドデカノール、ホホバ種子油、ミツロウ、ステアリン酸Mg、グリチルレチン酸ステアリル、水酸化K、水添レシチン、フェノキシエタノール、リンゴ酸、酸化セリウム、シリカ、水酸化Al、酸化鉄、香料

genoa｜アンティサンバン 60g \2,860(税込)

＊紫外線吸収剤ゼロ

＊合成ポリマーゼロ

＊合成界面活性剤ゼロ

＊タール色素ゼロ

＊パラベンゼロ

※汗や水分をふき取った後や、時間が経過した際には、適宜塗り直してください。

genoa

ゼノア化粧料は皮膚の生理に忠実であること、生まれついた肌、本来の肌を健康に守ることが美しさの原点と考えています。

株式会社 東京美容科学研究所 :https://tokyobiyou.co.jp/東京美容科学研究所

社 名｜株式会社 東京美容科学研究所設 立｜1933年代 表｜小澤 貴子本 社｜東京都北区西ヶ原 3-11-9事業内容｜・美容に関する教育および化粧品の製造技術開発 ・化粧品の製造、販売ブランド｜TO BI KEN（トービケン）/ GENOA（ゼノア） / genoa■ コーポレートサイト｜https://tokyobiyou.co.jp/■ 公式オンラインショップ｜https://genoashop.net/