140名が参加したエンジニア交流学習イベント。MIT石井氏らが登壇し、マイビジョンを描く機会を創出「エンジニアLink」10周年記念イベント 開催レポート

株式会社スコラ・コンサルト

エンジニア交流学習コミュニティ「エンジニアLink」は、2026年3月14日(土)、発足10周年を記念した特別イベント「世界トップレベルに触れて、仲間とマイビジョンをつくろう」を開催いたしました。

当日は製造業・IT企業を中心に140名のエンジニアが参加。「知のあり方がシフトするAI時代に、社会を変えていくエンジニアのビジョン力と仲間力」をテーマに、参加者がつくりだしたい世界観(マイビジョン)を見つめ直す機会となりました。

基調講演には、米マサチューセッツ工科大学(MIT)メディアラボ副所長の石井裕氏が登壇。視座を高めることの大切さや、未来をつくるための３つの力が提示され、参加者からは「自分にラベルを貼って、可能性や視点を固定させてはいけないなと感じました」など思考の枠組みが大きく変化したという声が聞かれました。続く分科会では、4つのグループに分かれ、第一線で活躍するゲストと参加者らによる対話を通じて、多様な視点や価値観に触れる場となりました。なお、参加者108名へ行ったアンケートでは、81.5％が「大満足」18.5％が「満足」と回答し、全体として高い評価を得る結果となりました。

今後も「エンジニアLink」では、「技術×人間力で"そうきたか！"が生まれるコミュニティとして、リアルに越境して考えを交換し、ジブンのアイデアと挑戦を育てる」という想いをもとに、エンジニアのための交流の場を開催していきます。

登壇者

Session１. 基調講演

「AI地殻変動と創造性の再定義～人間の強みを活かした仕事をするには～」

米マサチューセッツ工科大学(MIT)メディアラボ副所長 石井 裕 氏

Session 2. ジブンの興味で選ぶ4つの分科会と対話

株式会社MEMORY LAB 代表取締役CEO Forbes 30 UNDER 30 Asia&Japan 畑瀬 研斗 氏

株式会社日立製作所 研究開発グループ 技術戦略室 チーフストラテジスト 佐藤 雅彦 氏

JAXA 元宇宙船「こうのとり」フライトディレクタ 宇宙飛行士挑戦エバンジェリスト 内山 崇 氏

株式会社SUBARU 取締役専務執行役員CTO 藤貫 哲郎 氏

■イベントの様子

Session１. 基調講演「AI地殻変動と創造性の再定義～人間の強みを活かした仕事をするには～」

米マサチューセッツ工科大学(MIT)メディアラボ副所長 石井 裕 氏

宇宙や世界という壮大な視野と時間軸から物事をとらえて視座を高めることの大切さ、未来をつくるための3つの力などを提示頂きました。

講演の中では、常識の枠を超えた想像力や感性が未来をつくる原動力になることが重要であることを力説。命が尽きたその先の2200年という未来にも「志・ビジョン」や「美」は届く、次の世代に受け継がれていくといった視点での解説を頂きました。

【未来をつくるための３つの力】

・「出杭力」：自分をさらけ出し、突出する力

・「道程力」：まだ誰も通っていない道を創る挑戦する力

・「造山力」：新しい山を築く力

Session2. ジブンの興味で選ぶ4つの分科会と対話

参加者がジブンの興味・関心、問題意識で分科会を選び、4つのスペースに分かれて、異なる分野の第一線で活躍するゲストスピーカーと参加者との対話セッションを行いました。参加者は、改めて自身の興味や信念と向き合い、職場では得られない多様な視点や価値観に触れ、アイデアを自在に広げる思考の浮揚体験を楽しみました。

【テーマ】世界の「知」をつなぎ、次のイノベーションを生む～分散した知を構造化し、価値へ変える～

株式会社MEMORY LAB 代表取締役CEO Forbes 30 UNDER 30 Asia&Japan 畑瀬 研斗 氏

「世界の「知」をつなぎ、次のイノベーションを生む」をテーマとして、自身の挫折経験から脳の研究へと至った背景や、社会課題を解決する技術の可能性について語って頂きました。世の中を動かすのは、大きな仕組みではなく「たった一人の熱」という畑瀬氏の信念に、参加者の多くが心を揺さぶられました。

【テーマ】日立のオープンイノベーション活動と20年続く社員コミュニティ活用事例紹介

株式会社日立製作所 研究開発グループ 技術戦略室 チーフストラテジスト 佐藤 雅彦 氏

「日立のオープンイノベーション活動と社員コミュニティ活用事例」をテーマに、高い熱量の有志コミュニティ「Team Sunrise」の活動における試行錯誤について紹介頂きました。「ボトムアップの活動を経営戦略に合流させる取り組みは、山あり谷ありだったが、ふり返ると“人生は思った通りにはならない、しかし思った以上のものにすることはできる”」。そんな実感のこもった前向きなメッセージは、参加者の強い共感を呼び、励まされるものとなりました。

【テーマ】絶対失敗できないミッションを駆動する力～「こうのとり」9機連続成功の裏側～

JAXA 元宇宙船「こうのとり」フライトディレクタ 宇宙飛行士挑戦エバンジェリスト 内山 崇 氏

「絶対失敗できないミッション」を成功に導いた経験や、宇宙飛行士選抜で最終候補まで残ったものの落選した挫折体験から得たものについて語って頂きました。「残念な結果であっても後悔はない」と断言する姿勢は、参加者にも強烈な印象を残しました。

【テーマ】SUBARUが挑むイノベーションとエンジニアの挑戦

株式会社SUBARU 取締役専務執行役員CTO 藤貫 哲郎 氏

「このままだと日本のモノづくりはダメになる、世界で勝てるモノづくりにするためには何が必要か」、その模索と実践について語って頂きました。自身が経験してきた、人が境界線を越えて関わり合ってモノをつくる強さ、それを今の状況の中でいかに芽生えさせていくか。勝てるモノづくりを実現するための大部屋開発の方法論、その裏にあった粘り強いマネジメント、権限移譲は、“全部が見えるようにして何も言わない”など、実践知にもとづく姿勢に参加者も深く納得していました。

■登壇者・参加者の声(一部抜粋)

(登壇者の声)

株式会社日立製作所 研究開発グループ 技術戦略室 チーフストラテジスト 佐藤 雅彦 氏

「エンジニアLink」で出会った熱気は、私の胸を打ち、志を新たにしてくれました。石井先生がお話されたように、これからの時代の技術者には、技術者という枠に安住せず、役割を越え、視野と行動の幅を広げる覚悟が求められます。思った通りにならない人生を、思った以上に変えるのは、日々を磨く克己力です。組織としても、挑戦が個人のリスクでなく組織の資産となる仕組みを育てたい。ここに集う皆さんは、それぞれの現場で挑戦を実践へ変える力を持つ方々です。この交流の灯を、未来への希望として絶やさずに広げていきましょう。

株式会社MEMORY LAB 代表取締役CEO Forbes 30 UNDER 30 Asia&Japan 畑瀬 研斗 氏

「エンジニアLink」は様々な「知」が集まり連鎖し、新たな価値が立ち上がっていく場だと感じました。技術や領域を越えて熱量がぶつかり合い、そのエネルギーが周囲に伝播していく。ただの情報交換の場ではなく、自分は何に向き合い、どう生きるのかまで問い直される感覚がある。エンジニアにとって、視座と可能性を大きく拡張し、自らの挑戦を後押ししてくれる非常に意義深い場だと思います。

(参加者の声)

・普段の業務では得られない多様な価値観に触れ、自分の視野が広がった。また「正解は最初から分からない」という前提で考える姿勢も新鮮だった。20代でこういった考えに触れることができたのは良かった。

・技術の枠にとどまらず、社会のかかわりを意識するきっかけになった。

・140名のエンジニアが集う場の熱量を肌で感じられたことは、大きな財産となった。

・様々なコミュニティの人たちとつながることができた。このような場は大変貴重だと思う。

また10代の参加者からは「大学生活を通じて人生を捧げるほどの熱を見つけたい」といった声もあり、世代を超えて影響を与える場となりました。

■参加者へのアンケート結果 ※参加者140名のうち108名の回答

・参加した満足度は？

「大満足」81.5%、「満足」18.5％

・参加したことで、あなたにとってどのような価値があったか？※上位回答を抜粋して記載

「日頃ない刺激に触れた」77.8％、「発見があった」73.1%、「ワクワクした」59.3％

■開催概要

開 催 日 ： 2026年3月14日（土）

会 場 ： 株式会社インターネットイニシアティブ飯田橋グラン・ブルームセミナールーム

参加者数 : 140名

登 壇 者 ：

米マサチューセッツ工科大学(MIT)メディアラボ副所長 石井 裕 氏

株式会社MEMORY LAB 代表取締役CEO Forbes 30 UNDER 30 Asia&Japan 畑瀬 研斗 氏

株式会社日立製作所 研究開発グループ 技術戦略室 チーフストラテジスト 佐藤 雅彦 氏

JAXA 元宇宙船「こうのとり」フライトディレクタ 宇宙飛行士挑戦エバンジェリスト 内山 崇 氏

株式会社SUBARU 取締役専務執行役員CTO 藤貫 哲郎 氏

■協賛企業

エクシオグループ株式会社、東洋エンジニアリング株式会社、コクヨマーケティング株式会社、

株式会社スコラ・コンサルト

■会場提供

株式会社インターネットイニシアティブ

■今後の展開

「エンジニアLink」では、今後も企業や業界の枠を超えたエンジニアの学びと交流の場を継続的に提供し、各々の仕事への思い、実現したい価値を共有できることを目的に活動してまいります。

【仮予定】※場所は都内を予定

・2026年6月19日(金)

・2026年9月11日(金)

・2026年12月16日(水)

・2027年3月12日(金)

■エンジニアLink概要

エンジニアLinkは、さまざまな業界で働く、多様な背景を持つ現場エンジニアが、仕事で直面した課題や、学習した内容、実現したい価値などを共有し、進化のきっかけとなる刺激を与え合うことを目的とした、越境型の相互学習コミュニティです。特徴は、業界や専門を越えたゆるやかな繋がりとじわじわと高まるエンジニアらしい熱量。2016年、スコラ・コンサルトのメンバーがボランタリーな活動として立上げました。創業からモノづくりに関わるクライアントが多いスコラ・コンサルトは、日本の強みであるモノづくりを元気にしたいというメンバーの想いを支援しています。

事務局：源明典子・太田久美・炭元宗一郎

・URL https://www.join-engineerlink.com/

・Facebook https://www.facebook.com/engineerlink

■株式会社スコラ・コンサルトの会社概要

日本企業において「大企業病」が大きくクローズアップされた1980年代の半ばから、組織のパフォーマンスに決定的な影響を及ぼす組織の風土・体質に着目し、対話の場を通じて人と組織の内面から変化を促す「プロセス型」のアプローチで組織風土を改革していく、国内唯一の会社です。創業以来、2,000社以上の企業、公的機関の組織を支援。累計15万回を超える対話の場「オフサイトミーティング(R)」を実施するだけでなく、企業内コーディネーターを養成し、創造的な文化を育てることで企業価値を高めるサポートをしています。

株式会社スコラ・コンサルト

※当社の社名「スコラ・コンサルト」は「スコラ・コンサルタント」と誤認されがちですので、表記にはご注意ください。

社 名 ：株式会社スコラ・コンサルト

本 社 ：東京都品川区東五反田5-25-19 東京デザインセンター６F

代 表 者 ：代表取締役 簑原 麻穂

事 業 内 容 ：プロセスデザインによる企業風土改革コンサルティング

人 員 数 ：プロセスデザイナー31名、スタッフ12名（2025年12月現在）

設 立 ：1986年1月

資 本 金 ：4,000万円

決 算 期 ：12月

ホームページ：https://www.scholar.co.jp/