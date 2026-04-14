【ロイズ】4月後半催事出店情報。人気の生チョコレートやポテトチップチョコレートなどを販売します。

株式会社ロイズコンフェクト

北海道札幌市のチョコレートメーカー「株式会社ロイズコンフェクト」は、ロイズが出店する北海道物産展等の催事の一部会場にて人気の生チョコレートやポテトチップチョコレートなどの商品を販売いたします。

【ロイズ公式HP 催事情報】https://www.royce.com/brand/saiji/

2026年4月後半に開催される、ロイズが出店する催事の一部会場をご紹介します。

・阪急うめだ本店（大阪府） 開催中～4月20日

・高島屋柏店（千葉県） 開催中～4月21日

・藤崎（宮城県） 開催中～4月21日

・あべのハルカス近鉄本店（大阪府） 4月15日～4月29日

・いよてつ高島屋（愛媛県） 4月15日～5月6日

・松坂屋静岡店（静岡県） 4月17日～4月28日

・小倉井筒屋（福岡県） 4月17日～5月6日

・岡山タカシマヤ（岡山県） 4月22日～5月6日

・東武百貨店 池袋店（東京都） 4月22日～5月6日

・静岡伊勢丹（静岡県） 4月22日～5月6日

・新潟伊勢丹（新潟県） 4月22日～5月6日

・山形屋（鹿児島）（鹿児島県） 4月22日～5月6日

・高島屋大阪店（大阪府） 4月23日～5月6日

・そごう広島店（広島県） 4月23日～5月6日

・富山大和（富山県） 4月23日～5月6日 ※4/30は催事場閉場日

・大丸梅田店（大阪府） 4月29日～5月5日

・松坂屋名古屋店（愛知県） 4月29日～5月11日

※会場により取り扱い商品は異なります。また、催事日程の変更や中止、商品が品切れとなる場合がございます。 詳しくは百貨店へお問い合わせください。

おすすめ商品

※品数に限りがございます。催事期間中でも商品がなくなり次第、販売を終了いたしますのでご了承ください。

▼生チョコレート[オーレ]

ロイズの生チョコレートの代表作[オーレ]。ミルクチョコレートに北海道の生クリームと風味付けの洋酒をブレンドした、まろやかでやさしい味わいです。

商品名：生チョコレート[オーレ]

内容量：20粒

価 格：税込1,215円（本体価格1,125円）

▼ポテトチップチョコレート[オリジナル]

ポテトチップとチョコレート、意外な組み合わせから生まれた大ヒットのおいしさ。 パリッとした軽快な食感のポテトチップの片面に、口どけの良いチョコレートをコーティングしました。 チョコレートの甘さとポテトチップの塩味の絶妙なバランスがクセになるおいしさです。

商品名：ポテトチップチョコレート[オリジナル]

内容量：190g

価 格：税込1,188円（本体価格1,100円）

▼ショコラの四季[HOKKAIDO]

※外装や内容が変更となる場合がございます。

色や素材から、四季それぞれをイメージできるロイズのチョコレートをセレクトした詰め合わせです。パッケージには、北海道の動物や、北海道の四季折々の植物が美しく描かれています。自然豊かな北の大地に想いを馳せながら、ロイズのチョコレートをお楽しみください。

商品名：ショコラの四季[HOKKAIDO]

内容量：10種／計40個

価 格：税込1,998円（本体価格1,850円）

▼ロイズアールショコラ[4種詰合せ]

フルーツやナッツのクリームを、チョコレートの中に閉じ込めたひと口サイズのショコラ。一度に4種類の味わいを楽しめる詰め合わせです。

商品名：ロイズアールショコラ[4種詰合せ]

内容量：4種／計20個

価 格：税込1,188円（本体価格1,100円）

上記商品の他にも、期間・数量限定の商品や定番商品をご用意しております。

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