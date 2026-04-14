【Aimeine（エメイン）】ジェイアール名古屋タカシマヤにて期間限定POPUPを開催！

アイア株式会社

アイア株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：石澤智子）より、インフルエンサーの内山綾夕がディレクションを務める[Aimeine（エメイン）]が、2026年4月22日(水)から4月28日(火)までの期間限定で、ジェイアール名古屋タカシマヤ 5階 ローズパティオにPOPUP STOREを出店いたします。

本イベントでは、これからの季節を彩る新作アイテムを先行して手に取っていただけるほか、名古屋限定のスペシャルなノベルティや、ディレクター内山の来店イベントも実施。Aimeineの世界観を直接体感いただける特別な7日間をお届けします。

■ April New Collection

■ INFOMATION

最新LOOKをチェック :https://petal-online.com/brand/aimeine/collection_32

期間： 2026年4月22日（水）～4月28日（火）

場所： ジェイアール名古屋タカシマヤ 5階 ローズパティオ

営業時間： 10：00～20：00（※最終日のみ18：00閉場）

※入場整理券の配布、および混雑状況により入場制限を行う場合がございます。

※最新の運営詳細はAimeine公式Instagram（@aimeine_official）にて随時お知らせいたします。

https://www.instagram.com/aimeine_official/?hl=ja

■ NAGOYA LIMITED NOVELTY

期間中、会場にて税込33,000円以上お買い上げいただいたお客様に、先着で「オリジナルバニティポーチ」をプレゼントいたします。

カラー展開： バターイエロー、ベージュ、コーヒーブラウン

対象： 一度のお会計での合計金額が対象となります。

※ノベルティは数に限りがございます。なくなり次第終了となりますので、予めご了承ください。

■ Director Visit Schedule

ディレクターの内山綾夕が来店し、皆様をお迎えいたします。

来店日： 2026年4月22日（水）

※状況により来店スケジュールが変更になる場合がございます。予めご了承くださいませ。

https://www.instagram.com/ayayuu32/?hl=ja

■ Instagram LIVE

POPUP開催に先駆け、Instagram LIVEにて注目のラインナップを一足早くご紹介いたします。

配信日時： 4月15日（水）19:00～

配信アカウント： @aimeine_official

POPUPでの先行販売アイテムや、ノベルティの詳細についてライブでお届け予定です。ぜひチェックしてください。

Aimeineについて

-BRAND CONCEPT-

ナチュラルな柔らかさに洗練された都会感をプラスした

愛されきれいめスタイル

着飾る楽しさをくれて、自分を好きになれる服

特別な思い出に寄り添って、

そっとパワーをくれる服

[公式Instagram] @aimeine_official

https://www.instagram.com/aimeine_official/

ディレクター内山綾夕について

当社アパレルブランドCOCO DEAL（ココ ディール）のショップスタッフとして勤務し、

現在はSNS課を兼任。日本一の販売スタッフを決める大会

"STAFF OF THE YEAR2022"で4位に入賞。

自身のインスタグラムでは、甘さのあるエレガントなスタイルやセンシュアルな肌見せスタイリングなどが幅広い層に支持されています。

自身のインスタグラムにて、Aimeineのルックを公開中！

[Instagram] @ayayuu32

https://www.instagram.com/ayayuu32/