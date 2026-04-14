初開催「ナイター営業」で幻想的なネモフィラのライトアップも楽しめる『こうべアグリパークネモフィラの丘2026』4月18日（土）からいよいよ開催！

株式会社MEリゾート但馬

株式会社MEリゾート但馬（代表者：一ノ本智毅、本社：兵庫県養父市）は、2026年4月18日(土)～5月17日（日）までの期間、兵庫県神戸市内の「こうべアグリパーク」（旧農業公園・神戸ワイナリー）で『こうべアグリパーク ネモフィラの丘2026』を開催します。開園に先立ち、初のナイター営業や、園内に併設しているバーベキュー場やレストラン、陶芸施設なども楽しめるお得なプランの詳細が決定しましたので、お知らせします。

『こうべアグリパーク ネモフィラの丘2026』

『こうべアグリパークネモフィラの丘2026』は、約100万輪のネモフィラが敷地いっぱいに咲き誇る春の一大イベントです。ネモフィラが見頃を迎える4月～5月にあわせて開催し、丘一面を青く染め上げるネモフィラと、青く澄み渡った空のハーモニーは、写真に収めたくなる大パノラマです。園内は小高い丘のような立地になっており、頂上からは神戸の山々を見渡すことができます。

初開催「ナイター営業」で幻想的な夜の青に包まれる

今回、『こうべアグリパークネモフィラの丘2026』では、初のナイター営業を開催いたします。場内をライトアップし、日中とはまた違う、光に照らされた幻想的なネモフィラの景色をお楽しみいただけます。

【ナイター営業】

金・土・祝前日18：00 ～ 21：00

（最終入園20：30）

※4/29～5/5の期間は無休

※日中営業は17：00で終了し、17：00～18：00はネモフィラ園内は切り替えの為一旦閉園となります。

※日中入園券のままナイター営業へ連続してのご利用はできません。別途ナイターチケットをお買い求めください。

「こうべアグリパーク」をまるっと楽しむお得なプラン ※価格は全て税込です。

●BBQプラン

入園券とBBQ場でのお食事がセットになったお得なプランです。

自然を身近に感じながら神戸産の六甲姫牛や神戸ポークなど神戸の食を楽しめるほか、旬の新鮮野菜盛り合わせをご用意しています。

営業時間：【日中】10：00～17：00（最終受付15：00）

【ナイター】 ～20：30（最終受付19：00）

販売価格：一般 4,700円／子供（小学生以下） 3,000円

※追加の食材や飲み物のお持ち込みも可能です。

●[陶芸]絵付け体験プラン

入園券と陶芸体験がセットになったプランです。職人の先生の指導の下、絵付けをしてオリジナルアイテムを作ることができます。

体験時間：月・木・土・日

１.10:00～11:00 ２.11:00～12:00 ３.14:00～15:00

販売価格：一般 2,800円／小人（4歳～中学生）2,100円

●ビュッフェプラン

入園券とレストランビュッフェでのお食事がセットになったお得なプランです。地元の食材をふんだんに使った料理をご用意しています。

営業時間：【平日】60分制10：30～15：00（最終受付14：00） 【土日祝・ゴールデンウイーク】60分制

１.10:30～11:30 ２.12:15～13:15 ３.13:45～14:45

販売価格：一般 3,700円／小人（4歳～中学生）2,200円

●ナイターセットプラン

日中の入園券とナイター入園券がセットになったお得なプランです。

営業時間：【日中】平日・土日祝 9：30～17：00（最終入園16：30）

【ナイター】金・土・祝前日18：00～21：00（最終入園20：30）

※4/29～5/5の期間は無休

販売価格：一般 2,500円／小人（4歳～中学生） 1,300円

＜『こうべアグリパークネモフィラの丘2026』紹介＞

ネモフィラと一緒に楽しめるコンテンツ

園内には、自由に演奏いただけるストリートピアノを設置し、この期間だけの特別な体験をお楽しみいただけます。

どなたでもご自由にご利用ください。

豪華賞品が当たる！インスタグラムフォトコンテスト

【ストリートピアノ イメージ】

『こうべアグリパークネモフィラの丘2026』の魅力が伝わる写真をテーマに、園内の花や風景、スナップ写真などを撮影・インスタグラムに投稿し、入賞した方に豪華賞品を贈呈します。

【フォトコンテスト 概要】

テーマ ：『こうべアグリパークネモフィラの丘2026』の魅力が伝わる写真

写真対象期間：2026年4月18日（土）～5月17日（日）

応 募 方 法 ：１.公式アカウント『こうべアグリパークネモフィラの丘2026』をフォロー

２.ハッシュタグ「#ネモフィラの丘2026フォトコン」をつけて投稿

オリジナルショップ「アグリショップ」

施設内の売店では、陶芸館で制作された食器の他、神戸ワインや神戸の特産品を数多く取り揃えております。また、但馬コーナーを用意しており、神戸で但馬の味覚を味わうことができます。

公式インスタグラムで開花状況をチェック！

『こうべアグリパークネモフィラの丘2026』の公式インスタグラムやホームページでは、最新情報やネモフィラの開花状況を随時アップしてまいりますので、ぜひチェックしてみてください。

●公式インスタグラム：https://www.instagram.com/kobeagripark/

●公式ホームページ ：https://kobeagripark.jp/nemophila/

＜『こうべアグリパーク ネモフィラの丘2026』開催概要＞

営業期間：2026年4月18日(土) ～ 5月17日(日) ※期間中無休

営業時間：【通常営業】平日・土日祝 9：30 ～ 17：00（最終入園16：30）

【ナイター】金・土・祝前日18：00 ～ 21：00（最終入園20：30）※4/29～5/5は無休

※日中営業は17:00で終了し、17:00～18:00はネモフィラ園内は切り替えの為一旦閉園となります。

日中入園券のままナイター営業へ連続してのご利用はできません。

※開花状況により日程が変更になる場合がございます。

入園料（税込）：【日中・ナイター】

大人／1,500円（団体・20名様以上／800円）

小人（4歳～中学生）／800円 （団体・20名様以上／400円）

※3歳以下は無料です。

場所：〒651-2204 兵庫県神戸市西区押部谷町高和1557-1

規模面積：15,000平方メートル

園内施設：カフェ、レストラン、バーベキュー場、おみやげショップ、キッチンカー、無料休憩スペース

お問い合わせ：TEL 078-962-4321

ホームページ：https://kobeagripark.jp/nemophila/

アクセス：【車】

無料駐車場：700台完備（9：30～17：30 ナイター営業時は21：30まで）

バイク・自転車 無料 ※専用駐車場をご利用ください。

●第2神明道路『玉津インター』より北へ約20分

●新神戸より山麓バイパス西神中央線で約40分

●山陽道、神戸淡路鳴門自動車道『神戸西インター』より西へ10分

【電車・バス】

●公共交通機関：神戸市営地下鉄西神中央駅より以下の神姫バス

・4番乗り場発81系統・5番乗り場発20系統 「神戸ワイナリー（農業公園）」下車

・各土曜日、日曜日、ＧＷ期間のみ直通便を運行 4番乗り場発120系統