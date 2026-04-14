なでしこリーグ理事長・海堀あゆみ×大阪府サッカー協会会長・永島昭浩特別対談「サッカーの力で、未来と多様性を育てる」を公開

一般社団法人日本女子サッカーリーグ

一般社団法人日本女子サッカーリーグ（なでしこリーグ）は、「U-15プレナスなでしこアカデミーフェスティバル2026」の開催にあわせ、なでしこリーグ理事長 海堀あゆみと、大阪府サッカー協会会長 永島昭浩氏による特別対談を実施しました。本対談の内容は、スポニチ「Sponichi Annex」およびリーグ公式HPにて公開しております。

■ 対談実施の背景

なでしこリーグは2021年から春休み期間を利用し、大阪府堺市・J-GREEN堺にて「U-15プレナスなでしこアカデミーフェスティバル」を開催しています。本大会は、U-15年代の女子選手にプレー機会と成長の場を提供することを目的に、順位を設けず実施している大会です。

なでしこリーグが掲げる「普及」「地域」「多様性」といったビジョンと、大阪府サッカー協会が推進する「フットボールの力で平和や多様性ある社会づくりへの貢献」の考え方には高い親和性があることから、本大会の開催にあわせて、両者による対談を実施し、その価値や意義を発信することといたしました。

対談では、サッカーを通じた人づくり、女子サッカーの普及、地域との関わり、多様性のある社会の実現について意見を交わしました。

また、U-15年代における育成の重要性や、順位にとらわれず多くの選手にプレー機会を提供する本大会の意義、サッカーが持つ社会的価値についても議論されています。

■ 掲載概要

・企画名：特別対談「サッカーの力で、未来と多様性を育てる」

・掲載日：2026年4月14日（火）

・掲載媒体：スポニチ「Sponichi Annex」／なでしこリーグ公式ホームページ

【URL】

・Sponichi Annex：https://www.sponichi.co.jp/soccer/news/2026/04/14/articles/20260414b00002000015000c.html

・なでしこリーグHP：https://www.nadeshikoleague.jp/news/2026/0414_1100.html

■関連情報

・U-15プレナスなでしこアカデミーフェスティバル2026 開催概要(https://www.nadeshikoleague.jp/news/2026/0309_1601.html)

・U-15プレナスなでしこアカデミーフェスティバル2026 実施報告(https://www.nadeshikoleague.jp/news/2026/0402_2259.html)