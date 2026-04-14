アットホーム株式会社

不動産情報サービスのアットホーム株式会社（本社：東京都大田区 代表取締役社長：鶴森 康史 以下、アットホーム）は、「不動産情報サイト アットホーム」で賃貸居住用物件において、PV数が多い街をまとめた「アットホーム 賃貸・街ランキング 千葉県編」を発表します。

＜トピックス＞

■千葉県でPV数が多い街 総合1位 「船橋市」

総合1位は前年に引き続き「船橋市」で、全てのタイプでトップを独占しました。都心へのアクセスの良さと大型商業施設の集積により、日常生活を市内で完結する点が大きな魅力です。

「アットホーム 賃貸・街ランキング 千葉県編」 調査結果

≪総合≫ 1位 「船橋市」

「不動産情報サイト アットホーム」の賃貸居住用物件で最もPV数が多かった街は、「船橋市」でした。「船橋市」は、北西部の葛南地域に位置する人口約65万人の中核市です。旅行口コミサイトの「日本の人気テーマパーク」で3位にランクインしたこともある「ふなばしアンデルセン公園」は、アスレチックや四季の庭、自然散策エリアなどがあり、子どもから大人まで楽しめる人気のスポットとして知られています。また、「ららぽーとTOKYO-BAY」や「IKEA Tokyo-Bay」など大型商業施設も点在しており、生活の利便性が高いです。鉄道はJR総武本線・京葉線・京成本線など9路線、35駅と多くの路線が乗り入れているため、東京都心への通勤通学者も多いようです。

2位に「市川市」、3位に「松戸市」がランクインしました。

≪シングル≫ 1位 「船橋市」

ワンルーム～1DKのシングル向き物件では、「船橋市」が1位でした。2位の「市川市」は県西部に位置する人口約49万人の市です。市域の西部は江戸川を境に東京都と隣接しており、ベッドタウンとして発展してきました。中心駅となる市川駅や本八幡駅周辺は、商業施設が充実しており、日用品などは一通り揃います。その周辺には閑静な住宅街が広がっており、静かで暮らしやすいエリアです。また、西部にある「里見公園」は江戸川の流れを見下ろす高台にあり、花見の名所としても有名です。

≪カップル≫ 1位 「船橋市」

1LDK～2DKのカップル向き物件では、「船橋市」が1位となり、2位に「市川市」、3位に「松戸市」が続きました。3位の「松戸市」は県北西部の東葛地域に位置する人口約50万人の都市です。江戸時代には水戸街道の宿場町として発展しました。市では、駅周辺の利便性向上や住環境整備など、日常生活のしやすさを重視した街づくりが進められており、安心して暮らせる都市環境が整っています。鉄道はJR常磐線・武蔵野線をはじめ、6路線通っており、松戸駅から東京駅までは約30分と都心へのアクセスもしやすいです。

≪ファミリー≫ 1位 「船橋市」

2LDK以上のファミリー向き物件では、「船橋市」がトップで、2位に「柏市」がランクインしました。2位の「柏市」は県北西部の下総台地に位置する人口約44万人の市です。「柏の葉公園」や「あけぼの山農業公園」など、自然の中で子どもと遊べるスポットが点在しています。道路は常磐自動車道・国道6号・16号などの幹線道路が整備されており、日常の移動や週末のお出かけにも便利です。

各街の家賃相場はこちら ： 「家賃相場から賃貸を探す」https://www.athome.co.jp/chintai/souba/

〈調査概要〉

調査対象：「不動産情報サイト アットホーム」において、物件詳細ページのPV数が多い市区町村順にランキング

調査期間：2025年12月1日～2026年2月28日（前年：2024年12月1日～2025年2月28日）

調査エリア：千葉県