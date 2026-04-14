『チムニー生活』誕生。スマホ月額528円（税込・キャンペーン適用時）から、光回線も大手より最大10%OFF。広告宣伝費はカット。浮いたお金で、あなたの生活費をトコトン下げます。

株式会社フィナンシェ

株式会社フィナンシェ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：國光 宏尚）は、本日2026年4月14日（火）、絵本・映画『えんとつ町のプペル』シリーズ等で知られる株式会社CHIMNEY TOWN（本社：東京都渋谷区、代表取締役：西野 亮廣）と協業し、新しい生活インフラブランド『チムニー生活』をローンチいたします。第一弾として「チムニーモバイル」および「チムニーひかり」の申込受付を本日より開始いたします。

・毎月のスマホ代を安くしたいけれど、乗り換えが面倒

・安いと繋がりづらそうで不安

・光回線をもっと安くしたいけれど、どこを選べばいいかわからない

そんな悩みを抱えたまま踏み出せずにいる方のためのサービスです。

『チムニー生活』は、広告宣伝費や実店舗運営にかかるコストを徹底的に省くことで、大手と遜色ない品質のまま低価格を実現しました。モバイルは月額528円（税込・キャンペーン適用時）から、光回線は大手より最大10%OFFでご利用いただけます。

▼チムニー生活の詳細はこちら

https://pointmall.financie.jp/owner/chimney_life

CHIMNEY TOWNとの協業について

『チムニー生活』は、株式会社CHIMNEY TOWNと株式会社フィナンシェとの協業により誕生した生活インフラブランドです。

株式会社CHIMNEY TOWNは、西野亮廣氏が原作・脚本・製作総指揮を務める『えんとつ町のプペル』シリーズを中心にエンターテインメント事業を展開しています。2020年公開の映画第1作は、国内総動員数196万人、興行収入約27億円を記録。現在、続編となる『映画 えんとつ町のプペル ～約束の時計台～』（配給：東宝・CHIMNEY TOWN）が全国公開中です。

西野氏はまた、日本最大級のオンラインサロンやVoicy等を通じて日本トップクラスの発信力を持つクリエイターでもあります。

CHIMNEY TOWNはこれまで、物語や作品を通して人々に価値を届けてきました。本取り組みでは、その思想や世界観を背景に、日々の暮らしに寄り添う新たなかたちの価値提供に挑戦します。『チムニー生活』は、CHIMNEY TOWNのブランドコンセプトのもと、提携する各種インフラ事業者と連携して提供されるサービスです。電気や通信などの各種インフラサービス自体は、それぞれの登録事業者によって提供されます。（※）

そのうえで本ブランドでは、毎月の固定費という日常的な支出に対して、より納得感のある選択肢を届けることを目指しています。

CHIMNEY TOWNのファンの方々はもちろん、よりよい暮らしを求めるすべての方に向けて、「品質はそのままに、無理のないかたちで続けられるインフラの選択肢」を提案していきます。

※各種インフラサービスのご案内対応については、法令上、各種インフラサービスの契約締結に関する媒介など（勧誘を含み、以下「勧誘等」といいます。）に関する許認可等を保有している媒介業者が行っており、株式会社CHIMNEY TOWN及び西野亮廣は、各種インフラサービスの勧誘等を行うものではありません。ご利用を希望される方は、各種インフラサービスの詳細な契約内容やリスク等について、各媒介業者や各種インフラサービスを提供する事業会社（登録事業者）から提供される契約内容や注意事項等をよくお読みください。

「チムニー生活」の価格のヒミツ

なぜ大手より安いのか？ お約束する3つの理由

『チムニー生活』は、大手事業者の既存インフラを活用し、以下の3つの仕組みにより低価格を実現しています。

１. テレビCMや大規模広告を行わない

テレビCMやタレント起用にかかる数億円規模の広告費をかけず、西野亮廣氏の独自メディアを通じてユーザーに直接届けるモデルを採用。浮いたコストを料金の引き下げに還元しています。

２. すべてオンラインで完結＆店舗の維持費もゼロ

実店舗の家賃・窓口スタッフの人件費をすべてカット。オンライン完結型にすることで、削減したコストをそのまま料金に還元しています。

また、お店に行って何時間も待つ必要はありません。モバイルはスマホから最短3分・電話番号そのままで乗り換え完了。光回線もWebからの申し込みだけで切り替えられます。

※お客様ご自身でのWeb操作が必要です。

３. 大手と同じ回線網を利用

モバイルはNTTドコモの回線網、光回線はNTTフレッツ回線を利用しており、通信エリアや通話品質において、遜色ない安定した通信環境をご提供いたします。大手の設備をそのまま活かしながら、料金だけを下げた設計です。

※モバイルは混雑時等に通信速度が低下する場合があります。

西野亮廣氏コメント

本サービスの根本にあるのは、「いかに応援していただくか」ではなく、「応援してくださっているお客様の生活を、いかに良くできるか」という問いです。

従来、エンターテインメントにおける収益の多くは、グッズや特典など、“追加的な支出”に依存してきました。しかし僕たちは、その構造に対して疑問を抱いてきました。

応援とは、本来、お客様に新たな負担を求めるものではないと考えたためです。

そこで着目したのが、「支出の置き換え」という発想です。

日常生活の中で既に発生している支出(携帯電話料金など)を見直し、その選択を変えていただくことで、結果として応援につながる仕組みを構想しました。

しかし検討を重ねる中で、僕たちはさらに重要なことに気づきます。

それは、「応援につながる仕組み」を設計すること以上に、「お客様の生活そのものをより良くする選択肢を提示すること」が本質である、という点でした。



この考えに基づき、本サービスでは発想を一段進め、「お客様がインフラにかけている費用そのものを見直し、負担軽減の可能性を広げる」ことに取り組みました。特典や付加価値で選ばれるのではなく、価格・品質・利便性といった本質的な価値において、合理的に選ばれるサービスを目指しています。

お客様の生活を応援することで（利用料を今より安くすることで）、応援してもらえる環境を整える。そういった「応援し合える未来」を迎えにいきたいと思います。

「チムニーモバイル」について

MVNO事業を展開するエックスモバイル株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：木野 将徳）との連携により提供する格安モバイルサービスです。NTTドコモ回線を利用し、大手3キャリアよりお得な料金設計で全国でご利用いただけます。

料金プラン[表1: https://prtimes.jp/data/corp/42665/table/591_1_9f0737f72720980a1883f837a6675bdc.jpg?v=202604140751 ]【新規加入キャンペーン】全プラン6ヶ月間 500円OFF！

2026年5月31日までにご契約いただいた方が対象です。

※キャンペーン内容は予告なく変更または終了する場合がございます。

※割引は月額基本料金に対して適用されます。通話料・SMS送信料等は別途発生いたします。

※5月以降の料金に反映されます。

▼チムニーモバイルの詳細・お申し込み

https://financie.jp/campaign/chimney_life/mobile/index.html

▼チムニー生活 公式LINE（友だち登録はこちら）

https://line.me/R/ti/p/@276jgspy

※「チムニーモバイル」はエックスモバイル株式会社が提供するサービスであり、ご契約はお客様とエックスモバイル株式会社との間で行われます。利用規約や重要事項については、公式サイトにて必ずご確認ください。

「チムニーひかり」について

GMOインターネット株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役 社長執行役員：伊藤 正）が提供する「GMO光アクセス」との連携により提供する光回線サービスです。NTTフレッツ回線（光コラボ）を利用するため、速度・品質はフレッツ光と遜色ありません。契約期間による料金変動を排除した「シンプルな適正価格」を追求しました。「今だけ安い」ではなく「ずっと損をしない」選択肢を、CHIMNEY TOWNが、ファンの皆さまの生活コストを長期的に支えるための誠実なワンプライスをお届けします。全国どこでもご利用いただけます。

※一部、提供エリア外の地域がございます。

料金プラン[表2: https://prtimes.jp/data/corp/42665/table/591_2_4578e3c4649aaa7a23f3be6b4d77162f.jpg?v=202604140751 ]

※別途、事務手数料3,000円（税込3,300円）がかかります。

※料金は契約内容やご利用状況により異なる場合がございます。詳細はお申し込みページをご確認ください。

▼チムニーひかりの詳細・お申し込み

https://financie.jp/campaign/chimney_life/hikari/index.html

※「チムニーひかり」はGMOインターネット株式会社が提供するサービスであり、ご契約はお客様とGMOインターネット株式会社との間で行われます。利用規約や重要事項については、公式サイトにて必ずご確認ください。

株式会社フィナンシェについて

フィナンシェは、「10億人の挑戦」が持続的に循環するエコシステムを構築するプラットフォームカンパニーです。日本国内で適法にトークンを発行できる強固な基盤を活かし、次世代型クラウドファンディング「FiNANCiE」の運営のほか、Web3領域における多種多様な支援事業を展開しています。現在、400以上ものスポーツチームやエンタメプロジェクトがオーナーとして参画しており、「10億人の挑戦を応援する」をビジョンに掲げ、新しい経済圏の形成に取り組んでいます。

・FiNANCiE：https://financie.jp/

・アプリ：App Store(https://apps.apple.com/jp/app/financie/id1470196162)

・アプリ：Google Play(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.financie.ichiba)

会社名 株式会社フィナンシェ

代表者 國光 宏尚

設立日 2019年1月

所在地 東京都渋谷区桜丘町26-1セルリアンタワー15F

お問い合わせ先 https://www.corp.financie.jp/contact